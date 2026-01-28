Perú

Alerta en la costa peruana: estudio revela fuerte caída de aves playeras en la ruta migratoria del Pacífico

Una investigación continental advierte que casi la mitad de las especies monitoreadas disminuye, poniendo en alerta a humedales clave como la Reserva Nacional de Paracas

La disminución de aves playeras
La disminución de aves playeras preocupa a la comunidad científica por su impacto en el equilibrio de los ecosistemas costeros. Foto: SERNANP

Cada año, miles de aves recorren más de 10 mil kilómetros siguiendo la Ruta Migratoria del Pacífico. Sin embargo, ese viaje milenario hoy está en riesgo. Un estudio científico publicado en Ornithological Applications encendió las alertas al revelar una preocupante disminución de aves playeras a lo largo del continente, una tendencia que también golpea al Perú, uno de los principales puntos de descanso y alimentación de estas especies.

La investigación presenta, por primera vez, las tendencias poblacionales de aves playeras durante la temporada no reproductiva a lo largo de la Ruta Migratoria del Pacífico en las Américas. El estudio se desarrolló en 63 sitios distribuidos en 10 países, desde Canadá hasta el Perú, e incluyó áreas naturales protegidas consideradas estratégicas para la conservación de estas especies.

El trabajo se basó en un monitoreo coordinado de diez años, entre 2012 y 2022, durante el cual se evaluaron 22 especies de aves playeras. Los resultados muestran que casi la mitad de ellas atraviesa un declive poblacional significativo, una señal de alerta para la biodiversidad costera del continente.

Especies de aves playeras utilizan
Especies de aves playeras utilizan la costa peruana como punto clave en su ruta migratoria. Foto: SERNANP

El rol del Perú y sus áreas naturales protegidas

En el caso peruano, el estudio priorizó espacios como la Reserva Nacional de Paracas, uno de los humedales más importantes de la costa del Pacífico sur. Estos ecosistemas cumplen una función vital como zonas de descanso, alimentación y recuperación para aves migratorias que llegan exhaustas tras largos trayectos.

La investigación destaca que la inclusión de áreas naturales protegidas permitió obtener información clave para entender cómo estos espacios amortiguan las amenazas que enfrentan las aves, como la pérdida de humedales, la expansión agrícola, la acuicultura y la perturbación humana.

Ciencia colaborativa para la conservación

El estudio contó con la participación de investigadores de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Perú. En el equipo peruano participó Fernando Angulo, investigador del Centro de Ornitología y Biodiversidad (Corbidi), lo que evidencia la importancia del trabajo articulado para generar información científica útil para la toma de decisiones.

Las aves playeras dependen de
Las aves playeras dependen de humedales costeros para descansar y alimentarse durante su migración anual. Foto: SERNANP

En el Perú, Corbidi destacó además el apoyo de especialistas vinculados a la gestión ambiental y la conservación, como Patricia Saravia, de la Reserva Nacional de Paracas; Frank Suárez, de la Subdirección de Supervisión, Vigilancia y Control del Sernanp; y Johnson Vizcarra, del Serfor en Ite, Moquegua.

Especies en declive y señales de esperanza

Si bien el panorama general es preocupante, el estudio también identificó algunas excepciones. Especies como la cigüeñuela de cuello negro (Himantopus mexicanus) y el playero mayor (Tringa melanoleuca) mostraron incrementos poblacionales, posiblemente asociados a esfuerzos de conservación y restauración de humedales.

Estos resultados refuerzan la idea de que la protección efectiva de los ecosistemas costeros puede marcar la diferencia en la recuperación de poblaciones amenazadas.

Aves playeras durante su migración
Aves playeras durante su migración en la costa peruana, una de las zonas clave del monitoreo que alerta sobre la disminución de sus poblaciones a lo largo de la Ruta Migratoria del Pacífico. Foto: SERNANP

Un llamado urgente a fortalecer la conservación

Los hallazgos constituyen una base científica sólida para que los gobiernos y las organizaciones internacionales prioricen políticas de conservación, refuercen la gestión de las áreas naturales protegidas y promuevan la cooperación regional en la Ruta Migratoria del Pacífico.

