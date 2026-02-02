Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

El actor peruano Erick Elera decidió finalizar su participación como conductor en el programa ‘Mande quien Mande’ luego de apenas dos semanas en pantalla. El motivo central de la salida fue el adelanto de las grabaciones de la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, serie en la que interpreta a uno de los personajes más reconocidos por la audiencia de la televisión peruana. El propio Elera confirmó que debe enfocarse por completo en los compromisos asumidos con la producción de la ficción.

Elera se incorporó a la conducción de ‘Mande quien Mande’ a inicios de año, marcando una etapa breve pero productiva en su carrera televisiva. En conversación con Trome, el actor manifestó que la experiencia le permitió crecer profesionalmente: “Para mí han sido dos semanas donde he aprendido mucho”, expresó.

En las últimas horas surgieron especulaciones sobre posibles desencuentros entre Elera y la conductora Laura Huarcayo, versión que el actor descartó categóricamente. “Es tonto decir que hemos tenido un problema, nada que ver. En ese sentido están equivocados”, sostuvo Elera al ser consultado sobre el ambiente laboral en el programa.

Erick Elera se suma como conductor de ‘Mande quien mande’. Captura: América Tv

El actor explicó que originalmente tenía previsto permanecer más tiempo en el programa, pero la reprogramación de las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ modificó radicalmente su agenda.

“Pensé que en marzo empezaban las grabaciones de la serie ‘Al fondo hay sitio’, pero este lunes arrancó y eso me va a quitar mucho tiempo. La chamba en el programa no es sencilla, por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas”, señaló. La exigencia de ambos proyectos hizo inviable su permanencia simultánea en los dos formatos.

La salida de Erick Elera de la conducción del programa obligará a la producción a reorganizar la dinámica del espacio, mientras el actor se concentra en el desarrollo de su personaje en la ficción que retorna a la pantalla este año.

Erick Elera habló del futuro de Joel en ‘AFHS’

Con el regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la atención de la audiencia se centra en el futuro de Joel González, personaje interpretado por Elera que enfrenta un giro inesperado en la trama. La nueva temporada de la serie se prepara para introducir un cambio decisivo tras el anuncio del embarazo de Macarena en el cierre anterior.

El actor peruano compartió algunos avances sobre el desarrollo que tendrá su personaje en esta etapa de la ficción. Sin revelar detalles específicos del guion, Elera consideró que la paternidad podría marcar un proceso de madurez en Joel, un personaje tradicionalmente vinculado a la improvisación y los errores recurrentes.

“El embarazo de Macarena nos sorprendió en la final. Muchas veces dicen que los niños vienen con ‘el pan bajo el brazo’ y un hijo haría que Joel sea más responsable, que siga luchando por sus objetivos, por sus sueños y por darle lo mejor a sus hijos”, afirmó el actor en declaraciones públicas.

Joel González enfrenta uno de los mayores giros de su historia en la serie. Para Erick Elera, la llegada de un hijo marcaría un antes y un después en su conducta y prioridades. (América TV)

El impacto de la nueva situación familiar se perfila como un eje central para la evolución de Joel González, quien durante años ha conquistado a la audiencia con su carisma y sus constantes tropiezos. Los seguidores de la serie aguardan la manera en que el personaje se adaptará a la llegada de un hijo y si este acontecimiento marcará un cambio en su dinámica tanto personal como familiar.

La expectativa en torno al regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se mantiene elevada, especialmente tras la revelación que cerró la última temporada y el anuncio de la salida de Erick Elera de la conducción de ‘Mande quien Mande’. El actor retoma su rol protagónico en la ficción, mientras la producción del programa matutino redefine su estructura tras la partida de una de sus figuras principales.