Perú

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

La legendaria banda española regresa a Lima para un concierto único el 29 de octubre. Te contamos cuándo inicia la preventa, cómo comprar tus entradas y todos los detalles.

Concierto de Hombres G en
Concierto de Hombres G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estadio Nacional?

Hombres G vuelve al Perú este 2026 para presentarse en el Estadio Nacional de Lima, uno de los recintos más emblemáticos del país.

El concierto forma parte de la gira internacional ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’, un tour que celebra las más de cuatro décadas de historia musical de la banda, repasando sus más grandes éxitos y reafirmando su vigencia en la escena internacional.

Desde el anuncio, la expectativa no ha hecho más que crecer, y la preventa de entradas promete ser uno de los momentos más demandados del año para los fanáticos del pop-rock en español.

El lazo de Hombres G con el Perú es especialmente fuerte. En sus visitas anteriores, la banda logró convocar a más de 200 mil personas, consolidándose como uno de los espectáculos internacionales más exitosos en la historia del país. El Estadio Nacional, testigo de memorables presentaciones, volverá a vibrar con el entusiasmo de miles de fanáticos que esperan revivir momentos icónicos y cantar a todo pulmón con sus ídolos.

Concierto de Hombres G llega
Concierto de Hombres G llega al Perú: este 29 de octubre en Estadio Nacional

¿Cuándo es su concierto en Lima?

La legendaria banda española Hombres G llegará a Lima para ofrecer un único concierto el próximo 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Hombres G?

La preventa de entradas para el concierto de Hombres G en Lima estará disponible el próximo miércoles 4 y jueves 5 de febrero desde las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de acceder a descuentos de hasta 15% utilizando tarjetas Interbank, una promoción que anticipa una altísima demanda y la posibilidad de un lleno total.

Concierto de Hombres G llega
Concierto de Hombres G llega al Perú: este 29 de octubre en Estadio Nacional

Paso a paso: ¿cómo comprar tus entradas en Teleticket?

  1. Ingresa a la web oficial de Teleticket (www.teleticket.com.pe) desde las 10:00 a. m. del 4 y 5 de febrero.
  2. Busca el evento “Hombres G - Estadio Nacional” y selecciona la zona de tu preferencia.
  3. Elige la cantidad de entradas y revisa si eres cliente Interbank para acceder al descuento exclusivo.
  4. Completa tus datos personales y realiza el pago online de manera segura.
  5. Guarda tu comprobante y espera la confirmación electrónica. Recuerda que la demanda será alta, por lo que se recomienda estar conectado antes de la hora de inicio.

Hombres G: más de 40 años de éxito y vigencia

Con millones de discos vendidos y escenarios recorridos alrededor del mundo, Hombres G se mantiene como uno de los referentes indiscutibles del pop-rock en español.

Su capacidad para adaptarse a los cambios de la industria y sumar nuevas generaciones de fanáticos es parte de su legado, y su regreso a Lima es una prueba del cariño y la conexión que mantienen con el público peruano.

El show de la banda española en el Estadio Nacional promete ser una experiencia cargada de nostalgia, energía y celebración. Los asistentes podrán revivir los momentos emblemáticos de la banda y disfrutar de un repertorio que ha trascendido generaciones. El evento será una oportunidad única para reencontrarse con la música que marcó una época y celebrar la vigencia de un grupo que sigue haciendo historia.

David Summers y Rafa Gutiérrez,
David Summers y Rafa Gutiérrez, integrantes de Hombres G, celebrarán junto a miles de fans peruanos más de cuatro décadas de trayectoria musical.

Gira ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

El tour, que acompaña el estreno del largometraje documental homónimo, repasa la trayectoria de Hombres G y su estrecha relación con el público latinoamericano. La banda, formada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, mantiene su formación original y ha sabido reinventarse sin perder su esencia, conquistando nuevas generaciones de seguidores.

La gira es una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han distinguido a Hombres G desde sus inicios y que hoy siguen resonando con fuerza en cada uno de sus shows.

Un repertorio cargado de himnos

El concierto en el Estadio Nacional será un recorrido por los grandes éxitos de la banda, incluyendo himnos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Venezia” y “Marta tiene un marcapasos”. Estos temas han marcado a varias generaciones y continúan vigentes en las listas de reproducción de los amantes del rock en español.

Además de los clásicos, se espera que Hombres G sorprenda con nuevas versiones y algunas sorpresas especialmente preparadas para el público peruano, haciendo del evento una experiencia única e irrepetible.

Hombres G anuncia su regreso
Hombres G anuncia su regreso a Lima con un concierto en el Estadio Nacional, programado para el 29 de octubre de 2026.

