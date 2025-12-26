Mario Irivarren se sincera sobre su relación con la familia de Onelia Molina: “Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima”

El chico reality Mario Irivarren reveló en una entrevista cómo es la relación con su suegro, asegurando que siempre está vigilándolo porque Onelia es 'la niña de sus ojos'. Video: América Espectáculos.

Mario Irivarren ha dado a conocer la especial relación que mantiene con Wilber Molina, padre de Onelia Molina. Durante la final de Esto es Guerra, el exintegrante del reality contó, entre bromas, que el padre de su pareja “nunca va a dejar de tener el ojo encima” porque Onelia es su “engreída” y “adoración”.

Relación de Mario Irivarren con el padre de Onelia Molina

Frente a América Espectáculos, Irivarren explicó con apertura la dinámica con su suegro. “Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración”, declaró el influencer. El propio Irivarren señaló que admira la calidez de la familia Molina, tanto del padre, como de la madre y el hermano de la modelo.

El trato atento de Wilber Molina hacia su hija está fundamentado en el afecto y la protección que le brinda, no en la desconfianza, de acuerdo con lo afirmado por Mario Irivarren a América TV. Según él, el padre de Onelia cumple un rol destacado y se mantiene pendiente de la felicidad y el bienestar de su hija.

Durante la final de Esto es Guerra, la familia de Onelia tuvo una participación notable. Wilber Molina y otros miembros del entorno familiar estuvieron presentes en el set, apoyando a Onelia Molina, quien, pese a sentirse mal de salud en la competición, fue alentada por sus seres queridos y celebró la victoria junto a Irivarren. El padre de la modelo mostró su entusiasmo y emoción cuando ella consiguió imponerse ante Rosángela Espinoza, lo que aseguró puntos fundamentales para su equipo.

Apoyo familiar y dinámica extendida

La actitud protectora de Wilber Molina ha sido destacada tanto en medios como en declaraciones de la propia Onelia Molina, que considera la vigilancia de su padre una muestra constante de amor y cuidado. Onelia ha remarcado en entrevistas previas que la presencia de su padre es una referencia esencial en su vida.

La dinámica de apoyo familiar no es unilateral. Onelia ha forjado también una relación cercana con Marcela León, madre de Mario Irivarren, a quien describe como su familia en Lima y su confidente. Marcela León ha manifestado públicamente su felicidad y aprecio por la presencia de Onelia en la vida de su hijo, destacando la complicidad entre ambas. Esta integración familiar se ha hecho visible en ocasiones como la Navidad, cuando Onelia y su suegra compartieron la decoración de la casa, afianzando los lazos entre ambas familias.

En cuanto a la convivencia, la modelo arequipeña ha confirmado que no comparte vivienda con Mario Irivarren: mantiene su residencia independiente, aunque participa frecuentemente en actividades familiares con él y con la madre de Mario en Lima. En palabras de Onelia, ha encontrado en la capital un “segundo hogar” gracias al apoyo que ha recibido.

El vínculo sentimental entre Irivarren y Molina atravesó un distanciamiento temporal tras la boda de Alejandra Baigorria, cuando un video donde Mario intentaba hablar con su expareja, Vania Bludau, despertó especulaciones y tensó la relación. Luego de cortar lazos amistosos con las personas involucradas en aquella controversia, la pareja decidió reconciliarse y continuar su relación. Desde entonces, la familia de Onelia ha vuelto a ser parte de la vida cotidiana de Irivarren y ambos cuentan con el respaldo mutuo de sus allegados.

La confianza y el acompañamiento familiar se han consolidado, dejando atrás episodios de incertidumbre. Tanto Mario Irivarren como Onelia Molina coinciden en que la participación activa de sus familias representa un apoyo indispensable para su bienestar, dentro y fuera de las pantallas.

Al hablar de Wilber Molina, Irivarren resume el aprecio y la valoración que tiene hacia su suegro, quien se ha convertido en un pilar significativo en la vida de Onelia Molina y en el entorno cercano de la pareja.