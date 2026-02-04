Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: cómo y dónde verlo en Perú

El cantante puertorriqueño estará presente en el entretiempo del New England Patriots vs Seattle Seahawks.

El Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del mundo, ya tiene fecha, sede y artistas confirmados para su esperado show de medio tiempo. Este año, el cantante puertorriqueño Bad Bunny será la principal figura del espectáculo musical, en una edición que promete marcar historia tanto para la NFL como para la música latina. Millones de seguidores en Perú y el resto de Latinoamérica ya se preparan para disfrutar de la actuación de “El Conejo Malo” en vivo.

Bad Bunny presentará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny, protagonista del espectáculo más esperado

El anuncio de Bad Bunny como cabeza del show de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado gran expectativa a nivel internacional. Reconocido como uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, Bad Bunny ha logrado posicionar la música urbana y el reguetón en la escena mundial. Su participación en el Super Bowl 2026 representa un nuevo hito en su carrera y un reconocimiento al impacto de la cultura latina en la industria global del entretenimiento.

El artista puertorriqueño compartirá escenario con otras figuras de renombre como Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una propuesta que combina géneros como pop, rock y R&B. Sin embargo, la presencia de Bad Bunny se perfila como el momento más esperado de la noche, especialmente para el público latinoamericano.

Bad Bunny recibió el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Super Bowl 2026: fecha, hora y sede

La edición número 60 del Super Bowl se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers. El estadio, conocido por su tecnología y capacidad, será el escenario de un partido decisivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos equipos con una historia reciente de enfrentamientos memorables.

Para la audiencia peruana, el partido comenzará a las 6:30 p.m. (hora de Perú), y se espera que el show de medio tiempo, con Bad Bunny como figura principal, se realice entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m., dependiendo del desarrollo del encuentro.

Super Bowl LX 2026, el evento más esperado de fútbol americano.

Dónde ver el Super Bowl 2026 y el show de Bad Bunny en Perú

El Super Bowl 2026 se transmitirá en vivo a través de múltiples plataformas y canales de televisión. En Perú, los fanáticos podrán seguir la final de la NFL y el show de medio tiempo por las siguientes vías:

Televisión por cable: ESPN y Fox Sports ofrecen cobertura completa del evento, incluyendo los comentarios en español y la transmisión en alta definición.

Streaming: Disney+ contará con los derechos de transmisión en simultáneo en gran parte de América Latina, permitiendo a los usuarios acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Otras plataformas como NFL+ y Peacock también transmitirán el evento, aunque pueden requerir suscripciones adicionales o estar sujetas a restricciones regionales.

Televisión abierta y otros servicios: En Estados Unidos, la señal oficial estará a cargo de NBC y Telemundo para la audiencia hispanohablante, pero en Perú la opción más directa será a través de los canales de cable y las plataformas digitales habilitadas.



Bad Bunny brilló en los Grammy el 1 de febrero. REUTERS/Mario Anzuoni

Es recomendable consultar la programación de las empresas de cable y las plataformas de streaming en los días previos al evento, ya que pueden presentarse cambios o anuncios de última hora sobre la cobertura oficial.

Expectativa por la actuación de Bad Bunny

La confirmación de Bad Bunny como artista central del Super Bowl LX refuerza la tendencia de la NFL por incluir estrellas de la música latina en sus espectáculos más importantes. El puertorriqueño se suma así a una selecta lista de artistas que han marcado el escenario del Super Bowl, entre ellos Shakira, Jennifer Lopez y The Weeknd.

Se espera que Bad Bunny interprete algunos de sus éxitos más reconocidos y ofrezca una puesta en escena innovadora, fiel a su estilo y personalidad. El artista es conocido por su capacidad para sorprender al público y por su mensaje de inclusión y diversidad, elementos que seguramente estarán presentes en su show.

Bad Bunny se mostró orgulloso de nacer en Puerto Rico. REUTERS/Daniel Cole