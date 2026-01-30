Perú

Verano incrementa un 40% el alquiler de casas de playa fuera de Lima: ¿cuál es el precio de los destinos preferidos?

Balnearios del norte concentran la mayor demanda debido a su clima cálido, servicios turísticos y mayor presencia de visitantes extranjeros

El sur de Lima sigue
El sur de Lima sigue liderando el movimiento del mercado de compra y alquiler de casas de playa, concentrando la mayor actividad en este segmento. Foto: Casa de Playa

La temporada de verano 2026 se perfila como una de las más dinámicas para el mercado inmobiliario costero fuera de Lima, impulsada por un mayor interés de familias y turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con estimaciones del Sector Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la demanda de alquiler de casas de playa registrará un crecimiento de hasta 40 % en comparación con el verano anterior.

Este comportamiento responde a varios factores, entre ellos la planificación anticipada de estadías prolongadas y la preferencia por destinos con clima cálido durante todo el año. La CCL señala que cada vez más arrendatarios optan por asegurar una vivienda con semanas o incluso meses de anticipación, lo que ha generado mayor presión sobre la oferta disponible en los principales balnearios del país.

CCL proyecta fuerte crecimiento del
CCL proyecta fuerte crecimiento del alquiler de casas de playa para la temporada de verano 2026. (Foto: Difusión)

Alza de precios

El aumento de la demanda viene acompañado de un incremento en los precios de alquiler, que se sitúa entre 2.5 % y 5 % respecto a la temporada 2025, dependiendo de la ubicación, el nivel de exclusividad y los servicios que ofrece cada inmueble. Esta tendencia se observa tanto en balnearios consolidados como en zonas que han ganado atractivo turístico en los últimos años.

Según explicó Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la CCL, en conversación con RPP, el alza de precios está vinculada al perfil del arrendatario, que prioriza comodidad, seguridad y acceso a servicios. Además, la creciente demanda de turistas extranjeros ha elevado el valor de los alquileres en zonas con mayor infraestructura hotelera y gastronómica.

Alquiler de casas de playa
Alquiler de casas de playa fuera de Lima crece en verano y registra aumento de precios. (Foto: Difusón)

Destinos preferidos fuera de Lima

Entre los destinos más solicitados fuera de la capital destacan los balnearios del norte del país, que concentran una parte importante de la demanda por su clima cálido y su oferta turística. Los más valorados son:

  • Máncora
  • Punta Sal
  • Vichayito
  • Zorritos

Estas zonas atraen principalmente a turistas extranjeros y a familias que buscan estadías prolongadas frente al mar. La CCL indica que la combinación de playas, servicios exclusivos y conectividad aérea ha consolidado a estos destinos como los más competitivos del litoral peruano.

Máncora y Vichayito están consideradas
Máncora y Vichayito están consideradas entre las mejores playas del Perú- crédito Andina

¿Cuál es el precio de alquiler?

El costo del alquiler varía de acuerdo con la duración de la estadía y el nivel de lujo de la propiedad. En términos generales, el mercado presenta los siguientes rangos:

  • Temporada completa (diciembre a marzo): En zonas premium, los precios pueden superar los US$ 7.500.
  • Alquiler semanal: El promedio se sitúa en US$ 1.500, aunque una casa frente al mar puede costar entre US$ 3.000 y US$ 5.000 por semana.
  • Opciones más accesibles: En balnearios con menor exclusividad, se registran precios desde US$ 800 semanales, con alternativas mensuales en departamentos cercanos a la playa.
Demanda de alquiler de casas
Demanda de alquiler de casas de playa crecería hasta 40 % en el verano 2026, según la CCL. (Foto: Difusión)

Perfil del arrendatario y servicios valorados

El mercado de alquiler de casas de playa continúa siendo liderado por un perfil familiar, especialmente en contratos de larga duración asociados a reuniones prolongadas y vacaciones planificadas con anticipación. En paralelo, los jóvenes mantienen una participación activa en determinados destinos, principalmente en aquellos que cuentan con vida nocturna y una amplia oferta de entretenimiento.

Entre los factores que más influyen en la decisión de alquiler destacan la seguridad, el acceso directo al mar, la presencia de piscina y estacionamiento, así como la cercanía a restaurantes y comercios. Durante la temporada alta predominan las estadías de una a dos semanas, aunque se observa una tendencia creciente hacia alquileres prolongados, impulsada por la planificación anticipada y la búsqueda de mayor comodidad

