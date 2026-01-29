Perú

Río Mapacho entra en alerta roja ante riesgo de desborde por intesas lluvias en Cusco: distritos de Paucartambo en riesgo

Las autoridades locales iniciaron evaluaciones técnicas en sectores críticos de la cuenca y activaron protocolos de prevención ante un eventual incremento del caudal

Guardar
Río Mapacho alcanza nivel de peligro rojo por intensas lluvias y amenaza con desbordarse en Paucartambo. (Crédito: FB/@CCB Noticias)

Las intensas precipitaciones que se registran en la región Cusco han elevado de manera significativa el caudal del río Mapacho, situación que llevó a las autoridades a declarar el nivel de alerta roja en la provincia de Paucartambo. El monitoreo hidrológico reportó un nivel de 5.7 metros, superando el umbral crítico y encendiendo las alertas ante un posible desborde del afluente.

De acuerdo con los reportes técnicos, esta situación eleva el riesgo de desborde del río, lo que podría generar inundaciones en zonas pobladas y áreas agrícolas ubicadas en sectores bajos. Entre las jurisdicciones potencialmente afectadas se encuentran los centros poblados de Paucartambo, así como los distritos de Challabamba y Chacllabamba, donde existen viviendas, vías de comunicación e infraestructura cercana al cauce.

Río Mapacho ingresa a umbral
Río Mapacho ingresa a umbral rojo y podría afectar zonas pobladas de Paucartambo. (Foto: Agencia Andina)

Monitoreo del COEN y escenarios de riesgo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó, a través de su módulo de monitoreo y análisis, que el comportamiento hidrológico del río Mapacho responde a la persistencia de precipitaciones en la región. Según el boletín hidrológico 0188-2026, el nivel de alerta roja advierte la probabilidad de desbordes, así como de inundaciones en zonas urbanas y agrícolas, erosión de márgenes y posibles daños a infraestructura pública y privada.

El documento técnico también señala que los impactos podrían extenderse a áreas ubicadas dentro del ámbito directo o cercano al río, por lo que se requiere una vigilancia permanente del caudal y la activación de protocolos de respuesta ante emergencias. Estas condiciones se mantendrían mientras continúen las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la cuenca.

Alerta roja en Cusco por
Alerta roja en Cusco por crecida del río Mapacho y posible desborde. (Foto referencial: Infobae Perú)

Informe de Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el comportamiento hidrológico del río Mapacho en el departamento de Cusco. Según el reporte emitido para el jueves 29 de enero de 2026, la estación hidrológica de Paucartambo registró a las 06:00 horas un nivel de 5.7 metros, valor que supera ampliamente el umbral rojo establecido en 3 metros, por lo que la alerta se mantiene vigente durante el corto plazo, entre las 06:00 y las 22:00 horas del mismo día.

De acuerdo con el informe técnico, esta condición advierte una probabilidad de desborde del río, así como la posible inundación de zonas pobladas y áreas agrícolas ubicadas en sectores bajos, además de erosión de márgenes y afectación de infraestructura en el ámbito directo o cercano al cauce. Las áreas potencialmente afectadas comprenden los centros poblados de Paucartambo, Challabamba y Chacllabamba. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas preventivas, evitar actividades cerca del río y mantenerse informada a través de los canales oficiales, la web institucional y las redes sociales, mientras continúa el monitoreo permanente del comportamiento del afluente.

Río Mapacho alcanza 5.7 metros
Río Mapacho alcanza 5.7 metros y entra en umbral rojo, según reporte del Senamhi. (Foto: Senamhi)

Acciones preventivas y llamado a la población

Ante este escenario, el COEN recomendó a las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) adoptar medidas preventivas de acuerdo con su jurisdicción. En ese marco, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Challabamba informó que viene realizando una evaluación técnica en distintos sectores de la cuenca del río Mapacho, con el objetivo de identificar zonas críticas y priorizar acciones de atención.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población y a los transportistas a tomar precauciones ante un posible desborde del río y frente a eventuales desprendimientos de rocas en las vías de comunicación cercanas. Las recomendaciones incluyen evitar transitar por zonas de riesgo, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras se mantenga la alerta.

Temas Relacionados

LluviasCuscoRío Mapachoperu-noticias

Más Noticias

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

El caso se remonta a 2017, cuando se aprobaron licencias sin estudios ambientales ni de tránsito

Ratifican condena contra el exalcalde

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Al momento que Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofrecía su discurso de bienvenida, el panel publicitario se desprendió generando alarma en el presidente Agustín Lozano. El entrenador brasileño quedó sin reacción y atinó a cerrar los ojos

Mano Menezes vivió momento surrealista

Lluvia de verano sorprende Lima: Senamhi pronostica que precipitación continuará por horas de forma intermitente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía informó sobre los motivos del cielo cubierto y la lluvia generalizada en la ciudad

Lluvia de verano sorprende Lima:

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Así fue la presentación de

Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

La lideresa de Fuerza Popular advirtió que la extradición del líder criminal no debe servir como cortina para las investigaciones sobre las reuniones secretas con un empresario chino

Keiko Fujimori exige a José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ratifican condena contra el exalcalde

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

Keiko Fujimori exige a José Jerí no usar la extradición de ‘El Monstruo’ para desviar investigación por reuniones con empresario chino

Daniel Urresti podría salir en libertad: PJ deja al voto anulación de condena por caso Hugo Bustíos

Ministro de Vivienda sale en defensa del presidente José Jerí: “Confíamos plenamente en él; no le ha mentido al país”

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly conmueve con la

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Mano Menezes explica por qué

Mano Menezes explica por qué aceptó dirigir a Perú: “El jugador peruano es similar al brasileño”

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Así fue la presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú para las Eliminatorias 2030

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”