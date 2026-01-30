¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Premios Grammy 2026: dónde ver la premiación en vivo en Perú este 1 de febrero

La edición número 68 de los Premios Grammy se prepara para reunir a las figuras más destacadas de la música internacional en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este sábado 1 de febrero. La ceremonia reconoce a los lanzamientos más relevantes del último año y marca un hito para la industria musical, consolidando el prestigio de estos galardones como el máximo reconocimiento en el sector.

Este año, el evento contará con artistas, productores y representantes de diferentes géneros, quienes competirán por una estatuilla tras haber sido seleccionados por la Recording Academy. El recinto angelino, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de la música global, será testigo de actuaciones en vivo, anuncios de ganadores y momentos destacados que suelen definir tendencias y carreras artísticas.

¿Dónde ver los Grammy 2026 en Perú?

La gala completa de los Premios Grammy 2026 podrá verse en Perú a través de TNT, que ofrece la señal en los principales servicios de televisión por cable, y mediante HBO Max, que habilita el acceso por streaming. La plataforma digital transmitirá tanto la ceremonia central como el pre-show y la alfombra roja, y mantendrá disponible la repetición durante dos semanas posteriores al evento, permitiendo revisar cada detalle desde dispositivos móviles, tablets o smart TV.

La señal estará disponible a través de TNT y HBO Max en todos los países de Latinoamérica.

¿A qué hora se transmitirán los Grammy 2026?

La programación en Perú se divide en dos segmentos: el pre-show y la alfombra roja inician a las 7:00 p. m., mientras que la gala principal comienza a las 8:00 p. m. Para el resto de la región, los horarios varían: en Argentina y Chile el pre-show será a las 9:00 p. m. y la ceremonia a las 10:00 p. m.; en México el pre-show inicia a las 6:00 p. m. y la gala a las 7:00 p. m.; en Colombia la antesala arranca a las 7:00 p. m. y la entrega de premios a las 8:00 p. m.

¿Quién conduce la ceremonia y el pre-show de los Grammy 2026?

El humorista Trevor Noah vuelve como anfitrión principal del evento, sumando su sexta participación consecutiva al frente de la gala. Su experiencia aporta continuidad y un estilo reconocible para la audiencia global. En el pre-show, la conducción estará a cargo de Justin Tranter, compositor y productor musical, quien presentará las primeras entregas y entrevistas a los nominados durante la alfombra roja.

Trevor Noah (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Lista completa de los nominados a los Grammy 2026

La edición 2026 destaca por la variedad de géneros y nacionalidades presentes en las principales categorías. Entre los nominados a Grabación del año se encuentran Bad Bunny (“DTMF”), Billie Eilish (“Wildflower”), Chappell Roan (“The Subway”), Doechii (“Anxiety”), Kendrick Lamar y SZA (“luther”), Lady Gaga (“Abracadabra”), Rosé y Bruno Mars (“Apt.”), además de Sabrina Carpenter (“Manchild”).

En la categoría Álbum del año compiten discos de Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos), Clipse, Pusha T & Malice (Let God Sort Em Out), Justin Bieber (SWAG), Kendrick Lamar (GNX), Lady Gaga (Mayhem), Leon Thomas (Mutt), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend) y Tyler, the Creator (Chromakopia).

Para Mejor artista nuevo figuran Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, The Marías, Olivia Dean y Sombr. En Mejor interpretación musical global aparecen Angélique Kidjo (“Jerusalema”), Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar (“Daybreak”), Bad Bunny (“Eoo”), Ciro Hurtado (“Cantando en el Camino”), Shakti (“Shrini’s Dream (Live)”) y Yeisy Rojas (“Inmigrante y Que?”). La categoría Mejor álbum de música infantil incluye a Flor Bromley (Herstory) junto a otros proyectos destacados.

La gala más importante de la música ya tiene fecha y lugar confirmados, con la Crypto.com Arena de Los Ángeles lista para recibir actuaciones, sorpresas y una lista de nominados de lujo en febrero del próximo año (EFE)

Peruanos nominados en los Grammy 2026

La representación peruana en los Premios Grammy 2026 recae en el guitarrista Ciro Hurtado, quien compite en Mejor Interpretación Musical Global por su tema “Cantando en el Camino”, y en la cantautora Flor Bromley, nominada a Mejor Álbum de Música Infantil por su disco “Herstory”. Estas nominaciones reflejan el nivel de proyección internacional alcanzado por ambos músicos y suman expectativa entre el público local.

Peruanos nominados en los Grammy 2026