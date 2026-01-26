Perú

Perú registra más de 1.900 personas que superan los 100 años y reciben Pensión 65

En las 25 regiones del país, adultos mayores de más de un siglo de vida reciben la subvención bimestral de Pensión 65

Guardar
Las experiencias de vida de
Las experiencias de vida de beneficiarios centenarios reflejan la importancia de la atención estatal a los adultos mayores - Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, atiende actualmente a más de 1.900 adultos mayores que han superado los 100 años en las 25 regiones del Perú. Estos hombres y mujeres han sido pilares de sus comunidades, transmitiendo costumbres y valores a nuevas generaciones, y hoy reciben protección social del Estado.

Historias de vida y longevidad

En el distrito limeño de San Juan de Miraflores, doña Bertha Trillo Soria, de 102 años, es conocida por su buen humor y energía. Cada mañana, escucha huainos en su radio a pilas, prepara la comida y recorre el mercado acompañada de su hija Adela. Los vecinos la saludan con alegría y la reconocen como un símbolo de vitalidad.

En el sector Jesús Poderoso del mismo distrito, María Olarte Tapia, de 101 años, también beneficiaria de Pensión 65, es considerada una de las fundadoras del barrio. Devota del Señor de los Milagros, disfruta conversar con sus vecinos, quienes la ven como referente de tradición y fe.

Las subvenciones llegan a los
Las subvenciones llegan a los hogares de los peruanos más longevos, evitando desplazamientos y asegurando su bienestar - Pensión 65

Ambas adultas mayores reciben una subvención bimestral de S/ 350 directamente en sus hogares, gracias al servicio de “carritos pagadores”, lo que les permite evitar desplazamientos y largas esperas en entidades bancarias.

Cobertura nacional y casos emblemáticos

El programa Pensión 65 brinda atención a más de 1.900 personas centenarias en todo el país, con mayor concentración en Lima (236 beneficiarios) y Cajamarca (211 beneficiarios). La cobertura total del programa alcanza a 824.351 adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Entre los usuarios destaca Marcelino Abad Tolentino, conocido como “Mashico”, residente en Huánuco y considerado el peruano más longevo, con 125 años. Su historia es un ejemplo del impacto del programa en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.

¿Qué es el programa Pensión 65?

Pensión 65 es una iniciativa del Midis orientada a ofrecer una subvención económica bimestral a personas de 65 años o más que se encuentren en situación de pobreza extrema. El objetivo es garantizar seguridad económica y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores más vulnerables del país.

El Midis garantiza la protección
El Midis garantiza la protección social y económica a adultos mayores centenarios en todas las regiones del país. - Pensión 65

La subvención vigente es de S/ 350 cada dos meses, y se entrega a través de diversas modalidades, incluyendo agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales y, en zonas rurales, mediante unidades móviles.

Requisitos y proceso de afiliación

Para acceder a Pensión 65 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • No recibir pensión del sector público ni privado, ni prestaciones económicas de EsSalud.
  • Estar registrado en el Padrón General de Hogares como persona en situación de pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
  • Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

El proceso de inscripción es presencial y consta de tres pasos: acudir a la municipalidad o sede de Pensión 65 con el DNI, completar el Formulario 1000 (declaración jurada) y entregarlo para su evaluación. El resultado puede consultarse en la oficina de Programas Sociales correspondiente o en la plataforma de Pensión 65.

Historias de vida, superación y
Historias de vida, superación y legado entre los más de 1.900 peruanos mayores de 100 años que reciben Pensión 65 - Pensión 65

La presencia de más de 1.900 centenarios en el padrón de Pensión 65 evidencia la importancia de la protección social en el Perú y el valor de quienes han superado el siglo de vida. Sus historias reflejan la fortaleza y el legado de generaciones que continúan inspirando a sus comunidades.

El respaldo estatal se traduce en oportunidades concretas, bienestar y reconocimiento a quienes han dedicado su vida al desarrollo del país.

Para más información sobre el programa y el proceso de afiliación, se puede consultar la página oficial de Pensión 65 en el portal del Estado Peruano.

Temas Relacionados

Pensión 65peru-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Universitario logró un importante triunfo ante Rebaza y afianzó su liderato en la tabla, mientras que Deportivo Wanka logró quedarse en la máxima categoría al derrotar 3-2 a Kazoku No Perú

Resultados de la fecha 3

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica

Universitario lidera con autoridad la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 3, seguido de cerca por San Martín y Alianza Lima, en una tabla que se mantiene ajustada y con intensa pelea por los puestos de clasificación

Tabla de posiciones de la

Melgar vs Macará 2-1: goles y resumen del triunfo del equipo arequipeño en la ‘Tarde Rojinegra’

El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenó con triunfo ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA con goles de Zegarra y Deneumostier

Melgar vs Macará 2-1: goles

Día Internacional del Community Manager destaca el rol estratégico de quienes gestionan comunidades digitales

Cada cuarto lunes de enero se reconoce el trabajo del community manager, un perfil clave en la comunicación digital que articula marcas, audiencias y reputación en un entorno marcado por la inmediatez y la interacción constante

Día Internacional del Community Manager

Universitario vs Rebaza Acosta 3-1: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás consiguió una importante victoria que lo mantiene como líder del torneo. Revive las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta 3-1:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre las cárceles:

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

ENTRETENIMIENTO

Salandela, Miranda y Michelle dejan

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extrañar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica

Melgar vs Macará 2-1: goles y resumen del triunfo del equipo arequipeño en la ‘Tarde Rojinegra’

Universitario vs Rebaza Acosta 3-1: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas