Perú

Trabajador de programa Juntos es arrastrado por un río en San Martín: Comunidad logra un rescate

Un colaborador de un programa social vivió momentos de tensión cuando cayó al caudaloso Ayuman, pero pobladores y niños actuaron de inmediato para salvarle la vida

Guardar
Trabajador del programa Juntos es
Trabajador del programa Juntos es arrastrado por río en Picota.

Un trabajador del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos fue arrastrado por la corriente del río Ayuman, en el distrito de Shambuyacu, provincia de Picota, región San Martín.

El colaborador, identificado con las iniciales J.J.G., cayó al agua durante una jornada laboral y logró mantenerse a salvo sujetándose de ramas, mientras pobladores del lugar intentaban asistirlo.

En medio del esfuerzo conjunto, niños y adultos utilizaron sogas para acercarlo a la orilla. Tras varios minutos de tensión, el gestor local fue puesto a salvo y recibió atención inmediata.

De acuerdo con el reporte, el trabajador pertenece al equipo de la Unidad Territorial San Martín y se encontraba realizando labores de campo cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades regionales exhortaron a la población a extremar medidas de precaución en zonas cercanas a ríos o quebradas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal puede aumentar de manera imprevista y generar situaciones de riesgo.

Programa Juntos en San Martín.
Programa Juntos en San Martín.

Llamado a la prevención

A través de un comunicado, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos informó que el colaborador se encuentra estable, aunque presenta molestias leves tras el accidente.

El equipo médico ocupacional del programa se contactó con el servidor para ofrecerle apoyo y coordinar su traslado a una clínica afiliada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Desde la sede central de Juntos se mantiene el seguimiento al estado de salud del gestor.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población que evite cruzar ríos crecidos o construir viviendas en zonas con antecedentes de inundaciones. Indicó que, ante una eventual crecida, es preferible evacuar hacia terrenos altos y no usar puentes si el nivel del agua se aproxima al borde. Además, el Indeci recordó que no se debe tocar cables eléctricos caídos ni permanecer en áreas inundadas.

Funciones del programa Juntos

Estas son las funciones oficiales del Programa Juntos y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en Perú, de acuerdo con información institucional y normativa vigente:

  • Otorga transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, priorizando a familias con gestantes, niños, niñas y adolescentes.
  • Promueve el acceso y uso de servicios de salud y educación a través del cumplimiento de corresponsabilidades, como la asistencia escolar y controles de salud.
  • Verifica el cumplimiento de corresponsabilidades mediante visitas domiciliarias, acciones en campo y control de registros, con énfasis en el desarrollo infantil temprano, nutrición y educación.
  • Afiliación y mantenimiento de padrón de hogares en situación de vulnerabilidad, asegurando la actualización y veracidad de la información.
  • Entrega de incentivos monetarios para fomentar la permanencia escolar y el acceso oportuno a los servicios de salud.
  • Acompañamiento familiar a través de estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la promoción de derechos.
  • Atención y orientación al usuario vía canales presenciales, telefónicos y digitales para consultas, reclamos y solicitudes sobre el programa y sus servicios.
  • Coordinación con otros programas sociales del Estado para articular intervenciones y ampliar el impacto en la reducción de la pobreza.

Temas Relacionados

Programa JuntosSan MartínRescateperu-noticias

Más Noticias

Laura Bozzo confiesa atracción por exguerrero y sorprende con comentario sin filtros: “tengo un problema gravísimo”

La exconductora dejó a sus compañeros en silencio al admitir que un conocido chico reality despertó su interés dentro de un show de convivencia en Chile, donde lanzó comentarios directos y cargados de ironía sobre su presencia

Laura Bozzo confiesa atracción por

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

El club ‘íntimo’ acudió con urgencia al mercado de transferencias con la intención de sumar a un centrocampista de amplio recorrido y liderazgo, características perfectas que calzan con el chileno

Esteban Pavez fue anunciado como

Aislamiento total y control permanente: así es el régimen que enfrentará ‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao

Diseñado en los años noventa para terrorismo y criminalidad organizada, el penal aplica un esquema de aislamiento estricto y vigilancia permanente las 24 horas

Aislamiento total y control permanente:

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 29 de enero

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de

Javier Prado es un caos por cierre de vía rápida y desvíos por paso a desnivel

Desconocimiento de rutas alternas, señalización deficiente y un viaducto fuera de servicio complican la movilidad diaria en el eje que conecta Surco y La Molina

Javier Prado es un caos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller de Alberto Fujimori, a los 80 años: era requerido por Albania tras presunto fraude financiero

López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

Daniel Urresti podría salir en libertad: PJ deja al voto anulación de condena por caso Hugo Bustíos

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de ‘América Hoy’ y seguirá al frente de ‘Más Espectáculos’

Melissa Klug deberá pagar millonaria suma a Jefferson Farfán tras perder el juicio por el acuerdo de confidencialidad

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

DEPORTES

Esteban Pavez fue anunciado como

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Christofer Gonzáles y Luis Abram, ausentes por lesión en el estreno de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes en la selección peruana, asumirá la dirección técnica del equipo Sub 20