Así comenzaron los precios este año: inflación de Lima Metropolitana fue de 1,70% en enero de 2026, ¿Qué es lo que más subió?

Entre los rubros con mayores alzas de precios en enero de 2026 figuran Restaurantes y hoteles, Bienes y servicios diversos y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró una variación anual de 1,70% en enero de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este resultado corresponde al periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026. En relación con diciembre de 2025, el IPC mostró un incremento mensual de 0,10%, según el informe técnico “Variación de los Indicadores de Precios de la Economía”.

Subieron los precios en hoteles, restaurantes y en bebidas: ¿Factor estacional?

El comportamiento de los precios en enero se explicó por el aumento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (0,33%), Bienes y servicios diversos (0,23%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11%).

También subieron los precios en Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,33%), Prendas de vestir y calzado (0,11%), Recreación y cultura (0,10%), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,07%), Comunicaciones (0,06%), Educación (0,04%) y Salud (0,03%).

Por el contrario, disminuyeron los precios de Transporte (-0,25%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,03%).

Los alimentos muestran un leve repunte al inicio del 2026

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, los productos con mayores incrementos fueron las carnes, especialmente el pollo eviscerado (4,3%), cortes de pollo como pierna (3,4%), alas (2,1%) y pechuga (1,6%), y la gallina eviscerada (2,7%).

También subieron hortalizas y tubérculos como camote amarillo (9,6%), poro (8,4%), papa huayro (6,5%), papa color (6,3%), papa amarilla (5,0%), papa blanca (4,0%), yuca (6,1%), zanahoria (5,9%), tomate (5,3%), zapallo macre (3,3%) y arveja verde (3,2%).

El informe del INEI destaca que de los 586 productos de la canasta familiar, 311 subieron de precio, 93 bajaron y 182 no variaron.

Fuerte caída de huevos, uvas y maracuyá, según el INEI

Los aceites y grasas presentaron alzas, como el aceite de oliva (3,0%) y el aceite vegetal envasado (0,3%). En café, té y cacao, destacó el aumento en el café instantáneo (0,5%).

Entre las bebidas, las gaseosas subieron 0,4% y el agua de mesa sin gas 0,2%. Por el contrario, bajaron los precios de pescados y mariscos (-3,1%), especialmente la merluza (-9,3%), jurel (-8,6%), bonito (-5,5%), lisa (-3,8%) y caballa (-1,3%).

También descendieron los huevos de gallina (-11,2%), ají amarillo molido (-11,9%), ají rocoto molido (-4,6%), ajo molido (-4,2%), y frutas como uva blanca (-18,3%), maracuyá (-14,6%), palta fuerte (-7,8%), uva negra (-7,1%), limón (-6,8%) y plátano de seda (-2,5%).

El sector Transportes también mostró volatilidad en enero

En Restaurantes y hoteles aumentaron los precios de chicharrón de chancho (0,7%), menú en restaurantes (0,6%), ceviche (0,4%), pollo a la brasa (0,3%), carne a la parrilla (0,3%), milanesa de pollo (0,3%), desayuno en restaurantes (0,3%) y helados servidos (0,3%).

En Bienes y servicios diversos destacaron las subidas en joyas de oro (5,1%), relojes (3,2%), servicios de peluquería y cuidados personales, como el corte de cabello para mujer (1,4%) y para hombre (0,7%), cuidado estético de manos y pies (0,6%) y teñido de cabello (0,4%).

En Transporte, destacaron las caídas en el pasaje aéreo nacional (-17,5%), combustibles vehiculares como gas licuado de petróleo (-0,9%), petróleo diésel (-0,8%) y gasohol (-0,4%), así como el pasaje en ómnibus interprovincial (-13,7%) y taxi (-0,8%).

La inflación subyacente en Lima Metropolitana registró un aumento moderado de 0,04% en enero, reflejando estabilidad en los precios estructurales.

¿Cuáles fueron los productos que subieron más?

De los 586 productos de la canasta familiar, 311 subieron de precio, 93 bajaron y 182 no mostraron variación. Los mayores incrementos se observaron en naranja de jugo (23,35%), camote amarillo (9,62%), poro (8,37%), papa huayro (6,55%), papa color (6,25%), mango (6,11%), yuca (6,07%) y zanahoria (5,88%).

En las mayores bajas figuran cebolla china (-28,18%), ají amarillo escabeche (-19,07%), uva blanca (-18,28%), pasaje aéreo nacional (-17,52%), maracuyá (-14,58%), pasaje en ómnibus interprovincial (-13,71%), ají amarillo molido (-11,95%) y huevos de gallina (-11,16%).

¿Y la inflación, sin contar alimentos ni energías (subyacente)?

La inflación subyacente (sin alimentos y energía) fue de 0,04% en enero. A nivel nacional, el IPC subió 0,12% y la variación anual fue de 1,51%.

Entre las ciudades con mayores alzas figuran Puerto Maldonado (0,54%), Iquitos (0,52%), Puno (0,46%), Moquegua y Cerro de Pasco (0,41% cada una). Las principales bajas ocurrieron en Cajamarca (-0,05%), Huaraz (-0,14%) y Chimbote (-0,19%).

El Índice de Precios al Por Mayor a nivel nacional creció 0,07% por el alza de productos agrícolas y pecuarios, mientras que los bienes importados y manufacturados registraron bajas. El índice de precios de maquinaria y equipo cayó 0,16%, y el de materiales de construcción en Lima Metropolitana descendió 0,03%.