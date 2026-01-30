Perú

Rescate en Pataz: Comando Unificado libera a 29 mineros durante operativo contra banda criminal

Un despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad permitió salvar a trabajadores retenidos en la mina Sanone, mientras las autoridades intensifican la lucha contra organizaciones que operan en la región

Personal militar y policial intervino
Personal militar y policial intervino en la bocamina Sanone y logró liberar a trabajadores sometidos a extorsión.

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue escenario de un rescate que marcó un hito en la lucha contra la minería ilegal y las redes criminales que operan en el sector.

El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el Operativo Libertad, liberando a veintinueve mineros secuestrados en la mina Sanone, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo.

El hecho se produjo tras el ingreso de las fuerzas de élite a la bocamina, luego de recibir información clave de las rondas campesinas sobre la toma violenta del socavón.

El operativo se inició a las 10:00 horas, en respuesta a la alerta de que una banda armada mantenía retenidos a los trabajadores con el fin de controlar la extracción y comercialización ilegal de oro.

Las investigaciones señalan que los secuestradores buscaban someter a los mineros mediante extorsión y amenazas, una situación que se repite en varios puntos de la provincia bajo estado de emergencia.

Al detectar la presencia de los agentes, los delincuentes huyeron hacia las profundidades de la mina, usando explosivos para proteger su escape y evitar ser capturados.

El Ministerio de Defensa (Mindef) confirmó que ninguno de los trabajadores resultó herido, y todos fueron puestos bajo resguardo de la Policía en Alto Pataz, donde brindaron sus testimonios para el avance de la investigación.

Personal militar y policial intervino en la bocamina Sanone y logró liberar a trabajadores sometidos a extorsión.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, subrayó la importancia de la operación.

“La operación Libertad refleja la cohesión y capacidad de respuesta de nuestras fuerzas de élite, entrenadas para actuar con precisión en defensa de la vida y la seguridad”, declaró.

Además, remarcó que la presencia militar en la provincia responde a la necesidad de garantizar el restablecimiento del orden y la seguridad, en un contexto donde la minería ilegal ha generado enfrentamientos y víctimas en los últimos años.

El Ministerio de Defensa aseguró que las acciones continuarán en la zona para ubicar a los responsables y desarticular a las mafias que controlan la cadena productiva ilegal. El Comando Unificado reiteró su compromiso con la protección de la población y la erradicación de las actividades ilícitas en los socavones de La Libertad.

Estado de emergencia

La intervención se desarrolló en un contexto de estado de emergencia prorrogado por sesenta días en Pataz y la localidad vecina de Chagualito.

El decreto, publicado este viernes 30 de enero, otorga a las fuerzas armadas el control del orden interno, restringiendo derechos como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal. La inmovilización social obligatoria en la zona se mantiene desde las 22:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

El rescate de los 29 trabajadores marca un episodio relevante en la estrategia estatal para enfrentar la criminalidad en las zonas mineras. La labor coordinada de las fuerzas armadas, la policía y las rondas campesinas permitió poner a salvo a los rehenes, en una operación que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, “ratifica la determinación de combatir sin tregua la minería ilegal y sus delitos conexos”.

