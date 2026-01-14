¿Buscas comprar terreno para tu casa de playa o campo este verano? Cuatro puntos a considerar

En verano, los peruanos van a la playa, pero otros piensan en invertir en un lugar al que puedan ir siempre. - Créditos Google Maps/Abraham Automation

¿Este verano irás a la playa o al campo? Enero, febrero y marzo son fechas en que los peruanos toman mayores descansos fuera de la ciudad y se van al sur de Lima a probar pasar un rato tranquilo.

Pero mientras algunos acamparán y pasaran un rato en playa y volverán, hay otros que prefieren estar fines de semana completos, pero no necesariamente pagar un hotel u hospedaje.

Esto se da porque la compra de terrenos para segunda vivienda (casas de campo o de playa) está ganando protagonismo entre compradores que buscan una buena inversión y, al mismo tiempo, contar con un espacio para disfrutar en familia. Si tú eres uno de ellos deberás tener en cuenta, sin embargo, algunos factores, como el uso de estos lugares durante todo el año, su cercanía con la zona, la seguridad del lugar y el respaldo que tenga de una entidad.

El sur de Lima sigue liderando el movimiento del mercado de compra y alquiler de casas de playa, concentrando la mayor actividad en este segmento. Foto: Casa de Playa

¿Qué considerar al pensar en la casa de playa?

Una casa de playa ya no se trata solo de una vivienda de verano, sino de una inversión que combina uso permanente y buenas oportunidades de ganar valor. ¿Cuáles son los aspectos que pueden marcar la diferencia al invertir en una segunda vivienda? Grupo Centenario tiene algunas recomendaciones.

Primero, un disfrute flexible: que sea un espacio para usar todo el año. El comprador actual prioriza proyectos que le permitan disfrutar sin atarse a una sola temporada. Terrenos amplios, zonas verdes, áreas recreativas y espacios comunes bien planificados hacen posibles escapadas familiares en cualquier momento del año. Esta versatilidad —uso personal hoy y potencial de renta o venta mañana— es uno de los principales atractivos de las casas de campo y playa. Para tomar una decisión inmobiliaria en una segunda vivienda, vale la pena analizar qué es lo que más disfrutaría tu familia: si una casa de playa, una casa de campo, o un espacio que combine ambos.

En segundp lugar, se debe considerar su cercanía, mar y naturaleza. La ubicación sigue siendo un factor decisivo para evaluar. “Lima Sur es una zona que destaca por ser una inversión con gran potencial. Destaca por su fácil acceso desde la ciudad, cercanía al mar y crecimiento ordenado, lo que la convierte en una zona con muy buena proyección. Proyectos como el Condominio Montemar permiten entrar en desconexión sin salir de Lima, con un entorno natural, ideal para quienes buscan tranquilidad, aire libre y amplitud”, agrega la empresa.

Aquello que antes se percibía como una adquisición pensada solo para la temporada de verano ahora se transforma en una opción de vivienda concebida para ser habitada a lo largo de todo el año. Foto: Municipalidad de San Bartolo

Consideraciones más ‘técnicas’

Asimismo, en tercer lugar, se debe tener en cuenta urbanizaciones planificadas, en cuanto a seguridad y valorización. Un terreno dentro de una urbanización habilitada marca una diferencia clave. Contar con elementos destacables como pórtico de ingreso, elementos de seguridad y áreas comunes como club house, zonas recreativas y espacios pensados para la vida familiar, son atributos que elevan su atractivo. Y todo aquello que haga que tu familia disfrute más, hará al espacio más deseable y ayudará a que su valorización se incremente con el tiempo.

Y en último lugar, también se debe pensar en el respaldo y proyección. Es decir, pensar más allá de la compra. “Es clave verificar el respaldo que te brinda la empresa desarrolladora del proyecto. Ingresar a proyectos bien planificados y respaldados por empresas con buena trayectoria permite acompañar el crecimiento de la zona y capitalizar la valorización progresiva. En ese contexto, Centenario Urbanizaciones tiene más de 95 años ofreciendo propuestas que combinan ubicación estratégica, planificación urbana y opciones pensadas tanto para el disfrute inmediato como para una inversión sólida a largo plazo”, agrega la empresa.