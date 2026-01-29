Perú

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

En el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima se admitió a trámite un pedido para suspender la colegiatura de la presidenta de la JNJ y otros 4 miembros

Guardar
María Teresa Cabrera juró como
María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2026. Andina

El procurador público de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marlo Tello Ponce, presentó una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) que podrían suspender en los próximos días a los consejeros en el ejercicio profesional.

Se trata de una denuncia penal contra los abogados Carlos Ampuero Montes, Félix Vasi Zevallos y María Vera Tudela Peña, quienes integran el Consejo de Ética del CAL y que esta semana suspendieron por 6 meses a Patricia Benavides.

La Procuraduría Pública de la JNJ les atribuye el presunto delito de avocamiento ilegal de procesos en trámite, que es sancionado con una pena de hasta 2 años de prisión.

“La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años e inhabilitación”, se lee en el artículo 410 del Código Penal.

De izquierda a derecha: consejeros
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

La denuncia llega luego de que el Consejo de Ética del CAL admitiera a trámite un pedido para suspender en el ejercicio de la profesión a la presidenta de la JNJ, la exjueza provisional María Teresa Cabrera; el sentenciado por violencia familiar, Gino Ríos; y los consejeros Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Según fuentes de Infobae, ya se convocó audiencia para evaluar el pedido de suspensión contra los miembros de la Junta. La decisión podría oficializarse en los próximos días.

CAL suspendió a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió por 6 meses en el ejercicio profesional a la fiscal suprema Patricia Benavides. La resolución sostiene que permitir su permanencia en el Ministerio Público, pese a los antecedentes documentados, puede debilitar la confianza ciudadana en la institución y entorpecer la implementación de políticas dirigidas al bienestar general.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el organismo afirma que la situación de Patricia Benavides podría afectar no solo “la estabilidad funcional” del Ministerio Público, sino también su “función persecutoria”. La suspensión, a juicio del Consejo de Ética del CAL, responde a la necesidad de evitar que la exfiscal de la Nación continúe ejerciendo mientras existan cuestionamientos graves sobre su integridad profesional.

Resolución del Consejo de Ética.
Resolución del Consejo de Ética. |

La medida disciplinaria fue tomada por los miembros del Consejo de Ética, Carlos Ampuero Montes, Félix Vasi Zevallos y María Vera Tudela Peña, quienes acordaron la suspensión tras constatar que Benavides incurrió en seis faltas éticas. El eje de la sanción radica en su presunto falseamiento de información ante la anterior JNJ, durante su postulación a fiscal suprema. La resolución señala que Benavides aseguró que no interferiría en la investigación que enfrentaba su hermana, Enma Benavides, por supuestos sobornos cuando era jueza en la exSala Penal Nacional.

En 2022, tras asumir el cargo de fiscal de la Nación, Patricia Benavides retiró de manera inesperada a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien tenía bajo su responsabilidad la investigación contra Enma Benavides. La destitución de Revilla se argumentó con base en una supuesta falta de productividad.

El CAL consideró que Benavides transgredió el artículo 6, inciso 1, del Código de Ética, el cual exige a los abogados “actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe; así como del honor y dignidad propios de la profesión”. Adicionalmente, el documento indica que también infringió otras disposiciones del mismo código.

Temas Relacionados

JNJMaría Teresa CabreraGino RíosColegio de Abogados de Limaperu-politica

Más Noticias

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

De 63 años, el profesional brasileño contó con una propuesta de un conjunto africano que formará parte de la Copa del Mundo 2026, pero la desestimó para priorizar el contacto de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Tras la difusión de un video donde aparecen besándose, la pareja confirmó su relación y ompartió un divertido trend en redes sociales. El juego reveló detalles de su convivencia.

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz

Violenta gresca con botellas y golpes estalla en el Pasaje de la Salsa tras disputa por el control de eventos en Monumental Callao

Las disputas que involucraron a grupos vecinos generaron alarma entre visitantes y comerciantes debido a la violencia y la ausencia de autoridad, lo que ha afectado el ambiente cultural y turístico del tradicional espacio chalaco

Violenta gresca con botellas y

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Presentación de Mano Menezes como

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

Trevor Noah regresa como presentador en una noche que promete actuaciones memorables y anuncios históricos. Los espectadores podrán disfrutar del evento en vivo y bajo demanda, con Kendrick Lamar liderando la lista de nominados.

Premios Grammy 2026: fecha, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Eres miembro de mesa? Pago,

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

¿Por qué ‘El Monstruo’ tiene defensa pública? Gobierno responde a las críticas por asignarle un abogado

Elecciones 2026: 76% no votaría por candidatos con discursos de odio o posiciones anti LGBTIQ+

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro revela su buena

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

Xiomy Kanashiro afirma ella sí trabaja y defiende su emprendimiento: “me saco la ‘michi’ y puedo pagarme lo que quiera”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

DEPORTES

Mano Menezes rechazó dirigir a

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores

Oliver Sonne, oficializado como nuevo futbolista del Sparta Praga de la Chance Liga por los próximos seis meses

Marcio Valverde apunta contra Hernán Barcos y cuestiona argolla en FC Cajamarca: “Si lo hacía un peruano, lo matan”