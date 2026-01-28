PJ admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi: Exfiscal exige un millón de soles y más de 2 años de cárcel

Delia Espinoza envió carta notarial al presidente del Congreso. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Poder Judicial admitió a trámite la querella de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, por difamación agravada. Esto por llamarla “aliada del terrorismo y de las economías ilegales" sin prueba alguna. La exfiscal suprema exige que se le imponga al parlamentario una pena de 2 años y 4 meses de prisión y el pago de una reparación civil.

En la resolución difundida por Ideeleradio y a la que accedió Infobae, la jueza suprema provisional Norma Carbajal, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dispuso que se le haga llegar la querella a Rospigliosi para que ejerza su derecho a la defensa.

Luego de ello, la magistrada dictará el auto de citación a juicio, donde se actuarán las pruebas ofrecidas por las partes.

PJ admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi

El caso

La querella tiene como punto de partida un tuit del congresista Fernando Rospigliosi del 7 de julio de 2025 donde la califica difamatoriamente como “aliada del terrorismo y economías ilegales” por haber mantenido una reunión con deudos de las víctimas de las protestas de diciembre 2022 e inicios de 2023.

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”, fue el mensaje de Rospigliosi.

Días después, el 10 de julio del mismo año, la exfiscal de la Nación envió una primera carta notarial al fujimorista para que en un plazo de 24 horas se rectifique, pero no solo hizo caso omiso, sino que se reafirmó en su afirmación.

“La fiscal de la Nación me amenaza por opinar! (...) Ella se reunió con la ‘Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023′ (típica fachada de subversivos) para apoyarlos y jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares que evitaron que las violentas hordas terroristas y delincuenciales repusieran al golpista Pedro Castillo e instauraran una dictadura en el Perú“, respondió.

Rospigliosi siguió publicando mensaje relacionados a la carta notarial de Delia Espinoza, pero nunca retrocedió en sus declaraciones. Incluso, al ser interrogado en una entrevista con Canal N, el congresista dijo que se ratificaba “en todos los términos”.

“Esa es mi opinión, ese es mi análisis, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo reitero ahora. No tengo por qué retractarme, por supuesto”, alegó el fujimorista.

¿Qué hará con el millón de soles?

Delia Espinoza detalló en conferencia de prensa que, en caso de ganar la querella y obtener la reparación civil de un millón de soles, destinará la totalidad del monto al Hospital de Neoplásicas para el beneficio de niños y adolescentes sometidos a tratamientos contra el cáncer.

Suspendida fiscal de la Nación se pronunció tras agravios de Fernando Rospigliosi. | Epicentro

“Yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado. Para mí ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal, quiero dedicárselo a los niños que están sufriendo de cáncer, a los niños y adolescentes. Ese es mi pedido”, explicó Espinoza ante una cnosulta de Infobae. Subrayó además su confianza en que el caso le resultará favorable: “Estoy segura que vamos a ganar”.