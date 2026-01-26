Perú registra más de 1.900 personas que superan los 100 años y reciben Pensión 65

Las experiencias de vida de beneficiarios centenarios reflejan la importancia de la atención estatal a los adultos mayores - Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, atiende actualmente a más de 1.900 adultos mayores que han superado los 100 años en las 25 regiones del Perú. Estos hombres y mujeres han sido pilares de sus comunidades, transmitiendo costumbres y valores a nuevas generaciones, y hoy reciben protección social del Estado.

Historias de vida y longevidad

En el distrito limeño de San Juan de Miraflores, doña Bertha Trillo Soria, de 102 años, es conocida por su buen humor y energía. Cada mañana, escucha huainos en su radio a pilas, prepara la comida y recorre el mercado acompañada de su hija Adela. Los vecinos la saludan con alegría y la reconocen como un símbolo de vitalidad.

En el sector Jesús Poderoso del mismo distrito, María Olarte Tapia, de 101 años, también beneficiaria de Pensión 65, es considerada una de las fundadoras del barrio. Devota del Señor de los Milagros, disfruta conversar con sus vecinos, quienes la ven como referente de tradición y fe.

Las subvenciones llegan a los hogares de los peruanos más longevos, evitando desplazamientos y asegurando su bienestar - Pensión 65

Ambas adultas mayores reciben una subvención bimestral de S/ 350 directamente en sus hogares, gracias al servicio de “carritos pagadores”, lo que les permite evitar desplazamientos y largas esperas en entidades bancarias.

Cobertura nacional y casos emblemáticos

El programa Pensión 65 brinda atención a más de 1.900 personas centenarias en todo el país, con mayor concentración en Lima (236 beneficiarios) y Cajamarca (211 beneficiarios). La cobertura total del programa alcanza a 824.351 adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Entre los usuarios destaca Marcelino Abad Tolentino, conocido como “Mashico”, residente en Huánuco y considerado el peruano más longevo, con 125 años. Su historia es un ejemplo del impacto del programa en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.

¿Qué es el programa Pensión 65?

Pensión 65 es una iniciativa del Midis orientada a ofrecer una subvención económica bimestral a personas de 65 años o más que se encuentren en situación de pobreza extrema. El objetivo es garantizar seguridad económica y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores más vulnerables del país.

El Midis garantiza la protección social y económica a adultos mayores centenarios en todas las regiones del país. - Pensión 65

La subvención vigente es de S/ 350 cada dos meses, y se entrega a través de diversas modalidades, incluyendo agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales y, en zonas rurales, mediante unidades móviles.

Requisitos y proceso de afiliación

Para acceder a Pensión 65 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

No recibir pensión del sector público ni privado, ni prestaciones económicas de EsSalud.

Estar registrado en el Padrón General de Hogares como persona en situación de pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares ( SISFOH ).

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

El proceso de inscripción es presencial y consta de tres pasos: acudir a la municipalidad o sede de Pensión 65 con el DNI, completar el Formulario 1000 (declaración jurada) y entregarlo para su evaluación. El resultado puede consultarse en la oficina de Programas Sociales correspondiente o en la plataforma de Pensión 65.

Historias de vida, superación y legado entre los más de 1.900 peruanos mayores de 100 años que reciben Pensión 65 - Pensión 65

La presencia de más de 1.900 centenarios en el padrón de Pensión 65 evidencia la importancia de la protección social en el Perú y el valor de quienes han superado el siglo de vida. Sus historias reflejan la fortaleza y el legado de generaciones que continúan inspirando a sus comunidades.

El respaldo estatal se traduce en oportunidades concretas, bienestar y reconocimiento a quienes han dedicado su vida al desarrollo del país.

Para más información sobre el programa y el proceso de afiliación, se puede consultar la página oficial de Pensión 65 en el portal del Estado Peruano.