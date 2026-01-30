Perú

Ordenan levantar secreto bancario de José Luna: las razones detrás de la medida contra el candidato de Podemos

Parlamentario acusó a la Fiscalía de actuar de manera política. “Qué casualidad que lo pidan justo cuando Podemos empieza a subir en las encuestas”, mencionó

Candidato acusa a la Fiscalía
Candidato acusa a la Fiscalía de actuar de forma política. | Congreso

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de José Luna Gálvez, candidato presidencial y fundador del partido Podemos Perú, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y colusión relacionada con aportes ilícitos a campañas políticas.

La medida, dictada por el Primer Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima, responde a una solicitud de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, que busca esclarecer el origen y destino de los fondos vinculados a campañas electorales y actividades de la Universidad Privada Telesup S.A.C., propiedad de Luna Gálvez.

¿Por qué se ordenó levantar el secreto bancario de José Luna?

La jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia resolvió que existen indicios suficientes para permitir el acceso a la información financiera de Luna Gálvez y de otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas familiares del fallecido exalcalde Oscar Luis Castañeda Lossio y exfuncionarios de su entorno. El periodo investigado abarca desde el 1 de enero de 2009 hasta el 22 de agosto de 2025, cubriendo los años previos y posteriores a las campañas presidenciales y municipales en las que estuvieron involucrados.

El objetivo central de la medida es determinar si se transfirieron activos relacionados a actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos y colusión, así como obtener detalles sobre las declaraciones y movimientos financieros, tributarios y bursátiles del candidato y de la entidad educativa que encabeza.

La Fiscalía sostiene que Luna Gálvez habría actuado como financista de la campaña municipal de Castañeda Lossio y como secretario general del partido Solidaridad Nacional. La Universidad Privada Telesup S.A.C., donde Luna Gálvez figura como socio fundador y accionista principal, habría realizado pagos a favor de Castañeda Lossio por un total de S/256.600,00, clasificados como operaciones sospechosas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El documento detalla que estos pagos se habrían efectuado mediante cheques emitidos entre 2011 y 2016. La Fiscalía considera relevante verificar si estos fondos tienen relación con aportes ilícitos de empresas como Odebrecht y OAS, que, según testimonios y reportes, habrían entregado grandes sumas de dinero para financiar campañas políticas a cambio de favores en la adjudicación de obras públicas.

Entre las pruebas mencionadas figura la declaración de Luis José Nava Guibert, quien relató una reunión en 2011 en la que participaron Alan García, Castañeda Lossio, Jorge Barata (Odebrecht), y Luna Gálvez, donde se discutió el financiamiento de la campaña presidencial. Según la investigación, parte de estos aportes se canalizó a través de allegados y socios, lo que motivó la indagación patrimonial sobre diversas personas físicas y jurídicas.

PJ autorizó pedido fiscal. (Foto
PJ autorizó pedido fiscal. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué incluye la medida?

La orden judicial no solo involucra a José Luna Gálvez, sino también a familiares directos y colaboradores de Castañeda Lossio, así como a la propia Universidad Privada Telesup S.A.C. El levantamiento del secreto bancario incluye:

  • Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, movimientos de cuentas, origen y destino de los fondos, cheques girados y de gerencia, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, cajas de seguridad y otras formas de inversión.
  • Información tributaria completa, incluidas declaraciones juradas, órdenes de fiscalización, historial de pagos y deudas, y cruces de información con otras personas o empresas.
  • Datos bursátiles sobre titularidad y transferencia de acciones, bonos, títulos y cualquier operación en el mercado de valores.

La información solicitada debe ser remitida con carácter reservado a la Fiscalía, y solo podrá ser utilizada para fines de la investigación patrimonial dentro de la carpeta fiscal SGF Nro. 04-2022.

¿Qué dijo José Luna?

A través de sus redes sociales, el parlamentario y candidato al sillón presidencial acusó a la Fiscalía de actuar de manera política. “¡Que no se les note tanto el miedo! La Fiscalía ya levantó mi secreto bancario y no encontró nada en todos estos años.Qué casualidad que lo pidan justo cuando Podemos empieza a subir en las encuestas.Pero el pueblo la tiene clara, como mis hermanos de Huancavelica", escribió en su cuenta oficial de X.

