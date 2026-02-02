Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

La modelo peruana Milett Figueroa compartió en sus redes sociales fotografías junto a Marcelo Tinelli para dejar en claro su situación sentimental y descartar públicamente cualquier separación con el conductor argentino. Las imágenes, que circularon el domingo en las historias de Instagram de ambos, los muestran relajados y sonrientes durante una jornada soleada en Buenos Aires.

En una de las postales, Tinelli aparece cómodo en una reposera, con lentes de sol y un short playero negro, mientras Figueroa luce una bikini animal print y muestra una sonrisa amplia.

El mensaje que acompañó la publicación, “Domingo con mi amor”, sintetizó el clima de intimidad y tranquilidad que ambos decidieron exponer ante el público.

La exposición de estos momentos íntimos se produjo tras semanas de especulación sobre el estado de la pareja. Diversos medios argentinos pusieron en duda la continuidad de la relación, motivados por la escasa presencia pública de ambos y la distancia física reciente. La publicación conjunta funcionó como una respuesta directa a esas versiones, en especial después de que circuló la hipótesis de un quiebre impulsado por cuestiones laborales y mediáticas.

El domingo soleado que compartieron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no solo fue documentado en redes sociales. Los seguidores de ambos notaron la complicidad y la cercanía en los gestos y las miradas, en un contexto alejado de los compromisos profesionales y la exposición televisiva. Desde la piscina, ambos exhibieron un perfil distendido, lo que fue interpretado como una reafirmación de su vínculo.

Milett Figueroa ya había descartado ruptura

La publicación de las fotografías se dio luego de una serie de versiones que atribuían el final de la relación a una decisión de Marcelo Tinelli, supuestamente para no afectar su reality ‘Los Tinelli’.

El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM de América TV, había señalado: “Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”.

Ante la insistencia de la prensa y de su propio entorno digital, Figueroa fue consultada por reporteros del programa peruano ‘Amor y Fuego’ mientras paseaba a sus perros. Inicialmente, la modelo prefirió la reserva: “Chicos, estoy paseando a mi perrito. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, expresó.

Sin embargo, frente a la insistencia de los periodistas, Figueroa fue contundente: “Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, rechazando cualquier versión de crisis o de intervención de terceras personas.

Por otro lado, la distancia física que existió entre la modelo y el conductor argentino también generó especulaciones. Figueroa ofreció una explicación en diálogo con Teleshow, donde aclaró: “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, descartando así cualquier conflicto sentimental y atribuyendo la falta de encuentros recientes a sus compromisos profesionales en Perú.

El regreso de Milett Figueroa a Argentina y su reaparición pública junto a Marcelo Tinelli confirman la vigencia del vínculo entre ambos. Las imágenes difundidas en Instagram y las declaraciones de la modelo refuerzan la versión de una pareja unida, que enfrenta las demandas mediáticas exponiendo momentos cotidianos y mensajes claros para su audiencia.