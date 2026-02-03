Incendio en el Cercado de Lima: comerciantes denuncian que extorsionadores provocaron siniestro por pago de cupos

Comerciantes de galería denuncian que extorsionadores provocaron siniestro por pago de cupos. (Foto: Composición - Infobae)

Un incendio presuntamente provocado destruyó dos tiendas en el centro comercial El Progreso, ubicado en la avenida Argentina, Cercado de Lima. El incidente se habría producido en horas de la madrugada, según denunciaron comerciantes del lugar.

Según comentaron en conversación con Latina, las víctimas relacionan el ataque sufrido a un grupo de extorsionadores que en varias ocaciones han exigido el pago de un cupo para la “seguridad” del local. Pese a las denuncias previas ante la Policía Nacional, los criminales continúan operando.

“Venimos siendo extorsionados hace un año”, explicó una de las propietarias afectadas a Latina. Según su testimonio, el incendio se inició tras una explosión causada por un objeto que fue introducido por debajo de la puerta: “Han tirado esas bombas… lo metieron por debajo de las puertas y ha incendiado las dos tiendas. Se han quemado todas las dos tiendas”.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Latina, los comerciantes han recibido amenazas y han enfrentado ataques violentos. Una de las víctimas recordó: “La vez pasada han lanzado dos, dos balazos en la puerta uno”.

Comerciantes de galería denuncian que extorsionadores provocaron siniestro por pago de cupos. (Foto: Exitosa)

Este ataque, ocurrido hace aproximadamente un mes, se suma al incendio reciente, que ha intensificado el temor en la zona. Los testimonios indican que los responsables exigen pagos bajo la modalidad de “cobro de cupos” y han enviado mensajes intimidatorios tanto a los propietarios como a la directiva del centro comercial.

Las víctimas señalaron que ya presentaron denuncias formales ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España. “Ya han denunciado los que trabajan acá. Hay denuncia”, afirmó una de las comerciantes consultadas.

Tras la emergencia, personal de bomberos y policía acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, informó Latina. Las pérdidas de las dueñas de los stands afectados ascienden a aproximadamente 18.000 soles cada una.

Los afectados recalcaron la urgencia de recibir protección estatal: “Lo que ellos piden ahora es seguridad, sobre todo, y que realmente se investigue a estas bandas criminales que estarían extorsionándolos”, recogió Latina al cierre de su informe.

Comerciantes de galería denuncian que extorsionadores provocaron siniestro por pago de cupos. (Foto: Exitosa)

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.