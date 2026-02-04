Esta es la universidad con más solicitudes de patente, según ranking de Indecopi

Estas casas de estudio destacan por impulsar desarrollos que buscan transformar diversos sectores productivos y mejorar la competitividad del país - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comunicó que durante 2025 las universidades del país presentaron 968 solicitudes de patentes, cifra que representa el 79 % del total nacional y un aumento del 34 % respecto al año anterior.

Este resultado confirma el papel protagónico de las casas de estudio en la generación de soluciones tecnológicas con impacto económico y social.

La Universidad Continental lideró el ranking con 194 pedidos, seguida por la Universidad Privada del Norte (101), la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (85) y la Universidad Tecnológica del Perú (83), según el Tablero Estadístico de Patentes y Diseños Industriales elaborado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

De acuerdo con el ranking, estas instituciones destacan por su aporte en el desarrollo de invenciones y mejoras funcionales que buscan transformar diferentes sectores productivos.

Las patentes de invención, que protegen desarrollos tecnológicos complejos, aumentaron en 50 % a nivel nacional al pasar de 164 a 246 registros - Créditos: Freepik.

Por su parte, en la categoría de patentes de invención, que protege desarrollos tecnológicos complejos, se registró un incremento del 50 % a nivel nacional, al pasar de 164 solicitudes en 2024 a 246 en 2025.

La Universidad Tecnológica del Perú encabezó este rubro con 55 registros, seguida por la Universidad Continental (40) y la Universidad Señor de Sipán (30). También sobresalieron la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional Micaela Bastidas, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Modelos de utilidad

El crecimiento también se reflejó en los modelos de utilidad, que protegen mejoras funcionales de aplicación rápida. Este segmento alcanzó 722 solicitudes, un 29 % más que el año previo.

La Universidad Continental ocupó el primer puesto con 154 registros, mientras que la Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga presentaron 95 y 85 solicitudes, respectivamente. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Científica del Sur y la Universidad Autónoma del Perú figuraron entre las más activas en este ámbito.

Las universidades del Perú presentaron 968 trámites de patentes en 2025, lo que representa el 79 % del total nacional - Créditos: Freepik.

El dinamismo universitario no solo se manifestó en la cantidad de solicitudes, sino también en la obtención de títulos de patente. Durante el 2025, el número de patentes otorgadas en el país creció un 54 % y sumó 513 títulos.

La Universidad Privada del Norte lideró este aspecto con 48 patentes concedidas, seguida por la Universidad Continental (39), la Universidad César Vallejo (35) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (22).

¿Qué son las solicitudes de patentes?

Las solicitudes de patentes constituyen trámites formales mediante los cuales investigadores, empresas o instituciones buscan registrar una invención ante organismos como Indecopi. Este procedimiento otorga derechos exclusivos sobre un producto, proceso o mejora tecnológica, lo que impide que terceros exploten la creación sin autorización durante un periodo determinado.

Para completar el registro, se deben detallar el funcionamiento, la novedad y la utilidad del desarrollo, además de adjuntar la documentación técnica que respalde la innovación. De esta manera, el sistema estimula la protección de nuevas ideas y asegura el reconocimiento legal de los autores.