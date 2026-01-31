Perú

Tiene 107 años y es el único sobreviviente de la guerra Perú-Ecuador: la historia del sargento Raúl Bohorquez de la Torre

El veterano de guerra fue homenajeado por el Ejército de Perú por su entrega en las campañas militares del norte peruano, enfrentando en primera línea el fuego enemigo

El sargento Raúl Bohorquez de la Torre tiene actualmente 107 años de edad | Video: Willax

A 85 años del conflicto armado entre Perú y Ecuador de 1941, el Ejército Peruano rindió un homenaje al sargento segundo de caballería Raúl Bohorquez de la Torre, considerado el último sobreviviente de aquella campaña militar desarrollada en la frontera norte del país, en la zona del río Zarumilla, región Tumbes.

Con 107 años de edad, el excombatiente recordó en un informe especial de Contra Corriente su participación en la que definió como “la única guerra que ganó el Perú”, una experiencia que marcó su vida y la historia militar del país.

La historia del veterano que combatió en primera línea en 1941

Raúl Bohorquez de la Torre demostró su amor por el país al luchar en primera fila durante la campaña militar de 1941, enfrentándose directamente al fuego enemigo en los campos de batalla de la frontera norte. Desde su posición, fue testigo de la muerte de decenas de compañeros de armas. “Por lo menos unos treinta”, relató al recordar a los soldados caídos durante los enfrentamientos.

Raúl Bohorquez de la Torre, el último sobreviviente de la guerra de 1941, recibió homenaje del Ejército a sus 107 años | Foto captura: Willax

El veterano contó que participó en las campañas a pie y a caballo, y rememoró episodios como el ataque sufrido cuando su unidad intentaba cruzar un río, momento en el que varios militares fueron abatidos, entre ellos el capitán Alfredo Novoa. “Ahí aprovecharon cuando estábamos por cruzar el río para matarnos”, recordó.

Alfredo Novoa junto a sus compañeros de regimiento. Foto: Chepén Bisabuelo del Perú

Bohorquez afirmó que estuvo cerca de perder la vida en varias oportunidades y sostuvo que estaba dispuesto a entregarla por el país. “Dentro de esos treinta podía haber estado yo. Era capaz de dar mi vida por mi patria, por mi bandera”, expresó.

Su valentía y determinación le valieron el reconocimiento oficial del Ejército Peruano como excombatiente de la campaña de 1941. Durante la ceremonia, oficiales y soldados destacaron que su historia constituye un legado para las nuevas generaciones de militares que hoy continúan cumpliendo labores en zonas de conflicto como el VRAEM.

Su segundo gran amor: la familia y la compañera de toda una vida

El veterano de guerra, de 107 años, habló sobre su segundo amor: su esposa | Video: Willax

Además de su profundo amor por el país, Raúl Bohorquez compartió escenario con su otro gran motor de vida: su esposa, Irene, quien lo acompañó durante décadas. Visiblemente emocionada, ella expresó el orgullo y la felicidad de haber compartido su vida con un héroe de guerra.

Fuimos felices toda la vida. Estoy muy orgullosa de él”, señaló entre lágrimas, al recordar los años compartidos junto al veterano militar. Para Irene, Raúl no solo es un héroe por su servicio a la patria, sino también por su calidad humana y su rol como esposo y padre.

El homenaje culminó con un mensaje de gratitud por parte del Ejército Peruano. El director de Informaciones del Ejército, general Fernando Muñoz, resaltó que Raúl Bohorquez de la Torre representa un ejemplo vivo de entrega y sacrificio. “Es un héroe vivo para todo el país y su legado permanecerá para siempre”, afirmó.

A sus 107 años, el sargento segundo Raúl Bórquez de la Torre asegura haber vivido una vida plena, marcada por el servicio al Perú, el amor a su familia y la convicción de haber defendido la soberanía nacional en uno de los episodios más recordados de la historia militar del país.

