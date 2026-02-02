Perú

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La modelo peruana ya se había pronunciado sobre su supuesta ruptura, pero ahora no dudó en mostrarse al lado de su amado

Guardar
Milett Figueroa descarta separación de
Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La modelo peruana Milett Figueroa compartió en sus redes sociales fotografías junto a Marcelo Tinelli para dejar en claro su situación sentimental y descartar públicamente cualquier separación con el conductor argentino. Las imágenes, que circularon el domingo en las historias de Instagram de ambos, los muestran relajados y sonrientes durante una jornada soleada en Buenos Aires.

En una de las postales, Tinelli aparece cómodo en una reposera, con lentes de sol y un short playero negro, mientras Figueroa luce una bikini animal print y muestra una sonrisa amplia.

El mensaje que acompañó la publicación, “Domingo con mi amor”, sintetizó el clima de intimidad y tranquilidad que ambos decidieron exponer ante el público.
Milett Figueroa descarta separación de
Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La exposición de estos momentos íntimos se produjo tras semanas de especulación sobre el estado de la pareja. Diversos medios argentinos pusieron en duda la continuidad de la relación, motivados por la escasa presencia pública de ambos y la distancia física reciente. La publicación conjunta funcionó como una respuesta directa a esas versiones, en especial después de que circuló la hipótesis de un quiebre impulsado por cuestiones laborales y mediáticas.

El domingo soleado que compartieron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no solo fue documentado en redes sociales. Los seguidores de ambos notaron la complicidad y la cercanía en los gestos y las miradas, en un contexto alejado de los compromisos profesionales y la exposición televisiva. Desde la piscina, ambos exhibieron un perfil distendido, lo que fue interpretado como una reafirmación de su vínculo.

Milett Figueroa ya había descartado ruptura

La publicación de las fotografías se dio luego de una serie de versiones que atribuían el final de la relación a una decisión de Marcelo Tinelli, supuestamente para no afectar su reality ‘Los Tinelli’.

El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM de América TV, había señalado: “Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”.

Ante la insistencia de la prensa y de su propio entorno digital, Figueroa fue consultada por reporteros del programa peruano ‘Amor y Fuego’ mientras paseaba a sus perros. Inicialmente, la modelo prefirió la reserva: “Chicos, estoy paseando a mi perrito. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, expresó.

Milett Figueroa se pronuncia tras fuertes rumores de ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi. Amor y Fuego.
Sin embargo, frente a la insistencia de los periodistas, Figueroa fue contundente: “Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, rechazando cualquier versión de crisis o de intervención de terceras personas.

Por otro lado, la distancia física que existió entre la modelo y el conductor argentino también generó especulaciones. Figueroa ofreció una explicación en diálogo con Teleshow, donde aclaró: “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, descartando así cualquier conflicto sentimental y atribuyendo la falta de encuentros recientes a sus compromisos profesionales en Perú.

El regreso de Milett Figueroa a Argentina y su reaparición pública junto a Marcelo Tinelli confirman la vigencia del vínculo entre ambos. Las imágenes difundidas en Instagram y las declaraciones de la modelo refuerzan la versión de una pareja unida, que enfrenta las demandas mediáticas exponiendo momentos cotidianos y mensajes claros para su audiencia.

Temas Relacionados

Milett FigueroaMarcelo Tinelliperu-entretenimiento

Más Noticias

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

El reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano confirmó que el mediapunta de 18 años será cedido a otro club, donde buscará continuidad y minutos de juego

Bayern Múnich cede a Felipe

Ataque armado en bar de Zarumilla: asesinan a un peruano y a un extranjero frente a los asistentes

La Policía Nacional capturó al conductor que habría trasladado al sicario para que cometa el hecho, por lo que en las próximas horas será identificado

Ataque armado en bar de

Senamhi: ¿hasta cuándo estará activa la alerta por precipitaciones en Lima y otras regiones?

La extensión del aviso meteorológico involucra lluvias, granizo y nieve en Lima y departamentos de la sierra y costa norte, mientras rigen recomendaciones para minimizar riesgos en las actividades cotidianas

Senamhi: ¿hasta cuándo estará activa

Pensión 65 paga S/ 350 hoy 2 de febrero, según cronograma: Link de consulta del padrón

Cronograma de pagos a adultos mayores. Ya se realizará el primero pago del año para los más ancianos más vulnerables. ¿Te toca a ti?

Pensión 65 paga S/ 350

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Dos semanas luego de oficializar esta restricción en zonas declaradas en emergencia y de insistir en su aplicación en un intento de luchar contra la inseguridad, el presidente buscará un concenso con los conductores para “mejorar” la norma

José Jerí se reúne con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se reúne con

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Ciro Castillo podría ser vacado: Consejo Regional define su futuro

Ciro Castillo intentaría regresar por la fuerza al GORE Callao: Edita Vargas pide presencia de policías y fiscales

⁠Multa electoral: este es el monto a pagar si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera se va de

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Melissa Paredes aparecerá como conductora en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Nicola Porcella ningunea a Magaly Medina durante live con Miguel Arce: “Nombres que yo no sé que existen”

DEPORTES

Bayern Múnich cede a Felipe

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Caín Fara reconoce la exigencia en Universitario: “El equipo viene de salir tricampeón, hay mucha responsabilidad”

Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero ante demora en su nacionalización: “No podemos depender de un tercero”

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Juan Reynoso alza la voz por el conflicto con 1190 Sports en el inicio de Liga 1 2026: “Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario”