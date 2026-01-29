Perú

¿Quién es Marilya Gonzales, la figura principal de la orquesta Explosión de Iquitos?

La artista está siendo involucrada en la filtración de un supuesto video personal que la ha convertido en viral

¿Quién es Marilya Gonzales, la cantante de Explosión de Iquitos que se volvió tendencia por un supuesto video íntimo?

Marilya Gonzales es una de las voces femeninas más representativas de la cumbia amazónica peruana. Nacida en la región amazónica, inició su carrera en agrupaciones como Kaliente de Iquitos e Ilusión de Iquitos, antes de consolidarse como vocalista principal de Explosión de Iquitos, referente indiscutido de la cumbia tropical en el país. Su interpretación del tema “Basta de callar” la posicionó como una figura central del género y la proyectó hacia una audiencia nacional e internacional.

En Explosión de Iquitos, Marilya destaca no solo por su potencia vocal, sino por el carisma y la cercanía que mantiene con sus seguidores, tanto en el escenario como a través de sus redes sociales. En estas plataformas, comparte detalles de su vida artística, presentaciones y lanzamientos, consolidando una imagen de mujer independiente y comprometida con la música.

La cantante ha sido noticia en los últimos días debido a la circulación masiva de un supuesto video íntimo en redes sociales como X, Facebook y Telegram. La viralización de este contenido, cuya autenticidad no ha sido verificada, generó un importante volumen de búsquedas y comentarios en internet, ubicando a Marilya en el centro de la conversación pública. La reacción de los usuarios fue diversa, con muestras de apoyo, solidaridad y rechazo a la difusión de material sensible, pero también con mensajes críticos hacia la exposición mediática de la artista.

Frente a esta situación, colectivos y usuarios que defienden la privacidad digital recordaron la importancia de no compartir ni reproducir contenido cuya procedencia y veracidad no estén confirmadas. Subrayaron que la difusión de material íntimo sin consentimiento representa una vulneración directa a la integridad y dignidad de cualquier persona. Las muestras de respaldo a Marilya Gonzales se multiplicaron en redes, acompañadas de llamados a la responsabilidad social ante este tipo de situaciones.

Hasta ahora, Marilya Gonzales no ha realizado declaraciones públicas sobre la existencia o autenticidad del video. La artista mantiene silencio y continúa con sus actividades habituales junto a Explosión de Iquitos, enfocada en los compromisos artísticos y en la interacción con sus seguidores. Su entorno y parte del público consideran fundamental preservar la privacidad y la salud emocional de las personas expuestas a rumores o a contenidos no confirmados.

Así vive Marilya y su grupo en medio de la polémica

A pesar de la controversia, la agenda del grupo sigue adelante. Explosión de Iquitos continúa con presentaciones, giras y grabaciones que refuerzan su posición como líderes de la cumbia amazónica. La banda y su vocalista han optado por mantener el foco en su propuesta musical y en el vínculo con el público, evitando pronunciamientos sobre el tema y priorizando el desarrollo de nuevos proyectos.

El episodio que ha involucrado a Marilya Gonzales deja en evidencia la necesidad de reflexionar sobre el respeto a la privacidad y la responsabilidad en la difusión de información digital. Mientras tanto, la cantante mantiene su posición como referente del género, respaldada por el apoyo de sus seguidores y la solidez de una trayectoria construida con esfuerzo y talento. Sin involucrarse en la polémica, Marilya Gonzales reafirma su compromiso con la música y con la defensa de la integridad personal frente a la exposición mediática.

Marilya GonzalesExplosión de Iquitosperu-entretenimiento

