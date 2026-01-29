Río Mapacho entra en alerta roja ante riesgo de desborde por intesas lluvias en Cusco: distritos de Paucartambo en riesgo

Río Mapacho alcanza nivel de peligro rojo por intensas lluvias y amenaza con desbordarse en Paucartambo. (Crédito: FB/@CCB Noticias)

Las intensas precipitaciones que se registran en la región Cusco han elevado de manera significativa el caudal del río Mapacho, situación que llevó a las autoridades a declarar el nivel de alerta roja en la provincia de Paucartambo. El monitoreo hidrológico reportó un nivel de 5.7 metros, superando el umbral crítico y encendiendo las alertas ante un posible desborde del afluente.

De acuerdo con los reportes técnicos, esta situación eleva el riesgo de desborde del río, lo que podría generar inundaciones en zonas pobladas y áreas agrícolas ubicadas en sectores bajos. Entre las jurisdicciones potencialmente afectadas se encuentran los centros poblados de Paucartambo, así como los distritos de Challabamba y Chacllabamba, donde existen viviendas, vías de comunicación e infraestructura cercana al cauce.

Río Mapacho ingresa a umbral rojo y podría afectar zonas pobladas de Paucartambo. (Foto: Agencia Andina)

Monitoreo del COEN y escenarios de riesgo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó, a través de su módulo de monitoreo y análisis, que el comportamiento hidrológico del río Mapacho responde a la persistencia de precipitaciones en la región. Según el boletín hidrológico 0188-2026, el nivel de alerta roja advierte la probabilidad de desbordes, así como de inundaciones en zonas urbanas y agrícolas, erosión de márgenes y posibles daños a infraestructura pública y privada.

El documento técnico también señala que los impactos podrían extenderse a áreas ubicadas dentro del ámbito directo o cercano al río, por lo que se requiere una vigilancia permanente del caudal y la activación de protocolos de respuesta ante emergencias. Estas condiciones se mantendrían mientras continúen las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la cuenca.

Alerta roja en Cusco por crecida del río Mapacho y posible desborde. (Foto referencial: Infobae Perú)

Informe de Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el comportamiento hidrológico del río Mapacho en el departamento de Cusco. Según el reporte emitido para el jueves 29 de enero de 2026, la estación hidrológica de Paucartambo registró a las 06:00 horas un nivel de 5.7 metros, valor que supera ampliamente el umbral rojo establecido en 3 metros, por lo que la alerta se mantiene vigente durante el corto plazo, entre las 06:00 y las 22:00 horas del mismo día.

De acuerdo con el informe técnico, esta condición advierte una probabilidad de desborde del río, así como la posible inundación de zonas pobladas y áreas agrícolas ubicadas en sectores bajos, además de erosión de márgenes y afectación de infraestructura en el ámbito directo o cercano al cauce. Las áreas potencialmente afectadas comprenden los centros poblados de Paucartambo, Challabamba y Chacllabamba. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas preventivas, evitar actividades cerca del río y mantenerse informada a través de los canales oficiales, la web institucional y las redes sociales, mientras continúa el monitoreo permanente del comportamiento del afluente.

Río Mapacho alcanza 5.7 metros y entra en umbral rojo, según reporte del Senamhi. (Foto: Senamhi)

Acciones preventivas y llamado a la población

Ante este escenario, el COEN recomendó a las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) adoptar medidas preventivas de acuerdo con su jurisdicción. En ese marco, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Challabamba informó que viene realizando una evaluación técnica en distintos sectores de la cuenca del río Mapacho, con el objetivo de identificar zonas críticas y priorizar acciones de atención.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población y a los transportistas a tomar precauciones ante un posible desborde del río y frente a eventuales desprendimientos de rocas en las vías de comunicación cercanas. Las recomendaciones incluyen evitar transitar por zonas de riesgo, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras se mantenga la alerta.