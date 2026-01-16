Verano 2026 podría ser “difícil” en febrero y marzo: La explicación de Abraham Levy

Abraham Levy indica que las condiciones climatológicas del verano que vive el país, se podrían complicar la final de la estación. | Canal N

La transición entre fenómenos climáticos en el Océano Pacífico genera incertidumbre para la costa peruana. El meteorólogo Abraham Levy advirtió que el verano de 2026 podría complicarse hacia el final de la estación si se concreta un posible calentamiento del mar frente al litoral peruano.

Así lo explicó el ‘Hombre del Tiempo’ en entrevista para Canal N, en la que detalló los mecanismos que inciden en la aparición de lluvias intensas vinculadas al Fenómeno del Niño Costero.

Cambios en el Pacífico y antecedentes recientes

Según Levy, actualmente se observa la disipación de un evento de La Niña en el Pacífico central, proceso que, en ocasiones pasadas, ha precedido la activación de un Niño Costero.

Recordó que en el verano de 2017, tras una Niña, en cuestión de dos semanas se desató un episodio del Niño de fuerte impacto en el litoral. “La mutación puede ser relámpago”, señaló el especialista.

El meteorólogo hizo referencia a los estudios de Ken Takahashi, experto en dinámica climática, quien describe al Niño Costero como un fenómeno explosivo.

En este tipo de eventos, el colapso de los vientos provoca que el agua caliente, normalmente contenida frente a la costa, invada el litoral peruano.

“Se desata todo ese mecanismo entre el océano y la atmósfera que se retroalimenta sobre sí mismo y no termina hasta que acabe el verano”, explicó Levy.

A pesar de estos antecedentes, el especialista aclaró que el escenario actual no es el mismo que en 2017. Según explicó, “en esta época ya estaban desatándose esas lluvias costeras”, algo que no ocurre ahora. Los modelos climáticos monitoreados por los organismos estatales no anticipan una activación inmediata de lluvias extraordinarias.

El Fenómeno del Niño ocurre cuando el Pacífico central y oriental se calienta más de lo normal, provocando cambios amplios en lluvias y vientos. Foto: Blog Auna

Perspectivas para el verano

La posibilidad de que el Fenómeno del Niño cobre fuerza en la segunda mitad del verano depende de varios factores. Levy destacó que la presencia de agua caliente no es suficiente para detonar precipitaciones severas; se requiere una respuesta inestable de la atmósfera, donde el aire y el mar entren en un proceso de retroalimentación.

En caso de que esa interacción se active con suficiente intensidad, podrían registrarse días o incluso semanas complicadas hacia el final del verano de 2026, sobre todo en la costa norte de Perú.

“Los modelos dicen que va a ocurrir, pero podría no ser peligroso”, admitió Levy al mencionado medio. El experto subrayó que el sistema de afloramiento costero suele proteger al litoral de la invasión de agua cálida, manteniendo las playas con temperaturas bajas, aunque ese escudo puede debilitarse si los vientos colapsan.

El especialista insistió en que el desenlace no es automático ni fácil de predecir. Si bien existen condiciones para un posible calentamiento del mar, la aparición de lluvias intensas depende de la inestabilidad atmosférica y de la capacidad del sistema climático para retroalimentarse. “Eso no se ve ahora”, aseguró Levy.

El monitoreo de los vientos, la temperatura del mar y las señales atmosféricas continuará durante las próximas semanas, en busca de indicios que anticipen cualquier cambio abrupto.