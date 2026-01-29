El Día Internacional del Croissant: la celebración que rinde homenaje a la icónica pieza de pastelería y su expansión mundial

La evolución del croissant, desde sus raíces en la Europa asediada hasta su presencia universal, invita a analizar cómo los alimentos pueden reflejar y moldear identidades y relatos colectivos en la historia contemporánea (Freepik)

El calendario gastronómico reserva el 30 de enero para una de las piezas más reconocidas de la panadería mundial. El Día Internacional del Croissant pone en valor la historia, la técnica y la proyección cultural de un producto que trasciende fronteras y hábitos alimentarios.

Aunque su asociación contemporánea remite a Francia, su origen se vincula a episodios históricos previos y a una transformación culinaria que lo llevó de los hornos artesanales a las vitrinas de grandes ciudades.

La celebración no responde a una instauración oficial, sino a un consenso popular impulsado por la industria gastronómica, la cultura digital y el interés por destacar uno de los íconos más difundidos del desayuno moderno.

Una fecha que une historia y sabor

Antes de ser emblema francés, el croissant tuvo raíces en Europa Central, donde una pieza similar de media luna formaba parte de la panadería tradicional. (Freepik)

La costumbre de dedicar un día especial al croissant se consolidó para honrar la influencia y trayectoria de esta pieza en la cultura culinaria. La fecha elegida, el 30 de enero, no obedece a un hecho puntual relacionado con su creación, sino que busca reunir a quienes valoran su sabor y su relevancia como símbolo de la pastelería europea.

En distintos países, panaderías y cafés organizan actividades y promociones, mientras que redes sociales y entusiastas del buen comer comparten imágenes y recetas, renovando año tras año la admiración por este alimento.

El croissant, cuyo nombre proviene del francés y significa “creciente”, hace referencia a su forma de media luna. Su invención se sitúa en Viena, Austria, en el siglo XVII, cuando panaderos locales idearon un pan que recordara el símbolo que aparecía en la bandera otomana, en el contexto de la defensa de la ciudad ante el asedio turco. Con el paso del tiempo, la receta viajó a Francia, donde se perfeccionó y adquirió la textura hojaldrada que caracteriza a la versión actual.

El origen bélico y la leyenda del croissant

Durante el siglo XIX, el croissant pasó de receta adoptada a emblema francés, impulsado por la técnica, la mantequilla y la cultura cafetera. (Freepik)

La historia más difundida sobre el croissant lo relaciona con la victoria de los vieneses sobre el Imperio Otomano en 1683. Según la tradición, panaderos de Viena, alertados por ruidos subterráneos mientras trabajaban de madrugada, dieron aviso y permitieron frustrar un ataque sorpresa.

En señal de celebración, crearon un pan con la forma de la media luna, emblema de la bandera otomana, como recordatorio del triunfo. Esta versión, aunque popular, ha sido objeto de debate entre historiadores, pero sigue inspirando el imaginario colectivo y enriquece el relato en torno a este alimento.

Con el tiempo, el croissant cruzó fronteras y se instaló en la mesa francesa, donde evolucionó hasta convertirse en el bollo hojaldrado y dorado que hoy conocemos. Francia lo adoptó como propio y, desde entonces, es parte esencial de desayunos y meriendas, tanto en hogares como en cafeterías.

El croissant en la actualidad: símbolo y deleite universal

Sin respaldo oficial, el Día Internacional del Croissant nació del consenso popular y del interés por homenajear una pieza clásica de la panadería. (Freepik)

En la actualidad, el Día Internacional del Croissant se celebra cada 30 de enero, fecha elegida para destacar la importancia de este alimento en la gastronomía internacional.

Más allá de su origen, el croissant se ha transformado en una pieza versátil, con múltiples variantes y rellenos que se adaptan a los gustos y tradiciones de diferentes regiones. Algunas panaderías aprovechan la fecha para presentar nuevas versiones, mientras que chefs y aficionados comparten trucos para lograr la textura y el sabor perfectos.

La celebración trasciende fronteras y refuerza el papel del croissant como símbolo de encuentro, creatividad y disfrute. Su presencia en desayunos, brunchs y meriendas continúa creciendo, consolidándolo como un clásico atemporal que sigue conquistando generaciones.