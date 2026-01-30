Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Catherine Anne O’Hara falleció la mañana del 30 de enero en un hospital de Los Ángeles y ha conmocionado a todo Hollywood. Nacida en Toronto, Canadá, el 4 de marzo de 1954, creció en una familia trabajadora y pronto mostró inclinación por la actuación, debutando como la Virgen María en una obra escolar.

Su carrera profesional comenzó en el legendario Second City Theatre de Toronto y luego en el programa de comedia Second City Television (SCTV), donde ganó un Emmy como guionista en 1982.

Durante los años 80, O’Hara brilló en la pantalla grande con roles memorables en películas como “After Hours”, “Heartburn” y especialmente “Beetlejuice” (1988), donde encarnó a Delia Deetz, un personaje que la consagró como una de las reinas de la comedia excéntrica. Este papel fue tan importante en su vida que regresó para la secuela “Beetlejuice Beetlejuice” en 2024.

Los miembros del reparto Catherine O'Hara y Michael Keaton asisten al estreno en el Reino Unido de la película "Beetlejuice Beetlejuice" en Leicester Square en Londres, Gran Bretaña, 29 de agosto de 2024. REUTERS/Mina Kim

“Mi pobre angelito” y más allá

El gran salto internacional de Catherine O’Hara llegó en 1990, cuando fue elegida para interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin) en Mi pobre angelito. Su actuación en la cinta navideña —y su secuela “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992)— la convirtió en una figura entrañable en millones de hogares.

O’Hara también dejó huella en la animación, prestando su voz a Sally en “El extraño mundo de Jack” (1993), y en el cine de autor, con películas como “A Mighty Wind” y “Best in Show”. En los últimos años, fue aclamada globalmente por su papel de Moira Rose en la premiada serie “Schitt’s Creek” (2015–2020), por la cual ganó un Emmy, un Globo de Oro y un SAG Award.

Catherine O’Hara en "Mi pobre angelito 2" (Captura: IMBD)

Los últimos años y su despedida: una leyenda que nunca dejó de brillar

Hasta sus últimos días, Catherine O’Hara se mantuvo activa. Participó en proyectos como “The Studio” de Apple TV+ y la serie “The Last of Us” (2025). Se ausentó de los Critics Choice Awards y los Golden Globes este año, y su última aparición pública fue en septiembre de 2025, en una fiesta posterior a los Emmy Awards.

O’Hara falleció el 30 de enero de 2026 en Los Ángeles, según confirmó su mánager a PEOPLE y TMZ. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó que fue trasladada al hospital tras presentar dificultad para respirar, muriendo “después de una breve enfermedad”. Le sobreviven su esposo, el diseñador Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke.

La reacción de Macaulay Culkin y los fans peruanos

La noticia de su partida generó condolencias inmediatas en la industria y entre sus seguidores peruanos, que la recordaron especialmente por su rol en “Mi pobre angelito”.

Mensajes como “Con el fallecimiento de Catherine O’Hara también fallece una parte de nuestra infancia” y “Despedimos a Catherine O’Hara, quien nos regaló risas, emoción y personajes que quedarán por siempre en nuestros corazones” inundaron las redes sociales.

La reacción de los fans peruanos ante la muerte de la actriz Catherine O’Hara. X

La reacción de los fans peruanos ante la muerte de la actriz Catherine O’Hara. X

La reacción de los fans peruanos ante la muerte de la actriz Catherine O’Hara. X

La reacción de los fans peruanos ante la muerte de la actriz Catherine O’Hara. X

El actor Macaulay Culkin, su hijo ficticio en la saga, le dedicó un emotivo mensaje:

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré después”.

Culkin y O’Hara mantuvieron un vínculo cercano tras el rodaje original y compartieron momentos públicos, como la ceremonia de la estrella de Culkin en el Paseo de la Fama en 2023.

Un legado para siempre: Catherine O’Hara entre premios, risas y generaciones

Ganadora de Emmy, Globo de Oro y SAG Award, Catherine O’Hara fue celebrada por su humor, su talento y su estilo único. Los peruanos y fanáticos del mundo la despiden con nostalgia, recordando cada Navidad la escena donde corre por el aeropuerto o la magia de su voz en los clásicos animados.

Su legado sigue vivo en la memoria colectiva y en cada pantalla donde brilla su talento. Descansa en paz, Catherine O’Hara: leyenda de la comedia, madre de Kevin McCallister y reina de nuestros recuerdos.