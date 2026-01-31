Perú

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

Acatando la cuestionada norma y el criterio mayoritario del Tribunal Constitucional, magistrados calcularon que el proceso por homicidio calificado prescribirá en 2032. Decisión genera preocupación entre abogados

Guardar
Han pasado 38 años desde
Han pasado 38 años desde la masacre y desaparación forzada de los pobladores de Cayara. Foto: Alessandra Rozas

Un giro que nadie se lo esperaba. Si bien el Poder Judicial dispuso que el proceso penal por la masacre y desaparición forzada de pobladores del distrito ayacuchano de Cayara en 1988 siga su curso, no lo hizo porque haya inaplicado la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad. Todo lo contrario. Sí aplicó dicha norma.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria incluso aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza las demandas contra la referida ley.

Ahora bien, el hecho de que los jueces superiores aplicaron la Ley 32107 no significa que automáticamente se declaren prescritos los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, y se archive definitivamente el proceso penal. El cumplimiento de esta norma implica que los hechos ya no pueden ser calificados como lesa humanidad, es, decir, ya no son imprescriptibles.

“No correspondiendo la calificación de ‘lesa humanidad’ para los hechos imputados en el presente caso, en concordancia con los fundamentos 208 y 211 del Pleno (del TC), corresponde aplicar las reglas de prescripción aplicables para cada procesado”, se lee en la resolución.

PJ aplica la ley que
PJ aplica la ley que prescribe delitos de lesa humanidad

En esa línea, los jueces Máximo Maguiña, Reli Callata y Helbert Llerena procedieron a hacer el cálculo de la prescripción, considerando que el TC estableció, en su fallo en mayoría, que este debe computarse desde enero de 2002 porque en esa fecha se anularon las sentencias del fuero militar y porque antes de ello no existían garantías del Estado para perseguir estos crímenes.

Así las cosas, la Sala Penal establece que el delito de homicidio calificado que se imputa a los exmilitares procesados en el caso Cayara prescribirá recién en enero de 2032, en 6 años.

PJ aplica la ley que
PJ aplica la ley que prescribe delitos de lesa humanidad

El delito de desaparición forzada también prescribiría en esa misma fecha, pero los jueces superiores advierten que ya la Corte Suprema ha establecido que es un delito continuado, que no cesa sino hasta que se encuentren los restos de los desaparecidos. En base a ello, la prescripción se tendría que computar desde el momento en que eso ocurra.

“Se desconoce a la fecha del paradero de las víctimas, por lo tanto, los plazos de prescripción aplicables al delito de desaparición forzada no se encuentran activos y/o computándose a la fecha", sostienen los magistrados superiores.

Queda claro entonces que la Sala Penal a cargo del Caso Cayara, que ha sido víctima de presiones políticas como ataques de Fernando Rospigliosi, sí aplicó la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad.

Y si quedara duda alguna, basta con leer el último párrafo antes de la parte resolutoria: "Por los considerandos expuestos, y teniendo en cuenta los fundamentos desarrollados por el TC en su última sentencia, los hechos materia del proceso no habrían prescrito. Asimismo, en aplicación estricta del Pleno de Sentencia N.° 190-2025 y de la Ley N.° 32107, corresponde aplicar las reglas de prescripción para cada delito“.

PJ aplica la ley que
PJ aplica la ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Polémica

Existe preocupación entre los abogados debido a la aplicación de la Ley 32107. Consultados por Infobae, consideran que los jueces superiores habrían cedido a la presión política.

También causó preocupación entre los letrados el hecho de que los jueces invocaron el fallo del TC cuando este no cuenta con 5 votos conformes, sino con solo 4.

Incluso, la presidenta del TC, Luz Pacheco, dijo en una reciente audiencia que el fallo en mayoría “ha quedado simplemente como un deseo, por decir así, pero eso no se aplica, no se tiene que aplicar”.

Temas Relacionados

Ley 32107Tribunal ConstitucionalCayaraPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y afirma: “Los resultados reales se verán en seis meses”

La conductora de TV reapareció mostrando su rostro tras la cirugía de rejuvenecimiento facial y aseguró que los resultados definitivos se apreciarán en seis meses.

Magaly Medina muestra su rostro

Debut soñado de los peruanos: Golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en la goleada de Sparta Praga

El ‘Vikingo’ se proyectó por la banda derecha y dejó solo al canterano de Sporting Cristal. Su equipo terminó goleando 3-0 a Dukla en la Liga Checa

Debut soñado de los peruanos:

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

Fiscal de la Nación interino juega a favor del partido de Keiko Fujimori y deja que el fallo de la Corte Suprema quede firme

Tomás Gálvez no apeló sentencia

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

En el panel estarán Daniela Darcourt, Israel Dreyfus, Flavia López y Dafonseka, apostando por variedad y cercanía con la audiencia.

María Pía Copello lanza su

Peligroso interno del penal Ancón I burló seguridad del INPE y se fugó de hospital en Puente Piedra

La fuga se produjo mientras el interno recibía atención médica por pancreatitis y colongitis, bajo la custodia de dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario

Peligroso interno del penal Ancón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez no apeló sentencia

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

María Aguayo defiende propuesta que elimina el delito de feminicidio: “No se habla de la violencia contra el hombre”

Tomás Gálvez revela que José Jerí entregará su teléfono a la Fiscalía: “Una sola llamada ha hecho (en Market Capón)”

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

El gobierno de Perú aprobó la extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple femicidio de Florencio Varela

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel no descarta compartir

Gisela Valcárcel no descarta compartir escenario con Magaly Medina y responde sobre presupuesto: “No me molesta quién cobre más”

Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la fea’, visitará Lima

Melissa Klug apeló sentencia que la obliga a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán: “Que siga celebrando”

Gisela Valcárcel habla de las críticas, los conductores de América Hoy y si se haría cirugías: “No sé si usaría una pañoleta”

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

DEPORTES

A qué hora juega Melgar

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Debut soñado de los peruanos: Golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en la goleada de Sparta Praga

¿Se transmitirá el Melgar vs Cienciano? Club ‘rojinegro’ prohibió ingreso de cámaras de L1 Max por deuda de 1190 Sports

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos