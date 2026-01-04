Erick Elera rompe el silencio sobre ‘Mande quien mande’ y revela sus planes para ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El nombre de Erick Elera volvió a resonar con fuerza en la televisión peruana tras la salida de María Pía Copello de la conducción de ‘Mande quien mande’ y el reciente anuncio de Rebeca Escribens como nueva presentadora del programa de América Televisión. La posibilidad de ver al popular actor y cantante como conductor de uno de los magazines más vistos del país ha generado gran expectativa y especulación en el medio, mientras Elera se mantiene cauteloso y agradecido por las propuestas que ha recibido.

Erick Elera: “Siempre tengo la idea de poder retomar la conducción”

Erick Elera aclaró el estado actual de las negociaciones para sumarse a ‘Mande quien mande’ (MQM). El actor confirmó que sí ha habido un acercamiento de parte de la producción, pero recalcó que no existe ningún acuerdo cerrado ni compromiso oficial hasta el momento. “Hubo un acercamiento y estoy muy agradecido por eso, pero no tengo definido nada. Gracias a Dios hay varias opciones, siempre tengo la idea de poder retomar la conducción”, declaró Elera a Trome, quien ya cuenta con experiencia previa al frente de formatos televisivos.

El intérprete de ‘Joel’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ también abordó los rumores que lo vinculaban a una supuesta dupla con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, ‘La Carlota’. Elera se mostró entusiasta ante la posibilidad de compartir pantalla con ambos, a quienes considera referentes y profesionales de gran trayectoria. “Me ha sorprendido que se filtre esto, me encantaría trabajar con Laura, con Carlos Vílchez que me da confianza y es un maestro, y a Laurita la gente la extraña, es una muy buena opción”, señaló.

El actor también fue enfático al aclarar que no busca desplazar a nadie del espacio ni tampoco imponer condiciones para aceptar una propuesta televisiva. “Yo no serrucho a nadie, nunca, jamás me impongo. Pero no sé, todo es una especulación. Por ahí está Mario (Hart), están los que están y quizás hay un cambio. No sé exactamente qué traman, si es que me toca estar chévere con quien me toque, pero jamás diría como condición bajen a alguien para estar yo, nada, ni en la música, ni en la actuación, ni en nada”, recalcó.

María Pía Copello deja un sentido mensaje de despedida de 'Mande Quien Mande' en sus redes sociales. Video: Instagram

El futuro de Erick Elera en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su carrera polifacética

El otro gran interrogante para los seguidores de Erick Elera es qué sucederá con su personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’, la exitosa serie donde interpreta a Joel y que lo ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión peruana. Sobre este punto, el actor fue honesto y manifestó su deseo de seguir formando parte de la ficción, aunque admitió que aún no ha llegado a un acuerdo definitivo para la temporada 2026.

“En algún momento dije que si tengo que dejar la actuación por cantar lo haría, pero no sé si dejaría la actuación por la conducción. Gracias a Dios tengo varias propuestas laborales, todavía no he cerrado nada con nadie, espero en estos días poder definir qué voy a hacer, no quisiera dejar AFHS porque aún no he llegado a un acuerdo con nadie, no he firmado nada con nadie, en ningún aspecto. Si puedo hacer AFHS y conducir sería genial”, explicó con entusiasmo Elera, quien no descarta combinar ambas facetas.

El artista también reconoció su sorpresa ante la rapidez con la que los rumores sobre su posible conducción de MQM se difundieron en redes sociales y programas de espectáculos. Contó que la producción solo le preguntó si le gustaría volver a un espacio de tarde, sin precisarle fechas, contratos ni compañeros de conducción. “Solo me han dicho, ¿te gustaría ser parte del programa de la tarde?, pero no sabía con quiénes, imaginé que Carlota seguiría, no sé qué nombre tendría, si seguirá siendo MQM. Si se trabaja con Laura sería increíble, ojalá”, insistió.

Por ahora, Erick Elera se toma el tiempo necesario para evaluar las propuestas recibidas y tomar la mejor decisión para su carrera. “Estoy analizando con calma mi futuro profesional”, aseguró, dejando abierta la puerta a nuevos retos tanto en la conducción como en la actuación y la música, ámbitos en los que se ha desempeñado con éxito.

El cambio en ‘Mande quien mande’ y la llegada de Rebeca Escribens

El movimiento en la conducción de MQM se produjo tras la decisión de María Pía Copello de dejar el programa luego de tres años al frente, para enfocarse en nuevos proyectos personales y un espacio nocturno los fines de semana, con el objetivo de competir directamente con Gisela Valcárcel en Panamericana TV. Copello se despidió entre agradecimientos y mensajes de ánimo, destacando los vínculos forjados en el equipo y su deseo de seguir cumpliendo sueños.

La actriz y presentadora se mostró entusiasmada por este nuevo reto en el 2026, lo que marca cambios en el canal de Pachacamac | América TV

En su lugar, Rebeca Escribens tomará la posta como presentadora principal del programa. La actriz y conductora manifestó su emoción y nostalgia por dejar ‘América Espectáculos’, pero aseguró estar lista para afrontar el reto de MQM junto al equipo de producción. “MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada pero sí con pena por Luchito... Esa ha sido la mayor interrogante, lo que más me ha costado”, compartió Escribens.

La expectativa por el futuro de MQM y la eventual participación de Erick Elera sigue creciendo. Por ahora, el actor agradece el respaldo del público y se mantiene abierto a los nuevos desafíos que le plantea una carrera en constante evolución.