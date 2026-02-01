Perú

Jhonsson ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado a cadena perpetua, es captado en Bolivia con nueva apariencia

Las investigaciones revelan que el delincuente peruano habría recurrido a cirugías y documentos alterados para eludir su captura en Sudamérica

Se revelan imágenes inéditas que muestran al prófugo Jhonsson Smith, alias 'Jhonsson Pulpo', en el mismo condominio en La Paz, Bolivia, donde fue capturada su pareja. | Panamericana

Jhonsson Cruz Torres, conocido como ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado a cadena perpetua, fue visto en Bolivia tras fugarse y modificar su apariencia. Las autoridades de Perú, Chile y Bolivia intensificaron su coordinación para lograr la captura del fugitivo, quien escapó recientemente de la justicia peruana.

De acuerdo con el noticiero de Panamericana, cámaras de seguridad de un condominio en la avenida Los Gorriones de La Paz grabaron a Jhonsson Smith, poco antes de que se realizara un operativo policial en el lugar. Las imágenes muestran al prófugo con el cabello ensortijado, vistiendo ropa cómoda y con signos visibles de cambios físicos, como una posible cirugía en los párpados.

La persecución transfronteriza incluye a agentes de inteligencia de los tres países, quienes mantienen un monitoreo permanente sobre posibles movimientos del fugitivo. Asimismo, se encuentra en la lista de recompensas como uno de los más buscados.

Jhonsson ‘Pulpo’, prófugo peruano buscado
Jhonsson ‘Pulpo’, prófugo peruano buscado por cadena perpetua, es detectado en Bolivia tras alterar su apariencia| Panamericana

Capturan a su enamorada

El operativo permitió identificar la presencia de ‘Pulpo’ en Bolivia y facilitó la detención Keysi Salvatierra, señalada como pareja del fugitivo, junto a otra persona vinculada a la organización delictiva.

Las autoridades incautaron una cédula de identidad adulterada que portaba la fotografía reciente de Smith. El documento correspondía a un ciudadano real, pero había sido manipulado para encubrir la verdadera identidad del prófugo.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) también participa en el operativo conjunto, ya que en un primer momento se sospechaba que Smith permanecía en territorio chileno. No obstante, el hallazgo de pruebas en Bolivia generó un giro en la investigación y llevó a reforzar la cooperación internacional para su captura.

El líder de ‘Los Pulpos’
El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)

Jhonsson Smith fue condenado a cadena perpetua en Perú por delitos graves y cuenta con antecedentes en varios países de la región. La fuga y el cambio de apariencia dificultaron su localización e impulsaron a las autoridades a fortalecer la cooperación policial.

Pareja del ‘Pulpo’ en la mira

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Jhonsson Smith Cruz Torres —cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”—, fue capturada en La Paz, Bolivia, y luego expulsada hacia Perú por las autoridades bolivianas. Salvatierra era buscada por la Interpol debido a su presunta participación en secuestros y otros delitos graves cometidos en el norte del país.

Tras su captura, fue entregada en la frontera de Desaguadero y trasladada bajo custodia policial primero a Juliaca y después a Lima, donde permanece en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Está previsto su traslado a Trujillo, ciudad considerada centro de operaciones de “Los Pulpos” y donde pesa sobre ella una orden de captura internacional.

La policía sostiene que Salvatierra cumplía un papel clave dentro de la organización. Comenzó como “marcadora”, identificando a víctimas con alto poder adquisitivo, y luego participó en secuestros agravados, como el de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora de El Porvenir, ocurrido en noviembre de 2021. En ese caso, se exigió un rescate de 500 mil dólares y la víctima fue liberada después de catorce días en cautiverio, tras un pago parcial.

Además, Salvatierra enfrenta cargos por atentados con explosivos contra instituciones del Estado en La Libertad. Su detención representa un golpe al entorno cercano de Jhonsson Smith, quien sigue prófugo.

