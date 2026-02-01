Perú

Tres adultos y una bebé fallecen tras despiste de motocarga en el Anillo Vial de Huarochirí

Una motocarga que transportaba a siete integrantes de una misma familia cayó por una pendiente en el sector Casa Blanca. Vecinos denunciaron demoras en la atención de emergencia y ausencia de medidas de seguridad vial

Tres adultos y una bebé perdieron la vida tras un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado en el Anillo Vial de Huarochirí. El hecho involucró a una motocarga que trasladaba a siete integrantes de una misma familia y que terminó fuera de la vía luego de despistarse en una curva del sector Casa Blanca, en la zona de Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí.

El vehículo cayó por una pendiente pronunciada y terminó impactando contra la pista inferior. El siniestro provocó la muerte inmediata de tres ocupantes, mientras que una cuarta víctima falleció durante su traslado a un centro de salud. Otros tres pasajeros resultaron con lesiones de consideración y recibieron atención de emergencia.

La escena movilizó a personal policial, fiscal y médico, además de vecinos del sector, quienes auxiliaron a los heridos ante la demora de una ambulancia. La tragedia volvió a poner en debate las condiciones de seguridad del Anillo Vial, una ruta utilizada con frecuencia durante los fines de semana por su conexión con zonas recreativas.

Víctimas mortales y heridos tras el despiste

Según el reporte policial, el número de fallecidos ascendió a cuatro. Entre las víctimas se identificó a Wilber Areche Palacios, Elizabeth Poclín Ramírez, de 29 años, y una menor de dos años. Todos formaban parte del mismo grupo familiar que viajaba en la motocarga al momento del accidente.

En tanto, tres personas quedaron heridas. Dos de ellas fueron identificadas como Sebastián Poclín Junior Guevara Ramírez y un menor de cinco años de iniciales J.A.P. Ambos permanecen bajo observación médica, mientras el equipo de salud evalúa su evolución clínica.

Los sobrevivientes fueron llevados de urgencia al Hospital 10 de Canto Grande. Vecinos de la zona relataron que la respuesta médica resultó tardía y que los primeros auxilios dependieron de la ayuda comunitaria. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, “la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar del accidente”.

Ante esa situación, algunos heridos fueron movilizados en vehículos particulares y unidades de serenazgo. La demora generó malestar entre los residentes del sector, quienes cuestionaron la capacidad de respuesta frente a una emergencia en una vía de alto tránsito.

Familiares de las víctimas también llegaron a la zona y expresaron su preocupación por el estado de salud de los lesionados. Algunos pidieron explicaciones por la falta de medidas preventivas en un tramo que, según indicaron, registra accidentes de manera recurrente.

Reclamos por falta de señalización e infraestructura

Los pobladores del sector Casa Blanca señalaron que la curva donde ocurrió el despiste presenta un riesgo constante para los conductores. Indicaron que cada año se registran al menos dos tragedias similares y atribuyeron esa situación a la ausencia de señalización adecuada, iluminación y un muro de contención.

En palabras de los vecinos, el lugar “no cuenta con señalética para orientar a los vehículos que transitan por el lugar”, lo que incrementa el peligro, sobre todo durante la noche o en horarios de mayor circulación. El Anillo Vial conecta con zonas como Huachipa, un factor que incrementa el flujo vehicular durante fines de semana y feriados.

Los reclamos también apuntaron a la necesidad de mayor presencia de autoridades y a la ejecución de obras básicas de seguridad vial para reducir el riesgo de nuevos siniestros en la zona.

Tras el accidente, la Comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonó el área y restringió el tránsito vehicular para permitir las diligencias correspondientes. Agentes policiales y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos bajo supervisión del fiscal de turno del Ministerio Público.

El caso permanece bajo investigación en el Departamento de Investigación Criminal del distrito. Las autoridades no descartan que el exceso de velocidad o una posible falla mecánica influyeran en el despiste de la motocarga, aunque ese extremo aún requiere verificación técnica.

Mientras avanzan las indagaciones, la vía permaneció parcialmente cerrada y bajo resguardo policial. La tragedia dejó cuatro víctimas mortales, tres heridos y una comunidad que insiste en la urgencia de mejoras viales para evitar nuevos accidentes en el Anillo Vial de Huarochirí.

