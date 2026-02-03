IGP advierte que el volcán Sabancaya mantendrá explosiones hasta el 8 de febrero y refuerza vigilancia

Volcán Sabancaya continúa en alerta naranja y se encuentra en constante monitoreo|ANDINA

De acuerdo con los reportes oficiales, el volcán Sabancaya mantiene un comportamiento eruptivo sostenido que obliga a las autoridades a reforzar la vigilancia y a insistir en medidas de prevención para las poblaciones cercanas. El macizo, ubicado en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa, continúa bajo nivel de alerta volcánica naranja, un escenario que implica actividad significativa y riesgos asociados a explosiones, emisión de cenizas y otros fenómenos propios de este tipo de procesos.

Desde el monitoreo permanente que realiza el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), los especialistas observan señales que confirman la continuidad del proceso eruptivo iniciado en 2016. Los informes técnicos recientes describen un periodo con eventos explosivos moderados, acompañados por columnas de gases y cenizas visibles sobre el cráter, así como por señales sísmicas internas.

Las autoridades científicas advierten que este comportamiento no se limita a un episodio puntual. Por el contrario, las proyecciones indican la probabilidad de nuevas explosiones hasta el domingo 8 de febrero, con posibles efectos en localidades del valle del Colca y en áreas aledañas. Frente a este panorama, los organismos técnicos y de gestión del riesgo insisten en la necesidad de mantener una conducta preventiva y seguir las recomendaciones oficiales.

Actividad eruptiva registrada entre enero y febrero

La primera explosión del volcán Ubinas viene preocupando a la población de Moquegua.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 1 de febrero, el volcán Sabancaya registró cuatro explosiones volcánicas, según información difundida por el IGP. Estas explosiones generaron columnas de cenizas y gases que alcanzaron hasta 3,400 metros de altura sobre la cima del cráter, un indicador claro del nivel de energía presente en el sistema volcánico.

El Instituto Geofísico del Perú informó que, además de las explosiones visibles, los instrumentos detectaron “actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos magmáticos y al fracturamiento interno”. Este tipo de señales refuerza la evaluación técnica que sustenta la permanencia del semáforo volcánico en color naranja.

El boletín técnico con fecha y hora local 02/02/2026 – 12:16 precisa que el nivel de alerta responde al “incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos”. Estos elementos forman parte de los criterios utilizados por el sistema de vigilancia volcánica para evaluar el riesgo.

Los especialistas del IGP prevén la ocurrencia de futuras explosiones volcánicas hasta el domingo 8 de febrero. Este escenario mantiene en vigilancia constante a las poblaciones cercanas, en especial a los distritos ubicados en el valle del Colca y zonas cercanas al volcán.

Según las proyecciones técnicas, de producirse nuevas explosiones, estas podrían generar columnas eruptivas superiores a los 2 kilómetros de altura. La dispersión de cenizas dependerá de la dirección y velocidad de los vientos, factores que resultan claves para determinar las áreas con mayor exposición.

Entre el 2 y el 4 de febrero, las posibles emisiones de ceniza se dispersarían hacia los sectores oeste y noroeste del volcán Sabancaya. En el periodo comprendido entre el 5 y el 8 de febrero, la dispersión se orientaría hacia el sector sureste, con vientos que alcanzarían velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, de acuerdo con los reportes técnicos.

Riesgo de lahares por lluvias previstas

El volcán Sabancaya mantiene un comportamiento eruptivo sostenido desde 2016 y continúa bajo alerta volcánica naranja. (IGP)

A este escenario eruptivo se suma la previsión meteorológica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte la probabilidad de precipitaciones pluviales entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero en la provincia de Caylloma.

Estos eventos de lluvia podrían generar lahares en los alrededores del volcán, un fenómeno que ocurre cuando el agua se mezcla con cenizas y materiales volcánicos sueltos, lo que da lugar a flujos de lodo con capacidad destructiva. Por este motivo, las autoridades recomiendan especial precaución en las quebradas y ríos cercanos al Sabancaya.

Medidas de prevención para la población

(Indeci)

Ante el nivel de alerta volcánica naranja vigente, los organismos técnicos reiteran una serie de recomendaciones dirigidas a la población. Entre las principales medidas figura no acercarse a un radio menor de 12 kilómetros del cráter del volcán, una zona considerada de alto riesgo.

En caso de caída de ceniza, se aconseja cubrir la nariz y la boca con paños húmedos o mascarillas, así como mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas para evitar el ingreso de partículas. Estas acciones buscan reducir los efectos en la salud, sobre todo en personas con afecciones respiratorias.

Otra recomendación clave consiste en mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos al volcán, debido al posible descenso de lahares durante las lluvias previstas. Además, el IGP exhorta a la población a mantenerse informada mediante los reportes y boletines oficiales difundidos por el CENVUL, con el fin de seguir de cerca la evolución de la actividad del Sabancaya y actuar de acuerdo con la información actualizada.