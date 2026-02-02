Onelia Molina deja claro a Mario Irivarren: “Todavía me siento demasiado joven para casarme”

La modelo peruana Onelia Molina asegura que disfruta de su relación estable con Mario Irivarren, pero ambos priorizan su desarrollo personal y descartan planes de matrimonio inmediato, pese a los rumores en redes y la expectativa de sus fans (Facebook)

La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren vuelve a generar atención, esta vez por una definición clara sobre su futuro sentimental.

La modelo y figura de realities habló abiertamente sobre el momento que atraviesa con su pareja y marcó distancia de los rumores de boda que circulan entre seguidores y espacios de espectáculos. Aunque describió su vínculo como sólido y en calma, dejó en claro que no desea apresurar decisiones importantes.

Sus declaraciones se producen tras unas vacaciones que ambos compartieron y que, según explicó, resultaron determinantes para reforzar la relación. Sin embargo, la joven sostuvo que el matrimonio requiere una etapa distinta de madurez y procesos personales aún en desarrollo.

Vacaciones, calma y una relación fortalecida

Un viaje lejos de cámaras y rutinas permitió a Onelia Molina y Mario Irivarren reencontrarse como pareja y reforzar un vínculo que hoy describen como estable y sereno. (América TV)

Onelia Molina describió el presente que vive junto a Mario Irivarren como una etapa de equilibrio y bienestar. Según explicó, las últimas vacaciones que compartieron fueron un punto de inflexión para reencontrarse lejos de las obligaciones diarias y las exigencias propias del trabajo televisivo. Para la modelo, ese tiempo permitió reconectar y reforzar el lazo que han construido como pareja.

“Estamos muy tranquilos y felices. Hemos tenido unas vacaciones hermosas. Creo que era el tiempo que necesitábamos para nosotros. Hemos reconectado muchísimo más”, expresó em América Espectáculos, al detallar cómo la experiencia influyó positivamente en la relación.

Molina señaló que ese descanso fue clave para valorar lo que han edificado juntos y para reafirmar el compromiso emocional que mantienen. Indicó que ambos atraviesan un momento de entendimiento mutuo, sin presiones externas ni conflictos que alteren la estabilidad alcanzada.

En sus declaraciones, la integrante de reality destacó que el crecimiento individual es un elemento central en su vínculo actual. Desde su perspectiva, el desarrollo personal de cada uno fortalece la relación, ya que les permite acompañarse sin perder identidad ni metas propias.

“Cada uno está en una etapa de crecimiento personal muy importante y me alegra mucho verlo crecer. Me hace feliz que ambos estemos creciendo”, añadió, dejando ver una visión compartida basada en el apoyo y el respeto.

El matrimonio fuera de agenda y una postura sin apuros

Onelia Molina fue clara al señalar que el matrimonio no está en sus prioridades actuales, al considerar que su etapa personal exige tiempo y madurez. (Facebook)

Pese al buen momento sentimental, Onelia Molina fue directa al referirse a la posibilidad de casarse con Mario Irivarren. La modelo aclaró que no existe una conversación seria sobre matrimonio y que, por ahora, no contempla dar ese paso. Su postura apunta a no acelerar procesos que considera determinantes en la vida de una pareja.

“Siempre me quieren casar. No, no va por ahí. Tenemos que crecer muchísimo”, comentó con naturalidad, al ser consultada sobre los planes a futuro.

La joven explicó que, aunque el matrimonio sí forma parte de sus expectativas a largo plazo, aún no se siente preparada para asumirlo. Su edad y el momento personal que atraviesa influyen de manera directa en esa decisión.

“Al menos yo siento que soy muy chiquita. Yo sí me quiero casar, pero aún no. Tiempo al tiempo”, afirmó, marcando una diferencia clara entre el deseo eventual y la realidad actual.

Molina señaló que no se deja llevar por la presión social ni por los comentarios externos que suelen acompañar a las relaciones expuestas mediáticamente. Para ella, las decisiones deben responder a convicciones personales y no a expectativas ajenas.

“Las cosas se van a ir dando, me imagino. Pero aún no está en mis planes casarme”, sostuvo, descartando cualquier boda cercana y cerrando la puerta a especulaciones.

La diferencia de edad entre ambos también fue un factor implícito en su reflexión. Mientras Onelia tiene 26 años, Mario Irivarren cuenta con 34, una distancia generacional que, según su mirada, refuerza la necesidad de avanzar sin apuros y respetar los tiempos individuales.