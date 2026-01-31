Perú

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

El programa regresa con un formato renovado que incluye música en vivo, humor y homenajes. La Chola Chabuca apuesta por nuevos talentos y la participación de figuras reconocidas.

El Reventonazo de la Chola regresa con su nueva temporada. América TV

El regreso del programa ‘El Reventonazo de la Chola’ marca el inicio de la temporada televisiva 2026 con una propuesta renovada, que apuesta por el entretenimiento familiar y la música en vivo.

La Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, lidera este sábado 31 de enero a las 20:00 el lanzamiento del especial ‘Reventonazo del Verano’ por la señal de América Televisión.

La edición inaugural contará con la participación del grupo piurano Corazón Serrano, que atraviesa un momento de popularidad y se prepara para celebrar un nuevo aniversario. Además, el programa recibirá a los conductores de ‘Mande quien mande’, entre ellos Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera, figuras reconocidas de la televisión peruana.

La rubia regresó a la televisión después de muchos años, siendo el agrado del público, junto a ella el programa presentó a Erick Elera y Carlos Vílchez, personajes muy queridos en el mundo del espectáculo.

Para la nueva edición de ‘El Reventonazo de la Chola’, la producción no ha dudado en tenerlos en cuenta para su lista de invitados.

“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el ‘Reventonazo del Verano’, una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, declaró La Chola Chabuca.

La apuesta se centra en consolidar el espacio como una de las ofertas más vistas del horario estelar, reforzando el foco en la variedad de contenidos y la presencia de invitados de primer nivel.

Homenaje a Los Shapis

Uno de los momentos centrales de la noche será el homenaje a la agrupación Los Shapis, que suma más de 45 años de trayectoria musical y mantiene vigencia en la escena nacional. El reconocimiento busca resaltar la influencia de la banda en el desarrollo de la música popular peruana, una iniciativa que responde a la intención del programa de conectar con distintas generaciones de televidentes.

La producción de ‘El Reventonazo de la Chola’ planea introducir nuevas secciones y formatos durante el año. Entre las novedades destaca el lanzamiento de un reality para seleccionar a la próxima “chica del Reventonazo” y a un nuevo comediante, quienes se incorporarán al elenco estable. El casting se realizará el mismo sábado 31 de enero desde las 11:00 en las instalaciones de América Televisión en Santa Beatriz, Lima, y está abierto a postulantes de distintas partes del país.

El Reventonazo de la Chola
El Reventonazo de la Chola brindará homenaje a Los Chapis. América TV

El programa mantiene en su equipo a artistas ya consolidados, como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito y Katy Prado, quienes formarán parte de la temporada 2026. La continuidad de estos comediantes apunta a sostener el nivel de humor que caracteriza al espacio. La suma de nuevos talentos mediante el reality busca fortalecer la propuesta y ofrecer alternativas frescas al público.

La producción de América Televisión aspira a mantener el liderazgo de audiencia en la franja nocturna. El programa ha mantenido cifras altas de sintonía durante 2025, lo que impulsa a los productores a renovar la oferta y ampliar la convocatoria de talentos.

Ernesto Pimentel resaltó la importancia de innovar en cada temporada para mantener el interés del público. El conductor señaló que la apertura a nuevos talentos y la continuidad de artistas experimentados son claves para la vigencia del formato.

El estreno de la temporada 2026 de ‘El Reventonazo de la Chola’ se realizará el sábado 31 de enero a las 20:00, con transmisión en directo por América Televisión.

El Reventonazo de la chola
El Reventonazo de la chola regresa a la pantalla con su neuva edición de verano. América TV

