Milett Figueroa recibe el 2026 sin Marcelo Tinelli y despierta rumores sobre su relación

Lejos de fiestas glamorosas, Milett eligió un recibimiento íntimo junto a sus más cercanos, en un ambiente sereno que contrastó con las expectativas de quienes esperaban verla junto a Marcelo Tinelli (Instagram)

La celebración de Año Nuevo 2026 mostró un giro inesperado en la dinámica pública de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Mientras la modelo peruana compartió imágenes de tranquilidad y cercanía familiar, sus seguidores comenzaron a especular por un detalle evidente: “elegir lo que nos hace bien”, escribió Milett en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, sin la presencia de Tinelli en la celebración, lo que intensificó las conjeturas en torno a la relación.

“Elegir lo que nos hace bien”

La celebración de Año Nuevo encontró a Milett Figueroa en un clima de calma familiar y reflexión personal, mientras la ausencia de Marcelo Tinelli alimentó lecturas sobre un momento de replanteo. (Instagram)

En sus publicaciones de Instagram, Milett reflejó una actitud serena, vestida de perla y acompañada únicamente por su madre. Según la modelo, “que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud”, fue el mensaje con el que transmitió su balance personal frente a los cambios recientes. Agregó un mensaje de empatía para quienes afrontan dificultades en fechas importantes: “si hoy estás sensible, solo, lejos de casa o simplemente atravesando un momento difícil, te mando un abrazo grande. Estoy contigo”, publicó Milett en sus redes sociales.

La situación no pasó desapercibida para el público argentino y peruano. Mientras Milett apostó por el entorno materno, Marcelo Tinelli publicó imágenes celebrando el Año Nuevo junto a sus hijos Juanita, Fran y Lolito Tinelli, en un ambiente familiar y sin la compañía visible de la modelo. Esto llevó a que muchos seguidores, tanto de Argentina como de Perú, cuestionaran en redes si la separación durante la festividad respondía a una simple decisión familiar o a un posible distanciamiento.

Carácter fuerte y explosivo

Las dudas sobre la pareja se reactivaron al recordar declaraciones de Milett, quien admitió rupturas previas y describió una relación atravesada por temperamentos intensos. (Instagram)

Una pista de lo que pasa en la mediática relación es la entrevista que Milett dio hace unas semanas atrás en Amor y Fuego y decidió abordar la situación, donde expuso sin evasivas la dinámica real de su vínculo con el conductor argentino.

Consultada por los conductores, Milett reveló: “ah, porque habíamos terminado, sí, es verdad”, confirmando que ambas partes ya habían atravesado rupturas anteriores a la que trascendió públicamente en septiembre, cuando Tinelli anunció la separación durante el estreno de su programa de streaming.

La actriz detalló que la historia de la pareja incluyó varios episodios de alejamiento: “yo creo que los dos tenemos carácter muy fuerte”, admitió Milett en la entrevista. Explicó que, aunque suele evitar conflictos, las diferencias temperamentales generaron múltiples discusiones. “Yo soy así… si algo pasa digo ‘o me voy, o me voy’. No tengo mucha paciencia para las discusiones, pero en ese momento era un tema más grande”, puntualizó la artista.

Al referirse al impacto de sus formas de gestionar las diferencias, Milett reconoció: “sí, daña mucho, porque estamos creciendo en esta relación… nos hemos conocido en el proceso. Estamos aprendiendo incluso a discutir”, expresó, refiriéndose a la exposición y exigencia pública de la relación. Subrayó que la presencia mediática y los estilos de vida exigentes representan un reto constante para ambos.

Sobre el futuro y la convivencia

Frente a las versiones de crisis, Milett aclaró que la pareja no sigue un esquema tradicional y que ambos se sienten cómodos con la dinámica actual. (Instagram)

En este punto, la modelo aportó un poco más de claridad: “hemos estado hablando de eso antes de venir. Los dos estamos bien, así como estamos. él tiene días con Lolito, entonces no es que vivamos como pareja solamente”, manifestó. La modelo confirmó que, aunque comparten mucho tiempo juntos, la dinámica familiar de Tinelli y sus propios compromisos profesionales definen un modelo de pareja que se aparta de los esquemas tradicionales.

“Cuando está Lolito también, compartimos con él. Siempre estoy ahí. A veces voy a mi casa a recoger algunas cosas. Vivimos bastante cerca”, agregó la actriz.

Pese a los altibajos, Milett concluyó su relato demostrando confianza en el vínculo: “estamos aprendiendo incluso a discutir”, remarcó durante la entrevista en Amor y Fuego, confirmando que cada dificultad representa una oportunidad de crecimiento personal y de pareja.