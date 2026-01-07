Perú

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

El actor adelantó que su personaje enfrentará un cambio decisivo en la próxima temporada de la popular serie. La paternidad abriría una etapa de mayor responsabilidad y expectativas entre los seguidores

El reconocido actor peruano dejó
El reconocido actor peruano dejó ver que la llegada de la paternidad cambiará la vida de Joel y traerá sorpresas tanto en su crecimiento personal como en la dinámica familiar de la exitosa serie (América TV)

La próxima temporada de ‘Al fondo hay sitio’ se prepara para introducir un punto de quiebre en la vida de Joel González, uno de los personajes más populares de la serie.

Erick Elera, actor que lo interpreta, ofreció adelantos sobre el rumbo que tomará la historia tras el inesperado embarazo de Macarena, revelado en el cierre de la última entrega. El artista sostuvo que este nuevo escenario podría marcar un proceso de madurez para Joel, tradicionalmente asociado a la improvisación y los tropiezos.

Sin confirmar detalles del guion, Elera dejó abierta la posibilidad de cambios significativos en la dinámica del personaje. Sus declaraciones reavivaron la expectativa del público, que aguarda definiciones narrativas en el regreso de la ficción.

La paternidad como punto de quiebre

Joel González enfrenta uno de
Joel González enfrenta uno de los mayores giros de su historia en la serie. Para Erick Elera, la llegada de un hijo marcaría un antes y un después en su conducta y prioridades. (América TV)

El final de la temporada pasada dejó a los seguidores de ‘AFHS’ con una revelación que alteró el eje de la trama. El embarazo de Macarena introdujo una nueva variable en la vida de Joel González, personaje que, a lo largo de los años, se ha caracterizado por decisiones impulsivas y constantes tropiezos. Para Erick Elera, este giro representa una oportunidad narrativa para mostrar una evolución distinta.

El embarazo de Macarena nos sorprendió en la final. Muchas veces dicen que los niños vienen con ‘el pan bajo el brazo’ y un hijo haría que Joel sea más responsable, que siga luchando por sus objetivos, por sus sueños y por darle lo mejor a sus hijos”, expresó el actor en Trome, al referirse al impacto que tendría la paternidad en la conducta del personaje.

La posibilidad de un Joel más enfocado abre un abanico de situaciones inéditas dentro de la serie. Según Elera, la llegada de un hijo podría empujar al personaje a replantear prioridades, asumir compromisos y enfrentar retos que antes evitaba. Esta transformación, de concretarse, marcaría una ruptura con la imagen que el público ha construido durante varias temporadas.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre los seguidores, quienes debatieron en redes sociales si el cambio será permanente o si Joel mantendrá rasgos de su personalidad habitual. La expectativa se centra en cómo la producción desarrollará este proceso sin perder el tono que caracteriza a la ficción.

Incertidumbre sobre el desarrollo de la historia de Macarena

La historia de Macarena mantiene
La historia de Macarena mantiene en suspenso a los seguidores de ‘AFHS’. El actor adelantó que la producción analiza distintas rutas narrativas para el inicio de la próxima entrega. (América TV)

Más allá del impacto emocional del anuncio, el propio Erick Elera reconoció que aún no existe claridad sobre el tratamiento que tendrá el embarazo dentro de la narrativa. El actor explicó que el equipo creativo evalúa distintas alternativas para iniciar la nueva temporada, sin que exista una confirmación definitiva.

El próximo año podemos tener a una Macarena embarazada o tal vez ya tengamos a un bebé”, señaló, al describir los posibles caminos que podría tomar la historia. La declaración dejó entrever la opción de un salto temporal, recurso utilizado anteriormente por la serie para reconfigurar situaciones y relaciones entre los personajes.

La decisión sobre este punto resulta clave para el desarrollo del arco de Joel. Mostrar el embarazo permitiría explorar el proceso previo a la paternidad, mientras que presentar directamente al bebé implicaría un escenario de responsabilidades inmediatas. En ambos casos, la expectativa se mantiene alta entre los televidentes.

La revelación del embarazo en el último episodio fue uno de los momentos más comentados del cierre de temporada. Para muchos seguidores, ese desenlace renovó el interés por la serie y abrió interrogantes sobre la estabilidad de la pareja y el entorno familiar que se construirá en los nuevos capítulos.

Defensa pública a Paul Vega

La polémica en torno a
La polémica en torno a Paul Vega motivó un pronunciamiento de Erick Elera, quien advirtió sobre el enfoque negativo que suele priorizarse en la exposición mediática. (América TV)

En paralelo a los adelantos sobre la ficción, Erick Elera también se refirió a un episodio extratelevisivo que generó debate en agosto de 2025. En ese momento, su compañero de elenco Paul Vega fue cuestionado tras difundirse un video grabado durante las filmaciones de ‘Al fondo hay sitio’ en Ancón. Las imágenes mostraban al actor continuar su camino mientras una niña con habilidades diferentes extendía los brazos para abrazarlo.

El material, compartido en TikTok por la madre de la menor, provocó críticas y opiniones divididas en redes sociales. Ante la controversia, Elera decidió pronunciarse durante una transmisión en vivo en esa misma plataforma y pidió cautela antes de emitir juicios.

Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema”, afirmó el actor, al referirse a la difusión del video y a las reacciones posteriores.

Elera también cuestionó la lógica de la exposición mediática que suele amplificar los aspectos negativos de las figuras públicas. “Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes”, comentó, al señalar que este tipo de episodios tienden a opacar otras acciones de las personas involucradas.

