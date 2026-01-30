Trabajador de programa Juntos es arrastrado por un río en San Martín: Comunidad logra un rescate

Trabajador del programa Juntos es arrastrado por río en Picota.

Un trabajador del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos fue arrastrado por la corriente del río Ayuman, en el distrito de Shambuyacu, provincia de Picota, región San Martín.

El colaborador, identificado con las iniciales J.J.G., cayó al agua durante una jornada laboral y logró mantenerse a salvo sujetándose de ramas, mientras pobladores del lugar intentaban asistirlo.

En medio del esfuerzo conjunto, niños y adultos utilizaron sogas para acercarlo a la orilla. Tras varios minutos de tensión, el gestor local fue puesto a salvo y recibió atención inmediata.

De acuerdo con el reporte, el trabajador pertenece al equipo de la Unidad Territorial San Martín y se encontraba realizando labores de campo cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades regionales exhortaron a la población a extremar medidas de precaución en zonas cercanas a ríos o quebradas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal puede aumentar de manera imprevista y generar situaciones de riesgo.

Programa Juntos en San Martín.

Llamado a la prevención

A través de un comunicado, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos informó que el colaborador se encuentra estable, aunque presenta molestias leves tras el accidente.

El equipo médico ocupacional del programa se contactó con el servidor para ofrecerle apoyo y coordinar su traslado a una clínica afiliada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Desde la sede central de Juntos se mantiene el seguimiento al estado de salud del gestor.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población que evite cruzar ríos crecidos o construir viviendas en zonas con antecedentes de inundaciones. Indicó que, ante una eventual crecida, es preferible evacuar hacia terrenos altos y no usar puentes si el nivel del agua se aproxima al borde. Además, el Indeci recordó que no se debe tocar cables eléctricos caídos ni permanecer en áreas inundadas.

Funciones del programa Juntos

Estas son las funciones oficiales del Programa Juntos y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en Perú, de acuerdo con información institucional y normativa vigente:

Otorga transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, priorizando a familias con gestantes, niños, niñas y adolescentes.

Promueve el acceso y uso de servicios de salud y educación a través del cumplimiento de corresponsabilidades, como la asistencia escolar y controles de salud.

Verifica el cumplimiento de corresponsabilidades mediante visitas domiciliarias, acciones en campo y control de registros, con énfasis en el desarrollo infantil temprano, nutrición y educación.

Afiliación y mantenimiento de padrón de hogares en situación de vulnerabilidad, asegurando la actualización y veracidad de la información.

Entrega de incentivos monetarios para fomentar la permanencia escolar y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Acompañamiento familiar a través de estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la promoción de derechos.

Atención y orientación al usuario vía canales presenciales, telefónicos y digitales para consultas, reclamos y solicitudes sobre el programa y sus servicios.

Coordinación con otros programas sociales del Estado para articular intervenciones y ampliar el impacto en la reducción de la pobreza.