CEP: Papa León XIV llegaría al Perú el segundo semestre de 2026 y Santa Rosa de Lima será presentada en los Jardines Vaticanos

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, considera posible que el pontífice visite el país en coincidencia con los 300 años de la canonización de santo Toribio y san Francisco Solano. El anuncio se da mientras la CEP organiza un viaje de los obispos peruanos a Roma

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) considera posible que el papa León XIV visite el país, del que es ciudadano, en el segundo semestre de 2026, tras una eventual segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

“Pienso que en el corazón del papa estamos, pero los momentos históricos que vivimos no sé si van a poder darse en este primer semestre. Quizás en el segundo semestre, cuando ya celebraremos los 300 años de la canonización de santo Toribio y de san Francisco Solano”, expresó el monseñor Carlos García Camader, presidente de la institución, en diálogo con la televisora católica EWTN.

“Dos santos que caminaron en medio de nuestro pueblo, uno más que otro, pero todos igual juntos, son misioneros y caminantes y se santificaron en nuestra tierra peruana”, añadió.

García Camader confirmó que los obispos peruanos viajarán a Roma del 26 al 31 de enero para reunirse con el pontífice. Además, anunció que la imagen de Santa Rosa de Lima será instalada en los Jardines Vaticanos el último día del mes.

“Vamos a poner en los jardines vaticanos la imagen de Santa Rosa de Lima. Y también la imagen de las vírgenes peruanas en un mosaico, es decir, las diversas advocaciones que tenemos de la Virgen María en el Perú”, sostuvo.

“Lo vamos a colocar como una muestra y un sello de que la evangelización llegó a América, llegó al Perú y nos ha dejado una gran huella. La huella de María, nuestra madre, y la huella de una santa como Santa Rosa de Lima”, afirmó.

De acuerdo con el titular de la CEP, esta será la primera ocasión en que una imagen de un santo peruano figure en este espacio verde dentro de la Ciudad del Vaticano. “Y sobre todo de una santa como Santa Rosa de Lima. Normalmente son advocaciones marianas”, añadió.

García Camader resaltó también la elaboración de una memoria institucional por los 126 años de la institución. “Lo hemos hecho a través de una revista. Los obispos que constituyeron cada tiempo, los compromisos que asumieron en cada asamblea y muchos retos por delante de lo que no se ha podido cumplir. Tenemos tarea por delante”, concluyó.

Consistorio

León XIV lamentó esta semana, durante el consistorio con cardenales de todo el mundo, que la Iglesia cerrase la puerta a las víctimas de abusos, “una herida profunda que tal vez dure toda la vida”.

“Muchas veces, el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores”, afirmó al término de la reunión.

En su discurso, divulgado por la sala de prensa del Vaticano, el pontífice sostuvo que “muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido acogidas y escuchadas”.

En esta reunión a puerta cerrada participó el arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Castillo, confirmó a Infobae Perú Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima.

“Simbólicamente, es un comienzo importante en su papado, ya que trazará una hoja de ruta de cara al futuro y continuará la reforma de obispos que inició el papa Francisco y que viene reafirmando con sus decisiones”, agregó.

