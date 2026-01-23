Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

Milett Figueroa se pronuncia tras fuertes rumores de ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi. Amor y Fuego.

La farándula sudamericana se vio sacudida esta semana por versiones que apuntaban a una posible separación entre Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli.

El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM, aseguró que la relación había llegado a su fin y que la decisión la habría tomado Tinelli para no afectar su reality ‘Los Tinelli’. “Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”, afirmó Ochoa.

Estas declaraciones se dieron en medio de la viralización de nuevos rumores que relacionaban a Milett con el chico reality peruano Patricio Parodi, señalando incluso que habrían pasado la Navidad juntos.

Milett Figueroa responde: “Todo está muy bien con Marcelo”

Frente a la insistencia de la prensa y los seguidores, Milett Figueroa fue abordada por un reportero de ‘Amor y Fuego’ mientras paseaba a sus perros. Aunque inicialmente evitó hacer declaraciones, la modelo finalmente decidió pronunciarse para poner fin a las especulaciones.

“Chicos, estoy paseando a mi perrito. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, respondió en un primer momento. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, Milett fue clara:

“Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, expresó.

La modelo fue tajante al negar cualquier ruptura y calificó de falsas todas las versiones que circulaban sobre su vínculo con Tinelli y la supuesta presencia de una tercera persona.

Milett Figueroa decidió pronunciarse para poner fin a las especulaciones acerca de una posible ruptura con Marcelo Tinelli. Captura: Amor y Fuego.

El rumor de Patricio Parodi: ¿hubo algo más?

La especulación sobre un supuesto romance entre Milett Figueroa y Patricio Parodi se disparó luego de que el periodista Pepe Ochoa afirmara en televisión argentina que la modelo peruana habría pasado las fiestas de fin de año con el chico reality. “Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre ‘Pato’ Parodi, la verdad es buen mozo”, aseguró Ochoa.

La relación entre Milett y Patricio no es nueva en la agenda mediática peruana. Los seguidores de “Esto es Guerra” recordarán que en 2015 ambos compartieron juegos y retos que generaron rumores de un posible romance, aunque ambos lo negaron reiteradas veces.

Programa argentino afirma que Milett Figueroa habría pasado la Navidad junto a Patricio Parodi. TikTok

Patricio Parodi aclara: “Yo no hablo con Milett, nunca”

En medio del revuelo, Patricio Parodi también salió al frente para cerrar el tema. En un enlace en vivo con el equipo de conducción de “Esto es Guerra 2026”, Parodi fue consultado sobre los rumores y respondió con total honestidad:

“Vamos a aclarar, porque si fuera... Aclaras. Mira, si yo fuera cualquier otra persona, me colgaría de esto para darte un poco de show, porque de cierta manera me serviría... Pero tajantemente, te voy a decir, el día de hoy en la mañana estaba durmiendo acá, me desperté y tenía algunos WhatsApp mandándome el mismo TikTok que ustedes. No sé de dónde salió la noticia, pero es totalmente mentira. Yo no hablo con Milett, no hablo con ella. Nunca. No tenemos ningún chat”.

Consultado sobre la posibilidad de algún amorío más allá del reality, Parodi fue enfático:

“Jamás, jamás de los jamases. Creo que el único beso que le he dado a Milett ha sido en la academia cuando me tocó hacer una actuación con ella. Y fue en ficción”.

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”. América TV

Versión de Ángel de Brito: ¿Tinelli ya estaría interesado en otra persona?

Mientras Milett y Patricio negaban cualquier relación, el conductor argentino Ángel de Brito agregó más leña al fuego al insinuar que Marcelo Tinelli ya estaría interesado en otra mujer tras el supuesto término de su romance con Figueroa. “Si Marcelo sigue con Milett es magia, porque él estaba interesado con otra chica”, comentó en su programa.

Sin embargo, ambas partes han sido desmentidas por Milett Figueroa, quien insiste en que su historia con Tinelli sigue vigente y sólida.

El inicio del 2026 no ha sido tranquilo para Milett Figueroa, quien además de enfrentar rumores sobre su vida sentimental, fue noticia por la ausencia de Patricio Parodi en la nueva temporada de “Esto es Guerra”. Parodi explicó públicamente que su salida se debió a compromisos personales y desacuerdos con la producción, descartando cualquier vínculo sentimental con la modelo.

