¿Más de un hijo en edad escolar? 5 consejos de un experto en finanzas de Perú para gastar menos en la lista de útiles este 2026

El inicio del año escolar representa un reto financiero para muchas familias peruanas, que deben afrontar una larga lista de gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Matrículas, pensiones, textos, uniformes y útiles escolares suelen concentrar una parte importante del presupuesto familiar en los primeros meses del año. Por esta razón, no es raro que muchos padres recurran a préstamos o a financiamiento para cubrir estas obligaciones.

Sin embargo, administrar de manera adecuada estos recursos es fundamental para evitar el sobreendeudamiento y mantener las finanzas familiares en equilibrio.

El profesor y experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta (Pacífico Business School) recomienda aplicar cinco consejos prácticos para optimizar los gastos escolares y aprovechar mejor cada sol invertido en la educación de los hijos.

1. Haz una lista de todos los gastos y ordénalos

El primer paso para un buen manejo financiero es enumerar —con el mayor detalle posible— todos los pagos que se deben realizar en esta época escolar. Es recomendable organizar la lista colocando primero los gastos más urgentes e indispensables, como la matrícula, las pensiones, los textos escolares y los uniformes.

Al final pueden quedar aquellos gastos que pueden diferirse o reducirse, como la mochila, la lonchera o algunos útiles que podrían reutilizarse de años anteriores. Esta priorización te permitirá contar con una guía clara sobre el orden en que debes efectuar los pagos y evitar que el dinero se diluya en compras menos relevantes.

Evitar el sobreendeudamiento al inicio de clases es esencial para mantener la estabilidad económica de los hogares peruanos.

2. Respeta el dinero que te prestaste para los gastos escolares

Si se opta por algún tipo de financiamiento para cubrir los gastos escolares, es imprescindible utilizar ese dinero exclusivamente para dicho fin.

Destinar parte del préstamo a otros temas —como celebraciones, viajes o reparaciones— puede generar un desbalance, dejando algunos pagos sin cubrir y obligando a buscar préstamos de última hora, que suelen tener tasas de interés más altas. La disciplina financiera es clave para evitar caer en un ciclo de deudas difíciles de manejar.

3. Busca las mejores opciones con anticipación

No todos los gastos escolares tienen precios fijos. Si bien la matrícula y las pensiones están determinadas por la institución educativa, en rubros como la compra de uniformes y útiles escolares es posible ahorrar si se compara precios y se buscan ofertas o alternativas de calidad.

Realizar las compras con tiempo, en diferentes establecimientos y prestando atención a promociones, puede marcar una diferencia importante en el presupuesto final. El objetivo es ahorrar sin sacrificar la calidad de los productos, permitiendo aprovechar al máximo el dinero disponible para cubrir otras necesidades.

Utilizar préstamos para cubrir gastos escolares ajenos a la educación puede incrementar el riesgo de deudas con altas tasas de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Organízate con otros padres y compra en volumen

La colaboración entre padres de familia puede facilitar la obtención de mejores precios. Si existe confianza entre los papás de los compañeros de tus hijos, coordinar compras conjuntas de uniformes, libros o útiles puede permitir acceder a descuentos por volumen.

Formar pequeños grupos de compra o dividir la lista de útiles entre varios padres puede generar ahorros significativos y facilitar la logística de adquisición de materiales.

5. No compres más de lo que necesitas

Las compras escolares pueden generar entusiasmo y llevar a adquirir productos innecesarios, como prendas adicionales, útiles “por si acaso” o libros extra. Es fundamental realizar compras inteligentes: adquirir sólo lo que realmente se necesita y evitar el gasto innecesario. Así, se evita que el presupuesto se diluya en compras impulsivas o poco planificadas.

Seguir estos consejos puede ayudar a que la temporada escolar no se convierta en un motivo de desbalance financiero. El manejo responsable del dinero y la planificación anticipada no solo benefician a la economía familiar, sino que también enseñan a los hijos el valor de la organización y el consumo responsable.