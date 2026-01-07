Perú

Repartidor se pasa la luz roja en Cercado de Lima y provoca brutal choque que casi le cuesta la vida

En una transitada intersección, un motociclista se saltó el semáforo en rojo y desencadenó un choque tan violento que ambos conductores salieron proyectados por el aire. Las impactantes imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona

Un repartidor de comida estuvo a punto de perder la vida tras provocar un choque violento en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y Prolongación Arica, en el Cercado de Lima. Ignoró el semáforo en rojo y terminó impactando a otro motociclista que avanzaba con preferencia, dejando la escena marcada por el estruendo del accidente y el desconcierto de los testigos.

Las cámaras de seguridad y el registro del casco de uno de los involucrados evidenciaron el instante en el que el repartidor, apurado por la ruta, irrumpió en la intersección prohibida. En segundos, la motocicleta surgió de la izquierda, cruzó sin detenerse y embistió a otra unidad de dos ruedas. El golpe lanzó ambos vehículos al asfalto y el poste del semáforo quedó con visibles abolladuras, fiel reflejo de la fuerza del impacto. El motociclista afectado, con una cojera evidente, se levantó para increpar al responsable, mientras otros conductores se apresuraban a brindar auxilio.

A pesar de la gravedad del choque, los protagonistas optaron por arreglar el asunto en el momento, evitando la intervención policial. Fragmentos de la moto quedaron desperdigados sobre la pista y la imprudencia volvió a quedar registrada ante la indiferencia de quienes habitualmente ignoran la señalización. Esta escena, repetida en las calles limeñas, pone en evidencia la falta de respeto por las normas y la urgencia de abordar la cultura vial.

El repartidor fue captado en
El repartidor fue captado en video cruzando el semáforo en rojo y chocando violentamente con otra motocicleta en pleno Cercado de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Motorizado se pasó la luz roja y casi ocasiona una tragedia

El repartidor venía desde la avenida Venezuela y buscaba incorporarse hacia la avenida Colonial. La luz roja indicaba alto, pero el conductor decidió avanzar. En ese preciso instante, otra motocicleta cruzaba con luz verde. El choque fue inevitable y la violencia del impacto hizo que uno de los vehículos terminara arrojado contra el poste del semáforo. La cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima captó el momento exacto en que la infracción se convertía en accidente.

“No puede ser que se pase en rojo; él tiene la culpa”, reclamó el motociclista afectado, todavía aturdido. El caos se apoderó de la escena: peatones, conductores y curiosos se agolparon junto a los vehículos dañados. La negligencia, una vez más, dejó huella sobre el asfalto y demostró que ni la presencia de cámaras ni la amenaza de sanciones logran frenar la imprudencia.

Cámaras de seguridad registraron el
Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la imprudencia casi termina en tragedia en el cruce de Naciones Unidas y Prolongación Arica. Foto: Composición Infobae Perú

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cruzar con luz roja es una de las infracciones más habituales y peligrosas en la ciudad, y está detrás de numerosos siniestros similares.

Imprudencia al volante sigue cobrando víctimas en Lima

El caso del repartidor no es aislado. En San Juan de Lurigancho, dos cústeres ignoraron el semáforo y embistieron a una mototaxi que cruzaba con luz verde. El impacto arrojó a los ocupantes varios metros, dejándolos gravemente heridos. En la Vía Expresa Sur, el intento de “ganarle” al semáforo y la desobediencia a los inspectores han provocado colisiones y hasta el atropello de una agente vial, mientras la señalización insuficiente contribuye al peligro.

Hoy se reportó otro accidente causado por la imprudencia de conductores: un vehículo estatal volcó en la vía exclusiva del Metropolitano en plena hora punta. La unidad, que pertenecía al Congreso, bloqueó el paso y generó una congestión que afectó a miles de usuarios. El conductor alegó una emergencia institucional, pero el resultado fue el mismo: caos y un recordatorio de las consecuencias de la imprudencia.

Una camioneta perteneciente al Congreso de la República se volcó en la vía exclusiva del Metropolitano en el Cercado de Lima. El conductor, quien resultó ileso, se mostró evasivo ante las preguntas de la prensa sobre por qué transitaba por una zona prohibida. América TV

Estos episodios comparten un patrón: la prisa, la falta de cultura vial y la ausencia de controles efectivos. La vida de conductores y peatones queda expuesta ante la decisión de ignorar una luz roja, mientras el tránsito se vuelve cada vez más riesgoso.

Saltarse la luz roja tiene consecuencias graves para los conductores

Cruzar una intersección o girar con el semáforo en rojo es considerada una infracción muy grave en Perú. La sanción es contundente: S/ 660 de multa y 80 puntos en el récord del conductor. Sin embargo, la reincidencia demuestra que la amenaza de castigo no basta.

Cruzar un semáforo en rojo
Cruzar un semáforo en rojo es una de las principales causas de accidentes graves y conlleva una multa de S/ 660 en Perú. Captura ATV Noticias

La prisa, el desconocimiento de las normas y la sensación de impunidad son las causas más frecuentes detrás de estas maniobras. La consecuencia es clara: colisiones de alto impacto, peatones heridos y congestión que paraliza las principales vías de la ciudad.

Especialistas insisten en que la solución pasa por reforzar la señalización, aumentar la vigilancia y desarrollar campañas de educación vial. La seguridad en las calles depende de la responsabilidad de cada conductor y del respeto inquebrantable a las reglas. Ignorar una señal puede costar una vida.

