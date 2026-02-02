Perú

Denuncian abuso sexual en el colegio Ricardo Bentín: alumnas identifican a trabajadores de limpieza como sus agresores

Familias señalan que las menores eran amenazadas dentro de la institución educativa, donde exámenes médicos y testimonios refuerzan las denuncias contra dos empleados

El colegio Ricardo Bentín, ubicado en el distrito del Rímac, enfrenta una grave denuncia tras conocerse que al menos dos trabajadores de limpieza habrían cometido abusos sexuales contra alumnas de primaria. Según información el dominical Día D, las madres de las víctimas atribuyeron los hechos a Eddy Bazán y Jorge Baldeón, quienes actualmente se encuentran no habidos.

La denuncia formal presentada por las familias incluye testimonios de niñas de 10 y 11 años, quienes identificaron a ambos trabajadores como los responsables de los episodios de abuso dentro de las instalaciones del colegio. De acuerdo con los relatos, las menores habrían sido interceptadas cuando solicitaban permiso para ir al baño y, en ese contexto, fueron obligadas a ver videos pornográficos y sometidas a tocamientos indebidos.

Las madres de las alumnas afectadas señalaron que las amenazas se extendían fuera del colegio, ya que los presuntos agresores crearon cuentas en la plataforma Roblox para continuar el contacto con las niñas.

“Mi hija no tiene celular, pero le daban los nombres de usuario para que ingresara desde mi teléfono y así seguir intimidándola”, señaló una de las madres. Esta situación generó un fuerte estado de ansiedad en las menores, quienes presentaron síntomas de miedo y rechazo para asistir a clases.

Examen médico confirma abuso sexual

El examen médico-legal practicado a las víctimas confirmó la existencia de abuso sexual reiterado, dato que fue clave para la formalización de la denuncia. Las niñas indicaron que los hechos ocurrieron en distintas áreas del colegio, como un jardín apartado y una pequeña bodega utilizada por los implicados.

“Los señores de limpieza le hacían ver videos pornográficos y luego la sometían. Si no accedía, la amenazaban con desaparecerla”, relató la madre de una de las afectadas.

Durante la investigación, las menores identificaron al menos diez posibles víctimas, aunque hasta el momento solo tres familias habrían presentado denuncia formal.

Piden celeridad en las investigaciones

Según las madres, la respuesta de las autoridades del colegio fue insuficiente. Tras conocerse el caso, los acusados fueron separados de sus funciones, pero ninguno de los dos ha sido ubicado por la justicia hasta la fecha.

“Cuando fui a buscar apoyo, [el director] me dijo que informarían al Ministerio de Educación, pero siguieron trabajando. Tuve que llamar a la prensa para que tomaran acción”, relató la madre.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los trabajadores interactuando con las alumnas en horarios escolares, aunque las madres señalan que los registros de video fueron incompletos y presuntamente manipulados. Las cámaras que cubrían los espacios donde habrían ocurrido los abusos estaban inoperativas o faltaban fragmentos de grabación.

El Ministerio Público solicitó recientemente los teléfonos celulares de los acusados y pidió un plazo adicional de 60 días para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, las familias de las víctimas solicitan prisión preventiva y cadena perpetua para los implicados. El colegio Ricardo Bentín, que alberga a más de 2.500 estudiantes de primaria y secundaria, permanece bajo escrutinio tanto de las autoridades educativas como judiciales.

El caso ha generado preocupación entre los padres de familia, debido a que no se ha descartado que existen más víctimas.

