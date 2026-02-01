Alerta en Arequipa por lahar que desciende del volcán Misti y amenaza la quebrada Huarangal

Volcán Misti podría poner en peligro la vida de más de un millón de personas si erupciona. (Foto: Agencia Andina)

La noche del 31 de enero, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió una alerta tras detectar el descenso de un lahar, flujo de lodo volcánico, en el sector suroeste del volcán Misti, en la región Arequipa. El fenómeno fue reportado en la quebrada Huarangal, localizada en la zona de Los Incas, y se dirige hacia el río Chili, movilizando a las autoridades y poniendo en alerta a la población.

Características del lahar y su recorrido

El lahar, compuesto por agua, ceniza y material volcánico, sigue una de las rutas naturales de drenaje del volcán, específicamente la quebrada Huarangal. El IGP informó que este flujo, generado por la combinación de las lluvias con los depósitos volcánicos en las laderas del Misti, avanza hacia el río Chili, aumentando el riesgo para las áreas aledañas. “El IGP informa: Descenso de lahar (flujo de lodo volcánico) por el sector suroeste del volcán Misti, en dirección al río Chili”, señaló el organismo.

Alerta y recomendaciones de las autoridades

Ante la situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) activaron el protocolo de alerta y difundieron un mensaje de prevención a través del sistema SISMATE. El comunicado, recibido en los teléfonos móviles de los residentes, advierte sobre los riesgos asociados al lahar, como la posible afectación de viviendas, cultivos y vías de comunicación. Las autoridades recomiendan a la población evitar la quebrada Huarangal–Los Incas y no cruzar puentes ni badenes en esa zona. Además, exhortan a identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión, así como preparar una mochila para emergencias y seguir estrictamente las indicaciones oficiales.

¿Qué es un lahar y por qué representa un peligro?

Un lahar es un flujo de lodo volcánico compuesto por agua, ceniza y fragmentos de roca, que desciende con fuerza por las laderas de un volcán y sus quebradas. Puede formarse tras lluvias intensas sobre depósitos de ceniza y piroclastos, incluso si no hay erupción. Su velocidad y volumen pueden arrasar con todo a su paso, afectando infraestructuras, campos agrícolas y poniendo vidas en riesgo. El lahar del Misti se desplazó por una ruta de drenaje natural, lo que incrementa el potencial de daños en zonas pobladas y agrícolas cercanas.

SISMATE: Sistema de alerta temprana y su funcionamiento

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) es una herramienta utilizada por el Estado peruano para informar a la población sobre peligros inminentes o emergencias. Al detectarse el lahar, SISMATE envió un mensaje masivo a los teléfonos móviles de la región Arequipa, especificando el motivo de la alerta, la ubicación y la hora exacta del evento: “Lahar en la quebrada Huarangal - Los Incas. Región Arequipa. Sábado 31 de enero de 2026. 18:50 horas”. Este sistema permite que los ciudadanos reciban advertencias de manera rápida y directa, facilitando la toma de decisiones informadas.

¿Cuál es el papel del COEN INDECI?

El COEN INDECI se encarga de coordinar la gestión de riesgos y la respuesta ante emergencias y desastres a nivel nacional. Su labor incluye monitorear eventos peligrosos, emitir alertas, organizar evacuaciones y brindar soporte logístico a las autoridades locales. En esta ocasión, el COEN INDECI reiteró la importancia de mantenerse alejado de las torrenteras, identificar zonas seguras y preparar insumos básicos para emergencias. Su objetivo es minimizar el impacto de fenómenos como los lahares y proteger a la población.

Medidas de prevención y llamado a la calma

Las autoridades subrayan la importancia de evitar aproximarse a la quebrada afectada y de no transitar por las estructuras que la atraviesan. Recomiendan a los residentes de Arequipa estar atentos a la información oficial y colaborar con los equipos de emergencia. La activación de sistemas de alerta como SISMATE y la rápida respuesta del COEN INDECI representan acciones clave para salvaguardar a la comunidad frente a fenómenos naturales de alto riesgo.