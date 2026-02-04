Ciro Castillo retorna al Gore Callao y confirma denuncia contra Edita Vargas: “Confié en su voluntad”

En conferencia de prensa, se refirió a la demora para reingresar a su cargo y respondió a las preguntas sobre la denuncia por usurpación de funciones contra Edita Vargas. | Canal N

Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, volvió a asumir funciones este miércoles tras varios días de espera, luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra. El proceso de reincorporación no estuvo exento de controversia: Castillo denunció que la exgobernadora interina, Edita Vargas, obstaculizó su retorno y confirmó que mantendrá las acciones legales interpuestas por presunto delito de usurpación de funciones.

“Hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme nuevamente cargo del Gobierno Regional”, expresó en una conferencia de prensa tras recuperar su cargo formalmente.

El sindicado como presunto cabecilla de una red criminal llegó a la sede del Gobierno Regional a las 8:30 horas y enfatizó su molestia por la demora en su reincorporación, asegurando que la restitución debió ser inmediata tras la decisión judicial.

“No se me hizo ingresar al Gobierno Regional porque a la señora y a los que la rodean no les dio la gana de hacerme ingresar. ¿Y por qué no les dio la gana? Porque por alguna razón, por algún interés, por algo”, mencionó.

Ciro Castillo continuará investigación en libertad tras fallo del Poder Judicial. (Foto: Agencia Andina)

Asimismo, rechazó los argumentos presentados por Vargas, quien advirtió sobre presuntos riesgos para la investigación de hechos irregulares dentro de la administración regional. “Ellos no tienen por qué estar investigando, ellos tienen que supervisar, atenerse a las cosas, y si quieren denunciar algo, que lo denuncien ante el Ministerio Público, que lo denuncien ante la Fiscalía”, afirmó.

Consultado sobre si mantendrá la denuncia penal contra Edita Vargas y otros involucrados por el presunto delito de usurpación de funciones, mencionó que sí. “La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta y que esta pueda a su vez ser un delito, van a ser manejados por el estudio de abogados que hemos contratado para ese efecto”, señaló.

Además, aclaró que la transición de funciones no dependía de la interpretación de la funcionaria interina, sino de la aplicación directa del mandato judicial: “Suplencia que termina con mi presencia, dispuesta por el Poder Judicial. Entonces, eso no requiere mucha interpretación, sino simplemente la aplicación de la ley”.

Gobernadora interina anunció que acatará decisión del Consejo Regional. | Gore Callao

Respaldo judicial y cuestionamientos a la gestión interina

En su pronunciamiento, el gobernador defendió su legitimidad para continuar al frente del Gobierno Regional y rechazó cualquier duda sobre su estado de salud o capacidad para ejercer el cargo: “Como ustedes pueden ver, estoy en uso de mis facultades mentales, sostuvo, aunque reconoció tener las dolencias propias de su edad. Destacó que el respaldo judicial y ciudadano avala su retorno: “La capacidad moral me la da el juzgado que me está reinsertando en la función para la que me eligió el pueblo. Moralmente, me siento con condiciones de no defraudar a la población chalaca”.

También se refirió a las versiones que ponen en duda su permanencia por supuestas investigaciones internas impulsadas por la gestión de Vargas. Luego de dialogar con el exgerente general de la administración interina, aseguró que “no existe absolutamente nada” que impida su retorno y que cualquier irregularidad debe ser canalizada por las instancias competentes: “Estarían usurpando la función que le compete al Ministerio Público con la Policía”.

Reiteró su disposición a atender cualquier observación administrativa que se le comunique formalmente: “Que me digan a mí si han encontrado irregularidades para yo continuar y profundizar con las mismas. No tengo ningún inconveniente”.

El retorno de Ciro Castillo ocurre tras la revocación de una prisión preventiva de veinticuatro meses, dictada en su contra en el marco de una investigación fiscal. El fin de semana pasado, el Poder Judicial reemplazó la medida por comparecencia con restricciones, permitiendo su reincorporación a la gestión regional.