Minsa alerta que solo tres de cada diez peruanos acuden a chequeos preventivos y advierte riesgo por diagnósticos tardíos

El sedentarismo, el consumo excesivo de azúcares y grasas, así como el estrés prolongado, figuran entre los principales factores que incrementan el riesgo de padecer enfermedades

Un médico realiza la medición
Un médico realiza la medición de la presión arterial a un paciente adulto durante una consulta en un consultorio moderno y bien iluminado. La escena resalta la importancia de los controles de salud preventivos y la atención personalizada en la medicina actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, la prevención en salud aún enfrenta importantes desafíos. Datos recientes del Ministerio de Salud (Minsa) revelan que solo tres de cada diez ciudadanos acuden regularmente a chequeos médicos preventivos, mientras que el 55% pospone la consulta hasta experimentar molestias. Esta tendencia preocupa a los profesionales de la salud, que advierten sobre las consecuencias de los diagnósticos tardíos y la dificultad para intervenir a tiempo en enfermedades silenciosas.

La Dra. Paola Díaz, médico general de Sanitas Consultorios Médicos, alerta que esta baja participación en exámenes preventivos incrementa el riesgo de complicaciones y reduce las posibilidades de un tratamiento eficaz. La especialista resalta que muchas afecciones pueden evolucionar durante años sin manifestar síntomas, lo que refuerza la necesidad de implementar controles periódicos en la población.

El fenómeno se ve agravado por cambios en el estilo de vida contemporáneo, tales como el sedentarismo, el aumento del consumo de azúcares y grasas, el estrés persistente y el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Según la Dra. Díaz, estos factores han incrementado la prevalencia de hipertensión, diabetes y trastornos metabólicos, consolidando la importancia de la prevención médica universal, incluso para personas jóvenes o sin síntomas.

Mitos frecuentes y riesgos silenciosos

La especialista identifica mitos que dificultan el acceso a consultas preventivas. Uno de los más extendidos es acudir al médico solo ante molestias, lo que representa un riesgo frente a enfermedades como la hipertensión, la diabetes o ciertos tipos de cáncer que pueden avanzar sin señales externas. Las evaluaciones periódicas, explica Díaz, permiten controlar y tratar de manera oportuna múltiples patologías, con un impacto positivo en el pronóstico y la calidad de vida.

Otra creencia errónea es equiparar la ausencia de síntomas con un estado de salud óptimo. Esta percepción suele retrasar la detección de factores de riesgo, como el colesterol elevado, que solo pueden identificarse a través de controles médicos. La Dra. Díaz enfatiza que los chequeos no están reservados a adultos mayores y advierte sobre el dato global: 15 millones de personas de entre 30 y 69 años fallecen anualmente por enfermedades no transmisibles, lo que demuestra la importancia de revisiones adecuadas en cada etapa de la vida.

Una doctora examina cuidadosamente el
Una doctora examina cuidadosamente el abdomen de una paciente en un consultorio médico bien equipado, destacando la importancia de los chequeos preventivos y la atención personalizada en la salud. El entorno limpio y profesional resalta el compromiso con el bienestar de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medicina tradicional y temores infundados

En América Latina, la confianza en remedios caseros y la medicina tradicional sigue siendo común. Aunque pueden aliviar molestias menores, no sustituyen la atención profesional ni el valor diagnóstico de los controles médicos. La especialista subraya que solo el seguimiento clínico permite detectar enfermedades sin síntomas evidentes.

Un temor frecuente es el relacionado con la radiación en los exámenes médicos. La Dra. Díaz aclara, citando a la Sociedad Americana del Cáncer, que pruebas como la mamografía utilizan dosis mínimas y que el riesgo de daño es inferior al 0,01%. Los beneficios de la detección precoz superan ampliamente cualquier posible efecto adverso.

Diagnósticos tardíos ponen en riesgo
Diagnósticos tardíos ponen en riesgo la salud de peruanos por baja asistencia a controles médicos. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones para una salud preventiva

La especialista sugiere establecer el control médico integral como rutina anual, asociándolo a fechas clave como el inicio de actividades laborales o escolares. Recomienda contar con un médico de confianza para el seguimiento continuo, especialmente en personas con hábitos poco saludables, como fumadores, individuos con sobrepeso, altos niveles de estrés o quienes llevan una vida sedentaria.

Los controles deben incluir análisis de sangre, medición de presión arterial, control de peso, glucosa y colesterol, junto con evaluaciones específicas según la edad y el sexo, como mamografías o exámenes de próstata. “Incorporar los chequeos preventivos como parte del autocuidado permite detectar enfermedades de manera temprana, acceder a tratamientos menos invasivos y reducir hospitalizaciones, mejorando así la calidad de vida a largo plazo”, afirmó Paola Díaz para el citado medio.

Prevención en salud en Perú:
Prevención en salud en Perú: mitos y estilos de vida retrasan diagnósticos oportunos. (Foto: Agencia Andina)

