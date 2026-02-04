Perú

Madres de pacientes de EsSalud reclaman por la falta de medicamentos y la incertidumbre en el hospital Rebagliati

Mensajes enviados de madrugada, falta de información clara y ausencia de stock obligan a familias a realizar viajes y gastos sin garantías de recibir el medicamento

Madres afiliadas a EsSalud denuncian la falta de la hormona de crecimiento por más de quince días en el hospital Rebagliati.

A las afueras del hospital Edgardo Rebagliati Martins, uno de los principales establecimientos de EsSalud en Lima, el tránsito cotidiano de pacientes se interrumpe por escenas de espera, reclamos y cansancio. Desde muy temprano, personas con citas médicas y familiares que buscan fármacos forman filas con la esperanza de encontrar una respuesta. En ese contexto, varias madres expresan indignación por la falta de una hormona de crecimiento indispensable para el tratamiento de sus hijos.

El problema no surge de un día para otro. Durante más de quince días, madres afiliadas a EsSalud recorren ventanillas, revisan mensajes y llegan al hospital con implementos especiales, como conservadoras con hielo, necesarios para el traslado del medicamento. La comunicación tardía y confusa agrava la situación y provoca viajes innecesarios, gastos y angustia.

La mañana transcurre con reclamos directos frente a la puerta por donde ingresan los pacientes. Allí, tres madres detallan una experiencia común: avisos nocturnos, mensajes contradictorios y la ausencia del medicamento al momento de llegar. “Una burla”, resume una de ellas al describir el aviso recibido casi a las once de la noche.

María Romero relató a Latina que el aviso sobre la disponibilidad del medicamento llegó cerca de las once de la noche. “Me han mandado ese mensaje, pero me doy con la sorpresa de que hay un número de WhatsApp que a mí nunca me dijeron para ponerme en ese grupo”, explica. Recién ese mismo día la incluyen en el chat donde se informa sobre la hormona de crecimiento. A pesar del esfuerzo, al llegar antes de las siete de la mañana, no encuentra el fármaco.

La dificultad no se limita a la comunicación. Para retirar la hormona, los padres deben llevar un cooler especial con hielo, lo que implica organización y gasto adicional. Romero afirma que acudió lo más rápido posible tras el aviso, pero el medicamento no estuvo disponible. “Recién hoy día me entero”, señala al referirse al grupo adicional de WhatsApp que nunca le mencionaron.

El caso refleja una práctica repetida: mensajes enviados en horarios poco razonables, sin garantías reales de stock, que obligan a los pacientes a movilizarse sin certeza.

La situación resulta más grave para quienes llegan desde otras regiones. Yolanda, madre de un niño en tratamiento, viaja desde Huaraz porque en su localidad no encuentra la hormona. “Yo no tengo familia tampoco acá y no es justo que nos hagan esto, venir por gusto”, expresa. El aviso sobre la supuesta disponibilidad le llega a la una y veintidós de la tarde, lo que la obliga a viajar durante la noche para llegar temprano a Lima.

Al arribar, recibe un nuevo mensaje que contradice el anterior. “Ahorita lo veo en WhatsApp de que siete y veintidós recién nos dice que ya no hay”, explica. El viaje implica pasaje, hospedaje y alimentación, gastos que el seguro no cubre. Ante la falta de certeza, no sabe si regresar a Huaraz o permanecer en Lima.

Yolanda remarca la urgencia del tratamiento. “Mi hijito requiere día a día ponerle su hormona de crecimiento”, señala. La interrupción del suministro afecta directamente el proceso médico. “Se estancan, pues no, el tratamiento no estamos cumpliendo y después a nosotros nos dicen que no lo estamos cumpliendo”, añade.

Mensajes contradictorios y falta de información clara

Ante los reclamos, personal de EsSalud se acerca y ofrece respuestas generales. “Ya va a estar solucionado el problema”, indica una trabajadora al invitar a las madres a pasar. Sin embargo, las explicaciones no aclaran plazos ni condiciones concretas. En el mismo grupo de mensajes se menciona una orden de compra, lo que genera nuevas dudas entre los padres. “¿Cómo va a ser una orden de compra si son pacientes de años pasados?”, cuestionan.

El desgaste emocional se vuelve evidente. Algunos pacientes ingresan con la esperanza de una solución inmediata, otros permanecen afuera sin información clara. La dinámica se repite con distintos casos, no solo con la hormona de crecimiento.

Otros medicamentos en falta dentro de EsSalud

Durante la jornada, surge el testimonio de otro paciente, operado del páncreas, que espera pancreatina desde hace dos meses. Según se relata, personal de salud se acerca para ofrecer una llamada posterior como alternativa. La escena muestra un patrón: atención reactiva frente a la exposición pública, sin una solución sostenida para todos los afiliados.

Desde el exterior del hospital, se observa cómo funcionarios llaman a ciertos pacientes para permitir su ingreso. La acción genera preocupación entre quienes temen quedar relegados si no aceptan. “Ojalá que realmente sí haya una solución y que no quede solamente en palabreo”, comenta una de las personas presentes.

El reclamo central se mantiene: pacientes y madres piden información clara, fechas definidas y un abastecimiento regular de medicamentos esenciales. Sin esas garantías, los traslados, la espera y los gastos continúan, mientras los tratamientos médicos quedan en pausa por una falta que, según relatan, se repite día tras día en los hospitales de EsSalud.

Más allá del checklist: gestionar

De la salvación en la

Posible Fenómeno El Niño Costero

Hernán Barcos se alinea del

Cuidado con los que comes:
