Perú

Senamhi activa alerta naranja: lluvias de verano afectarán estas regiones de la costa peruana desde mañana

Las precipitaciones intermitentes se registrarán principalmente durante la madrugada, atardecer y noche, y podrían afectar la logística urbana, la agricultura y el tránsito

Guardar
Lluvias de verano llegarán a
Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que a partir del 29 de enero se registrarán lluvias de verano en distintas regiones de la costa peruana. Estas precipitaciones se presentarán de manera intermitente y dispersa, especialmente durante la madrugada, el atardecer y la noche, y se prolongarán hasta el 1 de febrero en algunas localidades.

Según el organismo, los primeros episodios afectarán principalmente la costa sur, incluyendo los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, mientras que en la costa centro y norte —Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes— se espera la ocurrencia de lluvias a partir del 30 de enero. Los especialistas explicaron que el incremento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, lo que contribuirá a la aparición de lluvias.

Senamhi. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

Precipitaciones intensas en zonas de altura

Paralelamente, el Senamhi advirtió que en la sierra central y sur continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que incluirán nieve, granizo y aguanieve. Se prevé que estas condiciones se registren en zonas elevadas, con granizo en áreas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades situadas por encima de los 3.800 metros. Además, estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, lo que aumenta el riesgo de situaciones peligrosas.

Los acumulados de lluvia estimados para el jueves 29 de enero alcanzan:

  • Sierra norte: entre 13 y 29 mm/día.
  • Sierra centro: entre 11 y 23 mm/día.
  • Sierra sur: entre 12 y 27 mm/día.

Estas cifras reflejan un incremento significativo de la actividad pluvial, por lo que las autoridades locales y la población deben permanecer atentos a los avisos y alertas meteorológicas.

Senamhi alerta que lluvias de
Senamhi alerta que lluvias de verano afectarán varias regiones de la costa peruana desde mañana. (Foto: Senamhi)

Temperatura y sensación térmica

El incremento de la nubosidad durante las tardes y noches contribuirá a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas, aunque el brillo solar se mantendrá de manera intermitente. A pesar de ello, los especialistas advierten que la sensación de bochorno continuará, especialmente en las zonas costeras afectadas. Las lluvias, aunque dispersas, podrían generar cambios en la logística urbana y agrícola, afectando cultivos, tránsito y actividades económicas en las regiones más afectadas.

El desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia la costa también explica la relación entre las lluvias de verano en el litoral y los avisos meteorológicos emitidos para la sierra, que continúan bajo seguimiento por parte del Senamhi. Este fenómeno es característico de la temporada de lluvias de verano y requiere atención permanente para reducir posibles impactos.

Senamhi advierte de precipitaciones en
Senamhi advierte de precipitaciones en la sierra peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco) / Foto: Andina)

Departamentos en riesgo y fenómenos peligrosos

Los departamentos con mayor probabilidad de verse afectados por estas lluvias incluyen: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna. En estas regiones se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos, incluyendo granizo, nevadas y lluvias de moderada a fuerte intensidad, que podrían afectar infraestructura, carreteras y cultivos.

El Senamhi subraya que la información precisa y oportuna es clave para la prevención, y que los avisos meteorológicos deben ser consultados de manera constante para anticipar impactos en la población y la economía local.

Recomendaciones a la ciudadanía

Frente a estas condiciones, el Senamhi recomienda a la población:

  • Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución.
  • Cumplir con las instrucciones y advertencias emitidas por las autoridades locales.
  • Evitar circular por zonas con riesgo de inundación o desprendimientos en la sierra.
  • Proteger cultivos, viviendas e infraestructura frente a posibles lluvias intensas o granizo.

El monitoreo continuará de manera constante durante los próximos días, y se espera que la información sea actualizada oportunamente para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población en las regiones afectadas por las lluvias de verano.

Temas Relacionados

SenamhiCostaLluviaVeranoperu-noticias

Más Noticias

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

El último capitán del ‘cacique’ exhibió sentimientos encontrados por marcharse del club del que es hincha confeso. Su nuevo paradero será La Victoria, donde espera triunfar al lado de su guía

Esteban Pavez puso punto final

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

El presidente interino José Jerí supervisó el traslado a Lima de Erick Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para que responda por cargos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal

José Jerí supervisó en directo

Llegada de ‘El Monstruo’ a Lima EN VIVO: el delincuente ya se encuentra en el Perú tras completarse su extradición

Con investigaciones por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, el caso entra en su fase decisiva tras completarse el proceso de extradición. Ahora todo está en manos de la justicia peruana

Llegada de ‘El Monstruo’ a

Hallan criptas y estructuras monumentales bajo la Plazuela San Francisco tras prospección no invasiva

Un estudio de geofísica avanzada identificó estructuras arqueológicas complejas en el subsuelo, contradiciendo versiones oficiales previas y reavivando el debate sobre la protección del patrimonio histórico de Lima

Hallan criptas y estructuras monumentales

Hombres registran mayor uso de internet que las mujeres, especialmente entre jóvenes de 19 a 24 años, según INEI

La brecha de acceso a la telefonía móvil y a internet en Perú varía según el nivel educativo, con una diferencia de más de 17 puntos porcentuales entre quienes tienen educación universitaria y quienes solo alcanzaron primaria

Hombres registran mayor uso de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga acepta responsabilidad por

Natalia Málaga acepta responsabilidad por rayar auto de nuera de Eva Ayllón y acuerda pagar S/5 mil por indemnización

Tenchy Ugaz descarta cualquier vínculo con Pamela López tras acusaciones públicas de Christian Cueva: “Soy un hombre fiel”

María Pía Copello responde a haters sobre cheques en blancos: “No se crean todo lo que ven en redes sociales”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

DEPORTES

Esteban Pavez puso punto final

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Nickolas Alfaro da inicio a su camino en la A-League: debutó con Sydney FC jugando al lado de Piero Quispe

Australian Open 2026: fecha y horario en Perú de las semifinales por el primer Grand Slam del año

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo