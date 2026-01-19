Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Marcelo Tinelli anunció su regreso a la televisión argentina y al streaming con nuevos proyectos para 2026

Marcelo Tinelli, una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, anunció su regreso a la pantalla y a las plataformas digitales con nuevos proyectos para 2026. La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram desde la casa de Nordelta donde disfruta de los días al aire libre, de su familia y amigos.

En sus redes sociales, Marcelo Tinelli dio detalles de sus próximos proyectos. “Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta. Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026. Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo. Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90. Los amo. Gracias totales”, contó con varios emojis de corazones rojos. Este anuncio marcó el final de las vacaciones y el inicio de una etapa centrada en su relanzamiento profesional.

El entorno profesional de Tinelli activó en las últimas horas la maquinaria de marketing, grabaciones y un nuevo canal de streaming orientado al humor, según revelaron a Teleshow colaboradores cercanos al conductor.

Además, agregaron: “Hoy arrancamos a trabajar, a hacer toda la parte final del marketing de la temporada de Los Tinelli, así que estamos todos grabando. Todo muy bien y Marcelo muy contento, estamos preparando algo de streaming fuerte". Respecto a la orientación del proyecto, el entorno del conductor señaló que el nuevo canal va a estar dedicado al humor, pero que va a ser algo diferente, y agregaron que se está preparando un proyecto de televisión, que aun no pueden adelantar porque el anuncio lo hará el propio Tinelli.

El reencuentro familiar fue clave en este nuevo comienzo. Tinelli habló de su felicidad por compartir tiempo con su familia. “Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta”, escribió.

La estrategia de Tinelli para el próximo año incluye equilibrar su carrera televisiva con una vida familiar activa y presente

El conductor comienza una nueva etapa profesional tras superar diversas adversidades, destacando la unión familiar como su principal motivación para enfrentar los retos de este año. La decisión de dar prioridad a la familia marca un cambio significativo en su enfoque, al buscar un equilibrio que le permita desarrollar su carrera sin que esta afecte su vida personal.

Marcelo y Milett Figueroa, ¿siguen juntos?

La reciente oleada de especulaciones en torno a la pareja entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli motivó un pronunciamiento directo por parte de ambos protagonistas. En diálogo con Teleshow, la modelo peruana aclaró el estado actual de la relación. “Estamos muy bien, separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, confirmó, subrayando que su presencia en Perú respondía exclusivamente a compromisos profesionales.

Analistas y allegados señalaron que tanto Figueroa como Tinelli optaron por comunicar un mensaje de estabilidad y continuidad en su vínculo sentimental, aun cuando la pareja transitó momentos separados por cuestiones laborales.

A través de declaraciones recogidas por el periodista Juan Etchegoyen, Marcelo Tinelli también abordó las versiones de ruptura. “No estoy separado de Milett”, sostuvo ante las preguntas sobre el tema. Tinelli sumó detalles sobre su vida privada en la misma intervención: “Yo estoy con mi familia en este momento”.

Las dudas sobre el vínculo crecieron a partir de la ausencia de Milett en Argentina y su permanencia en Perú por grabaciones, mientras Tinelli permanecía en Buenos Aires, acompañado por sus hijos. Aunque en redes sociales la modelo se mostró enfocada en su círculo familiar y publicó una frase significativa, “Elegir lo que nos hace bien”, esta declaración se interpretó en algunos sectores digitales como señal de una posible redefinición del vínculo.

La celebración de Año Nuevo ilustró cambios en la exposición pública de ambos: la modelo optó por pasar el 2026 en un ámbito privado y familiar, fuera de los espacios tradicionales vinculados al conductor argentino, mientras la ausencia de Tinelli en esa celebración motivó lecturas diversas dentro y fuera de las redes.