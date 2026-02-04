Aumentan inscripciones al Registro Militar Obligatorio en 2026: ¿cuánto deberán pagar los jóvenes que no cumplan?

Ejército y Marina reportan fuerte aumento de inscritos en el Registro Militar Obligatorio en enero. (Foto: Agencia Andina)

Durante enero de 2026, el Registro Militar Obligatorio (RMO) registró un incremento significativo en el número de ciudadanos inscritos. Según información del Ministerio de Defensa, el Ejército del Perú reportó un aumento del 300 % en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la Marina de Guerra informó un crecimiento superior al 200 % en sus registros. Las cifras reflejan un mayor volumen de trámites realizados a nivel nacional durante el primer mes del año.

En el caso del Ejército, el incremento se evidenció de manera particular en la Oficina del Registro Militar Departamental ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. De acuerdo con datos oficiales, en enero de 2025 se contabilizaron aproximadamente 900 inscritos, cifra que en enero de 2026 se elevó a cerca de 3.000 jóvenes registrados. Las autoridades señalaron que este comportamiento se repite en otras sedes del país.

Todo peruano debe tramitar su Constancia de Inscripción Militar mientras tenga 17 años. (Foto: Andina)

Base de datos de ciudadanos

El Ministerio de Defensa indicó que estos incrementos responden a las acciones implementadas para mantener actualizada la base de datos de peruanos en edad militar, comprendida entre los 17 y 50 años. Estas medidas forman parte de un proceso permanente de registro y depuración de información, con el objetivo de contar con datos actualizados de la población sujeta al RMO.

Desde el Ejército del Perú, se precisó que las campañas informativas y la simplificación de los procedimientos han contribuido a un mayor número de inscripciones. En ese sentido, se reiteró que el registro es un deber ciudadano establecido por la normativa vigente y que permite al Estado disponer de información oficial sobre los ciudadanos en edad militar.

Según la Ley n.° 29248, los jóvenes de 17 años deberán inscribirse obligatoriamente al Servicio Militar, sino se le considerará omiso y recibirá una multa. (Andina)

Requisitos para el registro militar

Para realizar el registro en el Ejército del Perú, los ciudadanos deben presentar una fotografía de perfil tamaño carné con fondo blanco, dos fotografías de frente del mismo tamaño y una copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). El trámite se efectúa en las oficinas del Registro Militar correspondientes a cada jurisdicción.

En tanto, la Marina de Guerra del Perú informó que durante enero se registraron alrededor de 3.500 ciudadanos, frente a los 1.500 inscritos en el mismo mes de 2025. Según la Jefatura de Reservas y Movilización, el procedimiento en esta institución requiere únicamente la presentación del DNI y una copia del documento, lo que ha facilitado el acceso al registro.

Multa por no tramitar la libreta militar. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Multa por no inscribirse

a normativa peruana establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años —tanto varones como mujeres— deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar antes de alcanzar los 18 años. Esta inscripción es un requisito administrativo gratuito que busca actualizar el padrón nacional de ciudadanos en edad militar, sin implicar un reclutamiento forzoso al servicio activo de las Fuerzas Armadas.

La principal consecuencia por no cumplir con esta obligación es la aplicación de una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el año en curso, que en 2026 asciende a aproximadamente S/ 275. Los jóvenes que no se inscriban dentro del plazo legal son considerados “omisos” y deben pagar este monto en el Banco de la Nación a favor de la institución armada correspondiente.

No obstante, la normativa prevé una alternativa: la sanción puede anularse si el ciudadano decide realizar y culminar el Servicio Militar Acuartelado dentro del periodo establecido por ley. Aunque el trámite de inscripción y el registro no implican servicio forzoso —el servicio militar sigue siendo voluntario— esta opción ofrece a los jóvenes una forma de exonerarse de la multa si optan por prestar servicio activo de manera voluntaria.