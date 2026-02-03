Ciro Castillo desafía a Edita Vargas en el GORE: “El gobernador soy yo, tengo una disposición judicial para retomar funciones”

El gobernador electo afirmó que acudirá a la Policía y al Ministerio Público para hacer cumplir la disposición judicial. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

En una reciente entrevista concedida por Ciro Castillo este 2 de febrero al periodista Christian Hudtwalcker, en el noticiero ‘Ahora y en la Hora’, se desarrolló en un clima de tensión política y legal marcado por su intento de retomar el cargo de gobernador regional del Callao, luego de que el Poder Judicial levantara la orden de prisión preventiva en su contra y le impusiera una serie de medidas restrictivas.

Desde el inicio del diálogo, Castillo fue enfático en explicar cuáles son las condiciones legales que hoy rigen su situación personal y judicial.

“Dentro de las medidas restrictivas está primero la de no poder salir del país, no poder abandonar la provincia constitucional del Callao, el no hablar sobre temas específicos de la carpeta en la que estoy siendo investigado, venir a registrarse a las cuestiones biométricas una vez al mes, entre otras”, detalló Castillo.

Ciro Castillo y su motivo para estar en la clandestinidad

Cuando el periodista le consultó por qué decidió no ponerse a derecho y permaneció oculto hasta que se levantó la prisión preventiva, Castillo evitó profundizar. “Si toco el tema, prácticamente ya estaría tocando las motivaciones que tuvo la fiscalía para determinar la prisión preliminar o preventiva. Esas son cosas que en este momento estoy prohibido de tocarlas”, señaló, insistiendo en que se trataba de una restricción impuesta por el Poder Judicial.

Hudtwalcker cuestionó esa afirmación señalando que en la resolución no se prohibía expresamente hablar del tema, sino comunicarse con otros investigados. Castillo respondió que su decisión obedecía a la naturaleza reservada del proceso.

“Hemos sido sujetos de una carpeta reservada y no la voy a tocar en su esencia. Yo me entero al final y, por otro lado, estaba en revisión de mis padecimientos médicos. Soy un hombre de más de setenta años y estaba en pleno control cuando me entero de la situación”, explicó, señalando que se encontraba en una clínica privada.

Su reingreso al GORE

La conversación giró entonces hacia el intento de Castillo de ingresar al Gobierno Regional del Callao para retomar sus funciones. Ante la pregunta de si sentía que tenía ese derecho habilitado, fue categórico: “No es que yo sienta que tengo el derecho. Es una disposición judicial donde se me dice que debo retomar mis funciones como gobernador. Función que nunca ha sido suspendida, porque lo que se le dio a la señora que se encuentra actualmente fue una encargatura”.

Castillo sostuvo que esa encargatura pierde vigencia con su retorno. “Esa encargatura cesa en el momento en que se hace presente el titular, y el titular soy yo. Ese título me lo da el Jurado Nacional de Elecciones y es el resultado de unas elecciones populares en las que obtuve el setenta por ciento de mayoría en segunda vuelta”, afirmó.

Sobre lo ocurrido el día que intentó ingresar a la sede regional, relató: “Hemos ido a querer ingresar, sin embargo, hemos encontrado las puertas cerradas, no solamente cerradas, sino prácticamente herméticamente cerradas. Las hemos tocado y no nos han dejado ingresar”. Añadió que no esperaba resistencia. “Pensé que la cosa iba a ser sencilla. Nosotros nos presentamos y la encargada se retira, entrega el cargo. No fue así. Se atrincheraron e hicieron caso omiso de las disposiciones judiciales”.

Ciro Castillo advierte que no ha podido hablar con Edita Vargas

Frente a ese escenario, anunció que recurrirá a otras instancias. “Vamos a actuar dentro de lo que la ley manda y creemos que es necesario recurrir a la autoridad policial y al Ministerio Público para que se respeten las instituciones”, dijo, descartando cualquier acción violenta. “No se puede tomar a la fuerza, se va a ir por disposición judicial”.

Castillo también negó haber tenido comunicación con Evita Vargas tras la resolución judicial. “Es casi imposible tener comunicación con ella. Han cerrado las puertas, echado cadenas y no contestan absolutamente nada”, sostuvo, agregando que incluso se habría restringido el ingreso y salida de personas en una institución pública. “Una institución no es la chacra ni la casa privada de nadie”, enfatizó.

Ciro Castillo afirma que no se entregó a la justicia por su salud

Consultado sobre su decisión de no entregarse en su momento, Castillo justificó su actuar en razones de salud. “Por sobre todas las cosas están los valores fundamentales de la persona, uno de ellos la libertad y el resguardo de la propia vida”, indicó. Ante la insistencia del periodista, reconoció que su edad fue un factor. “Una persona de la edad que yo tengo corre peligro no solamente su salud, sino su propia vida”. Sin embargo, aclaró: “Mis facultades mentales están absolutamente conservadas. No hay ningún impedimento para que yo retome mis funciones como gobernador”.

Al referirse a los cuestionamientos sobre quiénes estarían detrás de la resistencia a entregarle el cargo, Castillo habló de intereses alrededor de la vicegobernadora. “No se parapeta una sola persona. Tiene a su alrededor una serie de personas interesadas con intereses subalternos que no voy a tocar porque son parte de la carpeta fiscal”, afirmó.

Ciro Castillo advierte que pagará los 20 mil soles

En otro momento, su abogado intervino para señalar que la permanencia de la encargada podría configurar delitos como usurpación y resistencia a la autoridad, ya que Castillo “no ha sido ni suspendido ni vacado”, y que la encargatura fue solo temporal. Castillo respaldó esa posición y sostuvo que existe documentación del Jurado Nacional de Elecciones que acredita su condición de gobernador, además de la resolución judicial que levantó la orden de captura.

La entrevista también abordó el pago de la caución de 20 mil soles, condición impuesta por el Poder Judicial. “Estamos en el plazo y probablemente el día de mañana ya lo estamos cancelando”, afirmó Castillo, quien incluso aceptó la recomendación del periodista de hacerlo antes de retomar funciones.

En el tramo final, Castillo fue consultado sobre su inocencia frente a las imputaciones. “Mientras no haya una sentencia firme existe la presunción de inocencia”, respondió inicialmente, aunque luego fue más enfático: “Grito a los cuatro vientos, a todos los chalacos, que soy inocente, pero eso lo tiene que demostrar la justicia”.

Finalmente, al ser interrogado sobre posibles actos de corrupción en su entorno, evitó generalizaciones. “La corrupción ha atravesado todas las instituciones. Hay gente honesta y hay gente que no lo es”, dijo, aclarando que no pone “las manos al fuego por nadie” y que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer responsabilidades.

