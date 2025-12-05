Perú

Madre de Mario Irivarren llenan de elogios a Onelia Molina y muestran la tierna relación que tienen: “Es mi familia en Lima”

Lejos de sus padres, la modelo y odontóloga arequipeña ha encontrado en Marcela León, madre del chico reality, a una confidente y amiga, enterneciendo a los seguidores de la pareja

Onelia Molina y madre de Mario Irivarren se llenan de elogios y muestran la tierna relación que tienen: “Es mi familia en Lima”. Video: América Hoy

La relación entre Onelia Molina y la madre de Mario Irivarren, Marcela León, ha captado la atención del público en la antesala de la Navidad 2025, al exhibir una complicidad y afecto que trascienden el vínculo tradicional de suegra y nuera. En recientes apariciones televisivas, ambas han compartido momentos de cercanía, destacando la importancia de la familia en la vida de la modelo arequipeña, quien reside en Lima lejos de sus padres.

La propia Onelia ha manifestado que considera a Marcela como su familia en la capital, afirmando: “Es mi familia acá”, según relató en el programa América Hoy.

Marcela León, madre de Mario Irivarren, llena de elogias a su Onelia Molina

En el último tramo de la transmisión, la madre de Mario Irivarren no escatimó en elogios hacia la pareja de su hijo. Marcela León expresó abiertamente su felicidad y gratitud por la presencia de Onelia en su vida, declarando: “Feliz, Onelia es una gran persona, es una joven excelente. Yo estoy muy feliz con ella, me siento bendecida”, según recogió América Hoy. Asimismo, la madre del chico reality subrayó el lugar especial que Onelia ha conquistado en su entorno familiar.

La reciprocidad en el afecto quedó evidenciada cuando Onelia Molina, también odontóloga, describió a Marcela León como su confidente y amiga. La modelo arequieña sostuvo: “La familia que tengo acá (en Lima) es Marce. Es como mi amiga, mi confidente, le puedo contar cualquier cosa. Ella también me cuenta, entonces ella es mi amiga”.

Esta relación de confianza se ha fortalecido especialmente durante las festividades, cuando ambas coordinaron juntas la decoración navideña, un gesto que simboliza la integración de Onelia en el núcleo familiar de los Irivarren.

La integración de Onelia Molina en la familia Irivarren se hace presente en esta Navidad

A pesar de la cercanía, Onelia aclaró que no convive con la familia de Mario Irivarren, aunque comparten frecuentemente reuniones y actividades. La modelo explicó: “Yo tengo mi casita y Mario la suya, pero siempre compartimos mucho. Siento que este es mi hogar porque compartimos mucho, siento que es mi familia”. La joven, originaria de Arequipa, ha encontrado en Lima un segundo hogar gracias al apoyo y cariño de Marcela León.

El ambiente familiar se vio reforzado por una anécdota que Mario Irivarren compartió en su pódcast La Manada. El exchico reality relató que transfirió S/ 1600 a su madre para la decoración del árbol de Navidad, pero al llegar a casa descubrió que solo la mitad del árbol estaba adornada.

Onelia Molina y madre de Mario Irivarren cuentas sus preparativos para la Navidad en familia. Video: América Hoy

“Yo, cuando vi el árbol decorado a medias, le pregunto: ‘¿Qué pasó, mamá?’. Ella me respondió: ‘No me alcanzó, hijo’. ‘¡No puede ser!’, le dije. ‘¿Cómo no va a alcanzar para decorar el árbol completo con S/ 1600?’”, narró Mario. El episodio provocó risas y evidenció la dinámica de confianza y humor que caracteriza a la familia.

En el contexto de rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de Mario Irivarren, Onelia Molina ha dejado claro que confía plenamente en su pareja y no se considera una persona celosa. La solidez de la relación entre Onelia y Marcela León se ha mantenido incluso tras superar crisis previas, como la ruptura temporal que vivió la pareja tras un conflicto en la boda de Alejandra Baigorria en abril de este año.

