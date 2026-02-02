Premian la resistencia de las viudas de Saweto, símbolo de la defensa indígena en la Amazonía

El homenaje destaca la perseverancia de mujeres indígenas que han enfrentado amenazas, abandono estatal y un proceso judicial extenso tras el asesinato de cuatro dirigentes ashéninkas en 2014 en la Amazonía peruana - Foto: Mongabay Latam

Once años después del asesinato de cuatro líderes indígenas que denunciaron la tala ilegal en la Amazonía peruana, la memoria sigue viva gracias a la resistencia de quienes se negaron a guardar silencio.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) otorgó un reconocimiento especial a las viudas y a la hija de los dirigentes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya–Saweto, en honor a su sostenida lucha por justicia, reparación y defensa del territorio ancestral.

El reconocimiento destaca el papel fundamental de Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas, mujeres que durante más de una década han enfrentado el abandono estatal, amenazas constantes y un proceso judicial largo y doloroso, sin dejar de exigir que el crimen de Saweto no quede impune.

A once años del asesinato de cuatro líderes indígenas, las viudas ashéninkas fueron premiadas por su lucha por verdad, justicia y derechos colectivos. Foto: CNDDHH

Once años de lucha frente a la impunidad

El asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió el 1 de septiembre de 2014, luego de que denunciaran reiteradas amenazas de madereros ilegales en la región Ucayali. Desde entonces, sus familias han sostenido una batalla desigual frente a un sistema que tardó años en responder.

Durante la ceremonia, la CNDDHH subrayó que este reconocimiento no solo honra el dolor transformado en fuerza, sino también el liderazgo y la dignidad de mujeres indígenas que interpelaron al país entero sobre la deuda pendiente con los pueblos amazónicos y la urgencia de proteger a quienes defienden los bosques.

“Por su incansable búsqueda de verdad y justicia, su compromiso con las víctimas que dejaron una huella que les sigue durando hasta hoy. Durante 11 años, las viudas de Saweto sostuvieron un proceso incansable de exigencia y búsqueda de justicia, enfrentando un camino judicial largo y doloroso”, señaló la Coordinadora.

Familiares de los líderes indígenas de Saweto llevan los retratos de (i-d): Quinto Inuma, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, durante un plantón ante la sede del Poder Judicial, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“No voy a bajar la guardia”

Durante el acto de premiación, Ergilia Rengifo, viuda del dirigente Jorge Ríos, expresó que la lucha no ha terminado y que las vulneraciones continúan.

“Agradezco mucho por habernos invitado. Como mujer ashéninka, voy a seguir luchando y no voy a bajar la guardia porque siguen atropellando mis derechos. Hasta ahora no encontramos justicia”, afirmó.

Sus palabras reflejan una realidad compartida por muchas defensoras indígenas: el reconocimiento simbólico es importante, pero la justicia material sigue pendiente.

Pese a que ya transcurrieron nueve años desde los asesinatos de cuatro líderes indígenas de Saweto, aún no alcanzan justicia.

Sentencias ratificadas, pero responsables prófugos

En agosto de 2025, once años después del crimen, la Primera Sala Penal de Ucayali ratificó la sentencia condenatoria de 28 años y 3 meses de prisión contra los responsables del asesinato: Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix.

Sin embargo, ninguno de los sentenciados estuvo presente en la audiencia y, hasta hoy, permanecen prófugos. Esta situación mantiene en riesgo a las familias, quienes temen represalias o una eventual fuga hacia la frontera con Brasil.

Las familias siguen exigiendo justicia y temen represalias porque los sentenciados por el caso Saweto continúan sin ser capturados. (AIDESEP)

“Lo que falta ahora es que se ejecute la sentencia, que los capturen. No podemos esperar más”, señaló meses atrás la abogada Rocío Trujillo en declaraciones a Canal N.

El reconocimiento otorgado por la CNDDHH busca también renovar el llamado al Estado peruano para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantice la reparación integral a las familias y adopte medidas efectivas de protección para defensores y defensoras indígenas.