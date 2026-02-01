Perú

Alerta en Arequipa por lahar que desciende del volcán Misti y amenaza la quebrada Huarangal

El Instituto Geofísico del Perú reportó el descenso de un lahar por la quebrada Huarangal, generando alerta en Arequipa y motivando recomendaciones de seguridad para la población

Guardar
Volcán Misti podría poner en
Volcán Misti podría poner en peligro la vida de más de un millón de personas si erupciona. (Foto: Agencia Andina)

La noche del 31 de enero, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió una alerta tras detectar el descenso de un lahar, flujo de lodo volcánico, en el sector suroeste del volcán Misti, en la región Arequipa. El fenómeno fue reportado en la quebrada Huarangal, localizada en la zona de Los Incas, y se dirige hacia el río Chili, movilizando a las autoridades y poniendo en alerta a la población.

Características del lahar y su recorrido

El lahar, compuesto por agua, ceniza y material volcánico, sigue una de las rutas naturales de drenaje del volcán, específicamente la quebrada Huarangal. El IGP informó que este flujo, generado por la combinación de las lluvias con los depósitos volcánicos en las laderas del Misti, avanza hacia el río Chili, aumentando el riesgo para las áreas aledañas. “El IGP informa: Descenso de lahar (flujo de lodo volcánico) por el sector suroeste del volcán Misti, en dirección al río Chili”, señaló el organismo.

El IGP detectó el flujo
El IGP detectó el flujo de lodo volcánico en la quebrada Huarangal, al suroeste del volcán Misti

Alerta y recomendaciones de las autoridades

Ante la situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) activaron el protocolo de alerta y difundieron un mensaje de prevención a través del sistema SISMATE. El comunicado, recibido en los teléfonos móviles de los residentes, advierte sobre los riesgos asociados al lahar, como la posible afectación de viviendas, cultivos y vías de comunicación. Las autoridades recomiendan a la población evitar la quebrada Huarangal–Los Incas y no cruzar puentes ni badenes en esa zona. Además, exhortan a identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión, así como preparar una mochila para emergencias y seguir estrictamente las indicaciones oficiales.

SISMATE alertó a los residentes
SISMATE alertó a los residentes de Arequipa sobre el peligro del flujo volcánico.

¿Qué es un lahar y por qué representa un peligro?

Un lahar es un flujo de lodo volcánico compuesto por agua, ceniza y fragmentos de roca, que desciende con fuerza por las laderas de un volcán y sus quebradas. Puede formarse tras lluvias intensas sobre depósitos de ceniza y piroclastos, incluso si no hay erupción. Su velocidad y volumen pueden arrasar con todo a su paso, afectando infraestructuras, campos agrícolas y poniendo vidas en riesgo. El lahar del Misti se desplazó por una ruta de drenaje natural, lo que incrementa el potencial de daños en zonas pobladas y agrícolas cercanas.

SISMATE: Sistema de alerta temprana y su funcionamiento

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) es una herramienta utilizada por el Estado peruano para informar a la población sobre peligros inminentes o emergencias. Al detectarse el lahar, SISMATE envió un mensaje masivo a los teléfonos móviles de la región Arequipa, especificando el motivo de la alerta, la ubicación y la hora exacta del evento: “Lahar en la quebrada Huarangal - Los Incas. Región Arequipa. Sábado 31 de enero de 2026. 18:50 horas”. Este sistema permite que los ciudadanos reciban advertencias de manera rápida y directa, facilitando la toma de decisiones informadas.

¿Cuál es el papel del COEN INDECI?

El COEN INDECI se encarga de coordinar la gestión de riesgos y la respuesta ante emergencias y desastres a nivel nacional. Su labor incluye monitorear eventos peligrosos, emitir alertas, organizar evacuaciones y brindar soporte logístico a las autoridades locales. En esta ocasión, el COEN INDECI reiteró la importancia de mantenerse alejado de las torrenteras, identificar zonas seguras y preparar insumos básicos para emergencias. Su objetivo es minimizar el impacto de fenómenos como los lahares y proteger a la población.

Medidas de prevención y llamado a la calma

Las autoridades subrayan la importancia de evitar aproximarse a la quebrada afectada y de no transitar por las estructuras que la atraviesan. Recomiendan a los residentes de Arequipa estar atentos a la información oficial y colaborar con los equipos de emergencia. La activación de sistemas de alerta como SISMATE y la rápida respuesta del COEN INDECI representan acciones clave para salvaguardar a la comunidad frente a fenómenos naturales de alto riesgo.

Temas Relacionados

Arequipavolcán Mistiperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Universitario derrotó a Regatas Lima en el primer día de la jornada, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín el domingo 1 de febrero en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

Las hijas mayores del cómico denunciaron que la esposa de su padre lo habría agredido físicamente, a pesar de que él tiene 89 años.

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

La cuarta fecha arrancó con algunos movimientos en la tabla, pero aún se esperan los duelos como Universitario vs Regatas Lima y el clásico entre Alianza Lima y San Martín, que pondrán en juego posiciones importantes

Tabla de posiciones de la

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

El abogado Andy Carrión explicó que, ante la ausencia de una sentencia condenatoria firme o resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas, el médico podría volver a su puesto, actualmente ocupado por Edita Vargas

Ciro Castillo puede retornar a

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Partidos de hoy, sábado 31
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo puede retornar a

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

ENTRETENIMIENTO

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Regatas Lima 3-0: Resumen y jugadas del infartante triunfo crema en la Liga Peruana de Vóley

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato