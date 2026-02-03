Perú

“Yo hago mi inversión propia”: mujer instala señalización vial en Jicamarca tras accidente y ausencia de autoridades

Una adulta mayor decidió colocar señalización vial con recursos propios y materiales reflectantes, luego de un accidente fatal y ante el abandono estatal. Su iniciativa busca evitar más tragedias en una zona marcada por la neblina y la falta de infraestructura adecuada

Mujer compra y coloca señalización
Mujer compra y coloca señalización vial tras accidente en Jicamarca. (Captura: Exitosa Noticias)

La seguridad vial en Lima Metropolitana volvió al centro de la conversación pública tras viralizarse el caso de una mujer que, luego de un accidente en el anillo vial de Huarochirí, Jicamarca, decidió invertir de su propio bolsillo para colocar señalización en puntos críticos.

La historia se conoció a través de redes sociales y medios locales, donde la protagonista explicó que el abandono de las autoridades la llevó a actuar por iniciativa propia.

Motivada por la preocupación ante los accidentes recurrentes en la zona, la vecina relató que todos los materiales utilizados —incluidos rollos de material reflectante que alcanzan los S/120 por unidad— provienen de su propio ahorro.

La inversión personal, según detalló, responde a la urgencia de dotar de mayor visibilidad a tramos envueltos en neblina y escasa iluminación, donde la falta de señalización representa un riesgo permanente para conductores y peatones.

La mujer subrayó que no recibe ningún tipo de apoyo institucional, gestionando sus recursos a partir de pequeñas propinas que le dejan quienes reconocen su labor en el lugar.

“Mi trabajo es para que un carro no se vaya adentro”, comentó, mostrando cómo utiliza el material reflectante en puntos clave del anillo vial.

Zona de alto riesgo

El anillo vial de Huarochirí, en Jicamarca, es conocido por su alta incidencia de siniestros y la precariedad de su infraestructura. Las curvas peligrosas, sumadas a la frecuente neblina matutina, reducen drásticamente la visibilidad. La zona carece de señalización y muros de contención, incrementando la posibilidad de despistes y caídas vehiculares.

En las últimas semanas, la preocupación se intensificó tras el reporte de accidentes mortales. La mujer relató que su principal objetivo es evitar nuevas tragedias en la vía, donde la oscuridad y el clima adverso complican aún más el tránsito diario.

A pesar de los riesgos, la infraestructura existente no ha sido reforzada por las autoridades municipales, regionales ni de transporte, según pudo constatar la propia ciudadana.

La labor de la adulta mayor consiste en identificar los puntos más críticos y colocar cintas y señales reflectantes, facilitando que los conductores mantengan su orientación durante la noche y en condiciones de neblina.

El trabajo ha sido reconocido por transportistas y transeúntes, quienes de forma voluntaria contribuyen con pequeñas sumas que permiten la continuidad de esta acción individual.

Autogestión vecinal

Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamientos ni anunciado medidas para formalizar la señalización vial en Jicamarca. La historia de la mujer evidencia la brecha en la atención pública hacia zonas periféricas, donde la autogestión suplanta a la inversión estatal.

En entrevistas y mensajes transmitidos a través de medios locales, la vecina insistió en la necesidad de que se implementen muros de contención y dispositivos de seguridad como el “ojo de gato” en las curvas de mayor riesgo.

Su llamado busca que la experiencia vivida y la solidaridad ciudadana sirvan como mensaje para quienes transitan por la zona y para las autoridades responsables.

Mientras tanto, la figura de esta mujer se ha convertido en referente local y en un ejemplo de participación activa, mostrando que la seguridad vial puede depender, en ocasiones, del compromiso individual y la solidaridad comunitaria frente a la inacción estatal.

