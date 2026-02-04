Perú

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

La exfiscal cuestionó el accionar del presidente del Congreso. No solo mencionó que está cometiendo actos impropios de su investidura, sino que califican con delitos como abuso de autoridad

Delia Espinoza, destituida fiscal de la Nación, criticó con dureza la reciente intervención del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, en una audiencia judicial virtual, calificando el hecho como un “abuso de autoridad” y una “intromisión abominable” en la labor del Poder Judicial. Cuestionó tanto la forma como el fondo de la actuación del legislador, señalando que este tipo de actitudes vulneran el principio de independencia judicial y desmerecen el cargo público.

La polémica se desató tras la denuncia de Rospigliosi, quien publicó en su cuenta de X que los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria le habían impedido ingresar a la audiencia virtual del caso Cayara, proceso en el que se juzga a militares por presuntas violaciones de derechos humanos. “¿Por qué tienen miedo a que pueda presenciar una audiencia que tiene que ser pública? Esos jueces, envalentonados por el respaldo que reciben para violar la ley desde la más alta instancia del PJ, Janet Tello y otros, pisotean la legalidad”, escribió el congresista a las 8:54.

Minutos después, tras indicar que pudo acceder a la sesión, arremetió nuevamente contra el sistema de justicia: “Jueces politizados y prevaricadores se han negado a aplicar la Ley 32107 en este caso. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que barrerlo. ¡Soluciones radicales!”, publicó.

Ante este episodio, Espinoza manifestó en entrevista con La República que el ingreso del fujimorista constituye una clara coacción.Para empezar, abuso de autoridad. Abuso de autoridad, claro que sí. Coacción, no sé, algún otro delito que por ahí de pronto... [...] La sola presencia ya implica amedrentamiento. El hecho de la autoridad que tiene, por supuesto que ya genera un efecto psicológico, un efecto en la emoción de la persona”, mencionó y resaltó la importancia del temple del magistrado para mantener la autoridad y el debido proceso, incluso ante presiones externas.

También criticó los comentarios de Rospigliosi sobre la necesidad de “barrer” el Poder Judicial, considerándolos impropios de un congresista. “Esa es una expresión impropia de un legislador, de un alto funcionario. Vamos a las formas, vamos a los modales, porque no está en una chacra. Así fuera en una chacra, siempre se tiene que tratar con respeto a los demás”, señaló. Añadió que los funcionarios públicos deben dirigirse con educación y altura, ya que sus mensajes son escuchados por toda la ciudadanía.

La exfiscal lamentó el deterioro del respeto institucional. “Ese tipo de funcionarios desmerecen el cargo. No puede existir esa conducta en la administración pública”, expresó y recordó que el equilibrio de poderes es un pilar fundamental del Estado de derecho.

Asimismo, denunció que el Poder Judicial se convirtió en el próximo objetivo de ataques por parte del fujimorismo, señalando casos recientes en los que jueces fueron denunciados directamente ante instancias como la Junta Nacional de Justicia, sin agotarse previamente los canales institucionales internos. “La ha denunciado de frente, claro, a su Junta Nacional de Justicia. Primero se recurre a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, para que vea su conducta, si es que se ha portado mal o lo que fuere. No, pero la lleva de frente con sus amigos”, explicó.

